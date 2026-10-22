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Путин назначи нови членове на руското правителство

Путин назначи нови членове на руското правителство

22 Октомври, 2026 12:23 712 12

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  • правителство

Андрей Никитин ще отговаря за транспортния сектор, Ирина Окладникова ще оглави правителствения апарат, а Антон Силуанов ще заеме поста вицепремиер и министър на финансите

Путин назначи нови членове на руското правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин назначава нови членове на правителството, съобщава РИА Новости. Промени се предвиждат в ръководството на няколко ключови ведомства и в администрацията на кабинета, предава Фокус.

Андрей Никитин ще отговаря за развитието на транспортния сектор, а Ирина Окладникова ще поеме ръководството на правителствения апарат. Антон Силуанов ще заеме постовете на заместник министър-председател и министър на финансите.

Олег Кожемяко ще съвместява длъжността заместник министър-председател с тази на пълномощен представител на президента в Далекоизточния федерален окръг.

Дмитрий Ядров е назначен за министър на транспорта, а Юрий Трутнев ще бъде помощник на руския президент.

По-рано руският министър-председател Михаил Мишустин предложи промените в състава на правителството.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Украинците да го четат като - Путин назначи нови членове...

    Коментиран от #8

    12:25 22.10.2026

  • 2 Е ии

    4 0 Отговор
    Какъв е проблема? Що за новина е това?

    12:25 22.10.2026

  • 3 А схванах

    2 0 Отговор
    Назначи член 5 ....бр.

    12:27 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И какво го интересува

    2 1 Отговор
    Целокупният български народ кой е назначил тоя сополивко?

    12:37 22.10.2026

  • 8 Хомосексуален ли си?

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ще те излекуваме.

    Коментиран от #9

    12:38 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 газо

    1 0 Отговор
    Ще назначава я, като взеха много да скачат през прозорците!

    13:13 22.10.2026

  • 12 При Ленин

    1 0 Отговор
    Путин е свършил от всякъде и той го знае

    13:39 22.10.2026

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