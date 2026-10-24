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Путин мечтае за безсмъртие: за какво напомня това
  Тема: Украйна

Путин мечтае за безсмъртие: за какво напомня това

24 Октомври, 2026 17:07 1 300 67

  • владимир путин-
  • русия-
  • кремъл-
  • украйна-
  • мария воронцова

Дъщерята на Путин, а и самият руски президент очевидно споделят представата, че човешкият живот може да се удължава до безкрай. И дори не подозират колко заплашителен е паралелът с краха на царска Русия от 1917 г.

Путин мечтае за безсмъртие: за какво напомня това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Мария Воронцова е влиятелен човек. Една от дъщерите на Владимир Путин ръководи Медицинския научно-образователен институт към Московския държавен университет, създаден през 2023 г. най-вече за нея. На скорошна конференция в бизнес училището „Сколково“, известно като инкубатор за кадри, верни на режима, Воронцова говори за необходимостта да се води борба със стареенето. Конференцията беше посветена на това как увеличената продължителност на живота се отразява на обществото и икономиката.

В тази тема по принцип няма нищо лошо. Но, съдейки по статията в лоялистския вестник „Ведомости“, дискусията се е водила в стил, типичен за руските държавни мероприятия: Макар че Русия е страна, която води война, а и се намира в изключително неблагоприятна демографска ситуация, изказванията на участниците са звучали така, сякаш говорят за Швейцария. И сякаш в Русия има огромен брой напълно здрави пенсионери с бодър дух, които нямат никаква работа, освен да се питат с какво биха могли да се занимават.

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Старостта като болест, безсмъртието като цел

Акцентът в програмата е бил изказването на Воронцова. Ръководителката на медицинския център към Московския държавен университет е съобщила на аудиторията, че хората трябва да се научат да се грижат за здравето си още от детството, за да могат да изживеят „заложения от природата потенциал до 85–90 години“. Трудно е да се оспори такава формулировка на въпроса, макар че идеята за някакъв „изходен потенциал“ изглежда малко странна.

Но това не е всичко. Според дъщерята на Владимир Путин тези 85–90 години са само началният етап от живота. А през втория трябвало да се опитаме да „надхитрим Бога или природата“, като удължим човешкия живот с помощта на специални препарати. Воронцова изразила недоволство от факта, че старостта все още се квалифицира като… нещо нормално. Вместо това трябвало да се счита за болест и тогава щяло да може и официално да се разработват лекарства срещу стареенето.

"Истинският християнин" Путин иска да мами Бога?

В случая не става дума за получаване на бюджетни средства – докато Путин е в Кремъл, Мария Воронцова винаги ще разполага с тях. Става дума за представата, че животът на човека може да е безкраен. И това не е ирония - точно в това е убеден и самият Путин.

"Благодарение на развитието на биотехнологиите човешките органи ще могат постоянно да се подменят чрез трансплантация, а хората да се чувстват все по-млади и по-млади и дори да постигнат безсмъртие“, каза той през септември миналата година на китайския лидер Си Дзинпин. Той обаче предполага, че в близко бъдеще животът ще може да бъде удължен „само“ до 150 години. Воронцова, изглежда, възнамерява да координира (или вече координира) изследванията в тази област.

Изглежда малко странно, че в страна, където режимът декларира своята привързаност към ценностите на традиционните религии, а държавният глава си е създал имиджа на ревностен православен християнин, високопоставена държавна служителка говори от висока трибуна как да „надхитрим Бога“.

Русия като вечно имение на Путин

Да предположим, че самата Мария Воронцова е агностичка или привърженичка на деизма. Въпросът обаче не е в личните ѝ възгледи. Проблемът е, че значителни държавни средства се използват от най-близък роднина на първия човек в държавата за изследвания, в чиято основа стоят, меко казано, доста странни представи за психофизическата природа на човека.

Въпреки значителните успехи в изследването на стареенето, науката все още не разполага с никакви доказателства, че животът може да бъде изкуствено удължаван с десетки години. А освен това става дума за една от областите, които открай време силно привличат всевъзможни шарлатани и авантюристи. Фактът, че висши представители на руския режим са обсебени от стремеж за безсмъртие, доказва, че когато позират в църквите със свещи в ръце, за да ги показват по телевизиите, това не е нищо повече от евтина пропаганда, насочена към „непросветените маси“.

Истинският християнин вярва във вечния живот и царството небесно и в това, че неговият земен път е само кратка подготовка за вечния живот с Бога. Неистовото желание на Путин и близкото му обкръжение да удължат земния си живот означава, че става дума за много хубав живот, че властта се възприема като собственост, а страната - като имение, което в никакъв случай не бива да се отстъпва другиму. Путин, изглежда, наистина вярва, че той и Русия са едно неразривно цяло.

Когато властта започне да търси вечен живот

В руската история подобни представи не са нищо ново. През 1897 г. император Николай Втори написал в графата „професия“ на въпросника за всеруското преброяване на населението, че е „собственик на руската земя“. А през последните години преди катастрофата от 1917 г. върхът на империята се е увличал по спиритизма, магическите ритуали за изцеление от болести и удължаването на живота - нека си спомним за Григорий Распутин. Бившият свободен слушател във Военно-медицинската академия Пьотр (Жамсаран) Бадмаев, който приготвял прахчета и микстури по тибетски рецепти, „отговарял“ за това „направление“ в петербургското висше общество.

Болезненият мистицизъм и езическото преклонение пред отвъдни сили се считат за едно от свидетелствата за моралната и политическа криза на властта преди краха на руския царизъм. Ситият и корумпиран московски „елит“ от епохата на Путин дори не разбира колко тревожни и заплашителни за него са тези исторически паралели.

Автор: Константин Егерт


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечта

    20 7 Отговор
    Путин мечтае за безсмъртие: за какво напомня това - на фараоните, на какво друго

    Коментиран от #9, #25, #64

    17:09 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всяко живо същество мечтае за безсмъртие

    10 18 Отговор
    Това е инстинктът за самосъхранение, заложен в неговите гени. Дано РФ достигне успех в тая насока. Ще се сбъднат мечтите на всички хора по света.

    17:11 24.10.2026

  • 5 Сила

    18 8 Отговор
    Той на практика е безсмъртен вече ...при няколкостотин двойници ще живее вечно и винаги ще изглежда по един и същи начин !!!

    17:12 24.10.2026

  • 6 Владимир обединител

    15 17 Отговор
    Владимир Владимирович мечтае за мир и обединение на руския народ.

    Коментиран от #61

    17:13 24.10.2026

  • 7 Отец Кирил

    19 16 Отговор
    ГОСПОД ЗДРАВЕ ДА МУ ДАВА!

    17:14 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мечта":

    На Калушев напомня !!!
    И не само по това си приличат ...🧘

    Коментиран от #18

    17:14 24.10.2026

  • 10 А тъй, точно тъй

    13 2 Отговор
    Радваме се да го прочетем че имало и инкубатор за кадри, верни на "режима" .... нещо друго иновативно има ли в братска Русия ?

    17:15 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А тъй, точно тъй

    3 5 Отговор
    Константин Егерт завижда на корумпираният московски „елит“ от епохата на Путин...

    17:17 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    5 11 Отговор
    DW хептен изтрещяха :)

    17:19 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хмм

    5 6 Отговор
    всички мечтаем за безсмъртие, а Путин като памет си го е осигурил и покрай него някои искат да бъдат запомнени, защото самите те не са направили нищо съществено освен да хвалят господарите си и да критикуват такива като Путин

    17:20 24.10.2026

  • 21 Траещ Кон

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "До "Факти"...":

    Къде ми е зелената тревица....

    17:21 24.10.2026

  • 22 нпо агент

    4 4 Отговор
    за туй миш-маш..ще ми платят 25-50евро..лесна пара..много тъпо, но трябва да храня семейството..

    17:21 24.10.2026

  • 23 кукузел

    4 6 Отговор
    Пак изтърваха бота на урсула...

    17:23 24.10.2026

  • 24 хахахахха

    3 3 Отговор
    още от заглавието се разбира че е пумия на дойче зеле

    17:23 24.10.2026

  • 25 Статията напомня, че

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мечта":

    немците още не са забравили войната..

    Коментиран от #35

    17:24 24.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Оди лопай ку ревете

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "До "Факти"...":

    Петушар

    17:26 24.10.2026

  • 28 Ами то

    3 0 Отговор
    Сифилисът като достигне до мозъка и стават такива отклонения.

    Коментиран от #33

    17:27 24.10.2026

  • 29 Всеки човек мечтае

    4 1 Отговор
    за безсмъртие. Медицината и технологиите първи се стремят за постигане на дълголетие а световната здравна организация постоянно спуска нови и нови правила за защита на гражданите. Не виждам нищо по-различно в желанието на Путин от моето или това на всеки един човек на планетата.
    Статията е провокативна и прекалено тъпа за да се чете

    17:27 24.10.2026

  • 30 От чужбина

    1 1 Отговор
    Коя врачка ви каза какви са съкровените мечти на Путин?

    17:28 24.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лопата Орешник

    5 3 Отговор
    Тия Дойче веле са тотално изтрещели! Едно,че са обсебени от Путин, друго че вместо професиолно поднесена пропаганда, микс от истински факти и добре завоалирана посока в която бутат пропагандната, те пишат заядливо на ниво трети клас! Правейки това, всеки неутрален читател почва да се дразни и неусетно започва да симпатизира на другата страна! Очаквам много повече от наследниците на Гьобелс!

    17:29 24.10.2026

  • 33 Серсемин

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ами то":

    Уточни, че става въпрос за автора и кучетата на синджир от ДойчеЗеле.

    17:31 24.10.2026

  • 34 МАРКОО

    0 2 Отговор
    КАКЪВ РЕВ ЧЕ МОЖЕ ДА ГИ ТОРМОЗИ ПОЧТИ ВЕЧНО

    17:32 24.10.2026

  • 35 Изключително

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Статията напомня, че":

    Тъпа статия с изопачаване и тълкуване на изказванията

    17:32 24.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лама дьо Петрохански

    2 5 Отговор
    Започва днешната порция от русофобия за нашия жълтопаветен елит.
    Само да напомним какво пишеше за Путин - през 2023г БТВ съобщи за неговата кончина и му даде "снимката" в кофчега.

    Само преди няколко седмици този сайт публикуваше уверенията на украинската преса, Института за изследване на войната и DW, че непосредствено след парламентарните избори Путин ще започне тотална мобилизация и повечето руски мъже ще бъдат привикани в руската армия. Е, минаха две седмици след изборите и Путин още не е обявил вашата мобилизация.

    Коментиран от #40

    17:34 24.10.2026

  • 38 Бай той Толстой

    2 4 Отговор
    Абе,вас демократите ще ви надживее със сигурност 😁

    Коментиран от #42

    17:36 24.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Серсемин

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Последният софиянец":

    А Мерц е един убавец... Урсула и тя една убавица, барабар с Кая и компания. Само Оленя на Белоноско Зеления все още става...

    Коментиран от #45, #55

    17:37 24.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Доктор Гълъбова

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "П. Утин":

    Призовавам всички болни да си вземат хапчетата навреме.

    Коментиран от #67

    17:39 24.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 .....

    2 0 Отговор
    Мечтите са безплатни,но колкото е написал шефа отгоре😂🤣🤣

    17:42 24.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Е те

    2 0 Отговор
    Другаря Путин вече май няколко пъти го възкресява ха !

    17:42 24.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ПУТИН Е НАЛЯЛ

    2 1 Отговор
    НАД МИЛИАРД ДОЛАРА
    В ЛУДОТО НАЧИНАНИЕТО

    ДЪЩЕРЯ МУ ДА ИЗМИСЛИ ЕЛЕКСИРИ
    ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЧЕ ОТ ГОДИНИ
    ПИЕ ЕЛЕКСИРИТЕ НА РАЗНИ ШАМАНИ

    ИЗДИРЕНИ ЛИЧНО ОТ ШАЙГУ

    В МОНГОЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
    ИМА МНОГО ТАКИВА. ...

    17:46 24.10.2026

  • 51 ОБЕКТИВНИЯ

    2 1 Отговор
    И по времето на Брежнев пак казваха ,че са измислили хапче за безсмъртие на другарЕте ама никой от тях не жив !

    17:46 24.10.2026

  • 52 Кънчо Великов

    4 1 Отговор
    Вайната няма да спре докато Путин е жив. Той просто иска да е велик пълководец като Сталин.

    Коментиран от #58

    17:48 24.10.2026

  • 53 Бул$т

    1 1 Отговор
    Това напомня че някои медии новините им се разминават с действителността примери бол!

    17:49 24.10.2026

  • 54 Фошо

    1 1 Отговор
    DW са невероятни пропагандисти, чак не мога да повярвам, че има някой който да се навие да напише такава елементарност...

    17:50 24.10.2026

  • 55 ОБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Серсемин":

    В статията става въпрос за другаря Путин и неговата мегаломания и желание за безсмъртие !
    Явно продължава идеите на другите
    другарЕ ама те си "отидоха"!

    Коментиран от #63

    17:51 24.10.2026

  • 56 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    2 0 Отговор
    САМО ТОЙ
    МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ВЕЧЕН ЖИВОТ ..

    КОЙТО ОТИДЕ НА КОНЦЕРТА
    НЯМА ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВРЪЩА .

    БОТОКСА СЪЩО.

    17:52 24.10.2026

  • 57 Путин е лидер

    0 2 Отговор
    Путин е патриот! Изключителен лидер, който милее за народа си! А вий, вий сте и.еоти!!!

    17:53 24.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ленин

    1 1 Отговор
    Пyндьо, безсмъртие само у мавзолея! Успех!

    17:54 24.10.2026

  • 61 Изби Милион и половина

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир обединител":

    Руснаци.

    Голямо Обединение....

    17:55 24.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Много Sorry, ама само малко прочетох от статията. Твърде тъпа измишльотина за да си губя времето. А и не се знае дали изобщо е някаква истина. Кой знае какви си ги изсмукват от пръстите... Ами има такива данни за най-богатите хора в света, че си преливали детска кръв за подмладяване. Ама я верно, я не е. Кой знае?

    17:56 24.10.2026

  • 64 Хитлер

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мечта":

    И той имаше Слабост
    Към Окултното...

    17:56 24.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Рогатият с косата

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Доктор Гълъбова":

    Убаво кажеш дофтор Гълобова.Преди да измами Бога ще се изпълни пълна програма тричане през моята пералня

    18:06 24.10.2026

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