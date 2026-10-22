Путин вижда победа, Тръмп – сделка: анализ на CNN

Владимир Путин вижда победа за Русия там, където Доналд Тръмп вижда възможност за сделка, пише главният международен кореспондент на CNN Матю Чанс. Според анализа именно това разминаване обяснява защо усилията на администрацията на Тръмп да посредничи за край на войната в Украйна не дават резултат.

Чанс посочва, че ако Тръмп беше президент на Русия, вероятно би се съгласил на бързо и лесно споразумение, което да сложи край на конфликта. По думите му американският президент би могъл дори да твърди, че ще постигне това за 24 часа.

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От гледната точка на Тръмп подобна сделка би спряла гибелта на хилядите „млади прекрасни деца“, както той нарича загиващите на фронта. В същото време тя би донесла икономически ползи за Москва чрез отмяна на санкциите и последващи търговски споразумения.

„Това би означавало мир и просперитет. Но Тръмп не е президент на Русия. Такъв е Владимир Путин, а той проявява много малък интерес към компромис по заявените цели на войната си в Украйна“, пише Чанс.

Разминаването пролича в Санкт Петербург

Според анализа фундаменталното неразбиране на руските цели от страна на Белия дом отново се е проявило по време на срещата между американския пратеник Стив Уиткоф и Путин в Санкт Петербург.

По време на разговорите Путин е поискал да научи резултатите от проведените предния ден срещи в Норвегия. В тях са участвали представители на САЩ, Европа и НАТО, както и украинският президент Володимир Зеленски. Целта е била да бъдат обсъдени нови възможни мирни предложения, включително икономически стимули за Москва.

По-късно високопоставен помощник на Кремъл е потвърдил, че Уиткоф е запознал руския президент с разговорите. След това обаче е добавил:

„По право казано, в тях имаше малко ценно за разрешаването на украинската криза.“

Това е било очаквано развитие, тъй като Москва продължава да настоява за твърдите си позиции. Сред тях са контролът над целия Донбас в Източна Украйна и участие в бъдещите договорености на Киев за сигурността.

Икономическите стимули не водят до отстъпление

Белият дом е очаквал Кремъл да прояви по-голяма готовност за компромис, особено след като Тръмп е отменил санкциите върху износа на руско дизелово гориво. Според анализа решението е било продиктувано от вътрешнополитически съображения и от стремежа да бъдат понижени цените на горивата в САЩ преди междинните избори.

За Москва обаче това е било значителна икономическа полза. По-късно Тръмп е обявил и енергийно примирие, което би ограничило украинските удари с безпилотни апарати по руските нефтопреработвателни заводи. Той е призовал и за смяна на украинското ръководство.

„Това беше музика за ушите на Кремъл“, се посочва в анализа на CNN.

Според Чанс тези решения не са били възприети в Москва като знак, че Русия трябва да направи отстъпки. Напротив – Кремъл ги е разглеждал като доказателство, че стратегията му спрямо Вашингтон дава резултат.

По време на срещата в Санкт Петербург Путин е похвалил решението за дизеловото гориво и е предположил, че Русия може да увеличи износа на важни торове за САЩ. Той е споменал и други възможни икономически проекти.

„Обсъждаме също различни проекти, като центрове за обработка на данни, проекти в енергетиката и енергийното сътрудничество“, е заявил Кирил Дмитриев, ръководител на руския Фонд за национално благосъстояние, след тричасовите разговори.

Хуманитарният жест с американски гражданин

Според публикацията Кремъл разчита не само на икономически предложения. Освобождаването на 74-годишния американски гражданин Стивън Хъбард преди срещата в Санкт Петербург е било представено от Уиткоф като хуманен жест.

Хъбард е бил задържан от Русия, след като е бил пленен в Украйна през 2022 г. По време на четирите си години в руска наказателна колония той е развил сериозни здравословни проблеми, се посочва в анализа.

В Белия дом освобождаването му в крайна сметка е било представено като знак за умението на Тръмп да сключва сделки и за уважението на Путин към американския президент. Чанс обаче твърди, че Москва използва както икономическите обещания, така и подобни хуманитарни жестове, за да укрепи собствената си позиция в отношенията със САЩ.

Източници: unian.net, edition.cnn.com