Путин назначи нови членове на руското правителство

Руският президент Владимир Путин назначава нови членове на правителството, съобщава РИА Новости. Промени се предвиждат в ръководството на няколко ключови ведомства и в администрацията на кабинета, предава Фокус.

Андрей Никитин ще отговаря за развитието на транспортния сектор, а Ирина Окладникова ще поеме ръководството на правителствения апарат. Антон Силуанов ще заеме постовете на заместник министър-председател и министър на финансите.

Олег Кожемяко ще съвместява длъжността заместник министър-председател с тази на пълномощен представител на президента в Далекоизточния федерален окръг.

Дмитрий Ядров е назначен за министър на транспорта, а Юрий Трутнев ще бъде помощник на руския президент.

По-рано руският министър-председател Михаил Мишустин предложи промените в състава на правителството.