Путин вижда победа, Тръмп – сделка: анализ на CNN

Владимир Путин вижда победа за Русия там, където Доналд Тръмп вижда възможност за сделка, пише главният международен кореспондент на CNN Матю Чанс. Според анализа именно това разминаване обяснява защо усилията на администрацията на Тръмп да посредничи за край на войната в Украйна не дават резултат.
Чанс посочва, че ако Тръмп беше президент на Русия, вероятно би се съгласил на бързо и лесно споразумение, което да сложи край на конфликта. По думите му американският президент би могъл дори да твърди, че ще постигне това за 24 часа.
От гледната точка на Тръмп подобна сделка би спряла гибелта на хилядите „млади прекрасни деца“, както той нарича загиващите на фронта. В същото време тя би донесла икономически ползи за Москва чрез отмяна на санкциите и последващи търговски споразумения.
„Това би означавало мир и просперитет. Но Тръмп не е президент на Русия. Такъв е Владимир Путин, а той проявява много малък интерес към компромис по заявените цели на войната си в Украйна“, пише Чанс.
Разминаването пролича в Санкт Петербург
Според анализа фундаменталното неразбиране на руските цели от страна на Белия дом отново се е проявило по време на срещата между американския пратеник Стив Уиткоф и Путин в Санкт Петербург.
По време на разговорите Путин е поискал да научи резултатите от проведените предния ден срещи в Норвегия. В тях са участвали представители на САЩ, Европа и НАТО, както и украинският президент Володимир Зеленски. Целта е била да бъдат обсъдени нови възможни мирни предложения, включително икономически стимули за Москва.
По-късно високопоставен помощник на Кремъл е потвърдил, че Уиткоф е запознал руския президент с разговорите. След това обаче е добавил:„По право казано, в тях имаше малко ценно за разрешаването на украинската криза.“
Това е било очаквано развитие, тъй като Москва продължава да настоява за твърдите си позиции. Сред тях са контролът над целия Донбас в Източна Украйна и участие в бъдещите договорености на Киев за сигурността.
Икономическите стимули не водят до отстъпление
Белият дом е очаквал Кремъл да прояви по-голяма готовност за компромис, особено след като Тръмп е отменил санкциите върху износа на руско дизелово гориво. Според анализа решението е било продиктувано от вътрешнополитически съображения и от стремежа да бъдат понижени цените на горивата в САЩ преди междинните избори.
За Москва обаче това е било значителна икономическа полза. По-късно Тръмп е обявил и енергийно примирие, което би ограничило украинските удари с безпилотни апарати по руските нефтопреработвателни заводи. Той е призовал и за смяна на украинското ръководство.
„Това беше музика за ушите на Кремъл“, се посочва в анализа на CNN.
Според Чанс тези решения не са били възприети в Москва като знак, че Русия трябва да направи отстъпки. Напротив – Кремъл ги е разглеждал като доказателство, че стратегията му спрямо Вашингтон дава резултат.
По време на срещата в Санкт Петербург Путин е похвалил решението за дизеловото гориво и е предположил, че Русия може да увеличи износа на важни торове за САЩ. Той е споменал и други възможни икономически проекти.
„Обсъждаме също различни проекти, като центрове за обработка на данни, проекти в енергетиката и енергийното сътрудничество“, е заявил Кирил Дмитриев, ръководител на руския Фонд за национално благосъстояние, след тричасовите разговори.
Хуманитарният жест с американски гражданин
Според публикацията Кремъл разчита не само на икономически предложения. Освобождаването на 74-годишния американски гражданин Стивън Хъбард преди срещата в Санкт Петербург е било представено от Уиткоф като хуманен жест.
Хъбард е бил задържан от Русия, след като е бил пленен в Украйна през 2022 г. По време на четирите си години в руска наказателна колония той е развил сериозни здравословни проблеми, се посочва в анализа.
В Белия дом освобождаването му в крайна сметка е било представено като знак за умението на Тръмп да сключва сделки и за уважението на Путин към американския президент. Чанс обаче твърди, че Москва използва както икономическите обещания, така и подобни хуманитарни жестове, за да укрепи собствената си позиция в отношенията със САЩ.
Източници: unian.net, edition.cnn.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #5, #7
13:41 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 стоян георгиев
13:43 22.10.2026
4 А Зелю под масата
13:43 22.10.2026
5 И ти не вярваш
До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":на това, което си написала, Елза!
13:43 22.10.2026
6 Землянката
13:44 22.10.2026
7 Шопо
До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":Зеленски похарчи 90 милиарда от ЕС и не превзе нито едно село.
Коментиран от #10, #37
13:44 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т..А.К 🐱
13:48 22.10.2026
10 Зеленосополски
До коментар #7 от "Шопо":400 милиарда европейска пара усвоих.
13:49 22.10.2026
11 Факти
Коментиран от #12, #18, #28
13:49 22.10.2026
12 Какви факти бе?
До коментар #11 от "Факти":За какви 900 000 украински вдовици бращолевиш, като украинските убите са повече от 3,5 000 000? Ти добре ли си, или умишлено ги намаляваш?
13:51 22.10.2026
13 Проблеми няма ..."велик бизнес"...
колкото "Рижавия" каже!
Смъртта на 1500000 хиляди войници, за една "напикана" руска нафта!
13:52 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Объркана копейка
До коментар #11 от "Факти":Защо постваш текстове от 2022 година. Има нови от посоль.
Коментиран от #24
13:54 22.10.2026
19 К.О.Т..А.К 🐱
13:54 22.10.2026
20 Си Ен Ен
13:54 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
🔹Честно казано, Русия действа доста разумно по въпроса за Украйна. Те не са предприели никакви мащабни, значими действия.
🔹Зеленски не знае за какво говори. Той е човекът, който е трябвало да сложи край на тази война още отдавна. Ако ме беше послушал, щеше да си осигури много по-добра сделка преди доста време, а от украинска страна щяха да загинат с един милион души по-малко. И, честно казано, смятам, че е време някой друг да води преговорите от името на Украйна. Защото ето какво се случи: фронтовата линия почти не се е преместила, а същевременно един милион души – потресаващ брой – са загинали. Украйна губи мъжкото си население. Украйна можеше да уреди този въпрос още отдавна. Ако ме беше послушал – помните ли срещата ни в Овалния кабинет? – щеше да е разрешил всичко отдавна. Може би е време Зеленски да прехвърли преговорите на някой друг.
🔹Дали сме на Украйна много неща. Те не са ни дали нищо. Помнете това.
🔹Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия е направила съвсем малко за Иран. Китай също можеше да направи много повече за Иран. И аз помня това.
13:57 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Иванов
13:58 22.10.2026
26 Ха ха ха ха
До коментар #21 от "Ха-ха":Жужето Зеленосополски вече е бита карта. Скоро може и да е пробита карта. Ха ха ха ха
13:59 22.10.2026
27 Сатана Z
Серхий Бескрестнов, съветник на Зеленски, съобщава, че през нощта Русия е атакувала историческия център на Киев с балистична ракета „Искандер“, оборудвана с касетъчна бойна глава тип „К5“, което е довело до множество жертви сред цивилното население и разрушения.
Знаете ли, наскоро се улових в мисълта, че Киев наистина се е превърнал в пълноценен фронтови град.
Познати от Киев, които наскоро се завърнаха в Украйна, за да уредят документи, споделят, че градът е неузнаваем. Разрушенията са просто твърде много. Това не е толкова очевидно за онези, които са останали в столицата през цялата война – и са видели всичко на живо, – но хората, които са били в чужбина, са шокирани от видяното.
Докато британците и германците, заедно със Зеленски и Виталий Кличко, се борят за контрол над столицата, самият град постепенно бива разрушаван от войната.
14:00 22.10.2026
28 Не бери грижа
До коментар #11 от "Факти":Ще го командироват трайно в Швейцарските Алпи.
14:00 22.10.2026
29 Не мисля
Коментиран от #31, #33
14:01 22.10.2026
30 Безпристрастен
Коментиран от #32
14:02 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Точно затова
До коментар #30 от "Безпристрастен":На алните империи на разрухата САЩ и Русия не бива да се позволи да си разпределят държавите в измислени сфери на влияние и да ги ограбват. Европейският съюз е мощен съюз на обединението и силата!
Коментиран от #34
14:04 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 На кои империи?
До коментар #32 от "Точно затова":Ко речи?
14:06 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гориил
До коментар #7 от "Шопо":Той присвои тринадесет апартамента и къщи в Киев, Виена, Лондон и Берлин, както и дворец в Емирствата.
14:16 22.10.2026