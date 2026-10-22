Путин назначи нови членове на руското правителство

Руският президент Владимир Путин назначава нови членове на правителството, съобщава РИА Новости. Промени се предвиждат в ръководството на няколко ключови ведомства и в администрацията на кабинета, предава Фокус.
Андрей Никитин ще отговаря за развитието на транспортния сектор, а Ирина Окладникова ще поеме ръководството на правителствения апарат. Антон Силуанов ще заеме постовете на заместник министър-председател и министър на финансите.
Олег Кожемяко ще съвместява длъжността заместник министър-председател с тази на пълномощен представител на президента в Далекоизточния федерален окръг.
Дмитрий Ядров е назначен за министър на транспорта, а Юрий Трутнев ще бъде помощник на руския президент.
По-рано руският министър-председател Михаил Мишустин предложи промените в състава на правителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8
12:25 22.10.2026
2 Е ии
12:25 22.10.2026
3 А схванах
12:27 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И какво го интересува
12:37 22.10.2026
8 Хомосексуален ли си?
До коментар #1 от "Пич":Ще те излекуваме.
Коментиран от #9
12:38 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 газо
13:13 22.10.2026
12 При Ленин
13:39 22.10.2026