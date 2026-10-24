Путин мечтае за безсмъртие: за какво напомня това

Мария Воронцова е влиятелен човек. Една от дъщерите на Владимир Путин ръководи Медицинския научно-образователен институт към Московския държавен университет, създаден през 2023 г. най-вече за нея. На скорошна конференция в бизнес училището „Сколково“, известно като инкубатор за кадри, верни на режима, Воронцова говори за необходимостта да се води борба със стареенето. Конференцията беше посветена на това как увеличената продължителност на живота се отразява на обществото и икономиката.
В тази тема по принцип няма нищо лошо. Но, съдейки по статията в лоялистския вестник „Ведомости“, дискусията се е водила в стил, типичен за руските държавни мероприятия: Макар че Русия е страна, която води война, а и се намира в изключително неблагоприятна демографска ситуация, изказванията на участниците са звучали така, сякаш говорят за Швейцария. И сякаш в Русия има огромен брой напълно здрави пенсионери с бодър дух, които нямат никаква работа, освен да се питат с какво биха могли да се занимават.
Старостта като болест, безсмъртието като цел
Акцентът в програмата е бил изказването на Воронцова. Ръководителката на медицинския център към Московския държавен университет е съобщила на аудиторията, че хората трябва да се научат да се грижат за здравето си още от детството, за да могат да изживеят „заложения от природата потенциал до 85–90 години“. Трудно е да се оспори такава формулировка на въпроса, макар че идеята за някакъв „изходен потенциал“ изглежда малко странна.
Но това не е всичко. Според дъщерята на Владимир Путин тези 85–90 години са само началният етап от живота. А през втория трябвало да се опитаме да „надхитрим Бога или природата“, като удължим човешкия живот с помощта на специални препарати. Воронцова изразила недоволство от факта, че старостта все още се квалифицира като… нещо нормално. Вместо това трябвало да се счита за болест и тогава щяло да може и официално да се разработват лекарства срещу стареенето.
"Истинският християнин" Путин иска да мами Бога?
В случая не става дума за получаване на бюджетни средства – докато Путин е в Кремъл, Мария Воронцова винаги ще разполага с тях. Става дума за представата, че животът на човека може да е безкраен. И това не е ирония - точно в това е убеден и самият Путин.
"Благодарение на развитието на биотехнологиите човешките органи ще могат постоянно да се подменят чрез трансплантация, а хората да се чувстват все по-млади и по-млади и дори да постигнат безсмъртие“, каза той през септември миналата година на китайския лидер Си Дзинпин. Той обаче предполага, че в близко бъдеще животът ще може да бъде удължен „само“ до 150 години. Воронцова, изглежда, възнамерява да координира (или вече координира) изследванията в тази област.
Изглежда малко странно, че в страна, където режимът декларира своята привързаност към ценностите на традиционните религии, а държавният глава си е създал имиджа на ревностен православен християнин, високопоставена държавна служителка говори от висока трибуна как да „надхитрим Бога“.
Русия като вечно имение на Путин
Да предположим, че самата Мария Воронцова е агностичка или привърженичка на деизма. Въпросът обаче не е в личните ѝ възгледи. Проблемът е, че значителни държавни средства се използват от най-близък роднина на първия човек в държавата за изследвания, в чиято основа стоят, меко казано, доста странни представи за психофизическата природа на човека.
Въпреки значителните успехи в изследването на стареенето, науката все още не разполага с никакви доказателства, че животът може да бъде изкуствено удължаван с десетки години. А освен това става дума за една от областите, които открай време силно привличат всевъзможни шарлатани и авантюристи. Фактът, че висши представители на руския режим са обсебени от стремеж за безсмъртие, доказва, че когато позират в църквите със свещи в ръце, за да ги показват по телевизиите, това не е нищо повече от евтина пропаганда, насочена към „непросветените маси“.
Истинският християнин вярва във вечния живот и царството небесно и в това, че неговият земен път е само кратка подготовка за вечния живот с Бога. Неистовото желание на Путин и близкото му обкръжение да удължат земния си живот означава, че става дума за много хубав живот, че властта се възприема като собственост, а страната - като имение, което в никакъв случай не бива да се отстъпва другиму. Путин, изглежда, наистина вярва, че той и Русия са едно неразривно цяло.
Когато властта започне да търси вечен живот
В руската история подобни представи не са нищо ново. През 1897 г. император Николай Втори написал в графата „професия“ на въпросника за всеруското преброяване на населението, че е „собственик на руската земя“. А през последните години преди катастрофата от 1917 г. върхът на империята се е увличал по спиритизма, магическите ритуали за изцеление от болести и удължаването на живота - нека си спомним за Григорий Распутин. Бившият свободен слушател във Военно-медицинската академия Пьотр (Жамсаран) Бадмаев, който приготвял прахчета и микстури по тибетски рецепти, „отговарял“ за това „направление“ в петербургското висше общество.
Болезненият мистицизъм и езическото преклонение пред отвъдни сили се считат за едно от свидетелствата за моралната и политическа криза на властта преди краха на руския царизъм. Ситият и корумпиран московски „елит“ от епохата на Путин дори не разбира колко тревожни и заплашителни за него са тези исторически паралели.
Автор: Константин Егерт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мечта
Коментиран от #9, #25, #64
17:09 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Всяко живо същество мечтае за безсмъртие
17:11 24.10.2026
5 Сила
17:12 24.10.2026
6 Владимир обединител
Коментиран от #61
17:13 24.10.2026
7 Отец Кирил
17:14 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сила
До коментар #1 от "Мечта":На Калушев напомня !!!
И не само по това си приличат ...🧘
Коментиран от #18
17:14 24.10.2026
10 А тъй, точно тъй
17:15 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А тъй, точно тъй
17:17 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
17:19 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хмм
17:20 24.10.2026
21 Траещ Кон
До коментар #16 от "До "Факти"...":Къде ми е зелената тревица....
17:21 24.10.2026
22 нпо агент
17:21 24.10.2026
23 кукузел
17:23 24.10.2026
24 хахахахха
17:23 24.10.2026
25 Статията напомня, че
До коментар #1 от "Мечта":немците още не са забравили войната..
Коментиран от #35
17:24 24.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Оди лопай ку ревете
До коментар #16 от "До "Факти"...":Петушар
17:26 24.10.2026
28 Ами то
Коментиран от #33
17:27 24.10.2026
29 Всеки човек мечтае
Статията е провокативна и прекалено тъпа за да се чете
17:27 24.10.2026
30 От чужбина
17:28 24.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лопата Орешник
17:29 24.10.2026
33 Серсемин
До коментар #28 от "Ами то":Уточни, че става въпрос за автора и кучетата на синджир от ДойчеЗеле.
17:31 24.10.2026
34 МАРКОО
17:32 24.10.2026
35 Изключително
До коментар #25 от "Статията напомня, че":Тъпа статия с изопачаване и тълкуване на изказванията
17:32 24.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Лама дьо Петрохански
Само да напомним какво пишеше за Путин - през 2023г БТВ съобщи за неговата кончина и му даде "снимката" в кофчега.
Само преди няколко седмици този сайт публикуваше уверенията на украинската преса, Института за изследване на войната и DW, че непосредствено след парламентарните избори Путин ще започне тотална мобилизация и повечето руски мъже ще бъдат привикани в руската армия. Е, минаха две седмици след изборите и Путин още не е обявил вашата мобилизация.
Коментиран от #40
17:34 24.10.2026
38 Бай той Толстой
Коментиран от #42
17:36 24.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Серсемин
До коментар #36 от "Последният софиянец":А Мерц е един убавец... Урсула и тя една убавица, барабар с Кая и компания. Само Оленя на Белоноско Зеления все още става...
Коментиран от #45, #55
17:37 24.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Доктор Гълъбова
До коментар #39 от "П. Утин":Призовавам всички болни да си вземат хапчетата навреме.
Коментиран от #67
17:39 24.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 .....
17:42 24.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Е те
17:42 24.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ПУТИН Е НАЛЯЛ
В ЛУДОТО НАЧИНАНИЕТО
ДЪЩЕРЯ МУ ДА ИЗМИСЛИ ЕЛЕКСИРИ
ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЧЕ ОТ ГОДИНИ
ПИЕ ЕЛЕКСИРИТЕ НА РАЗНИ ШАМАНИ
ИЗДИРЕНИ ЛИЧНО ОТ ШАЙГУ
В МОНГОЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
ИМА МНОГО ТАКИВА. ...
17:46 24.10.2026
51 ОБЕКТИВНИЯ
17:46 24.10.2026
52 Кънчо Великов
Коментиран от #58
17:48 24.10.2026
53 Бул$т
17:49 24.10.2026
54 Фошо
17:50 24.10.2026
55 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #41 от "Серсемин":В статията става въпрос за другаря Путин и неговата мегаломания и желание за безсмъртие !
Явно продължава идеите на другите
другарЕ ама те си "отидоха"!
Коментиран от #63
17:51 24.10.2026
56 ЕВРЕИНА КАБЗОН
МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ВЕЧЕН ЖИВОТ ..
КОЙТО ОТИДЕ НА КОНЦЕРТА
НЯМА ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВРЪЩА .
БОТОКСА СЪЩО.
17:52 24.10.2026
57 Путин е лидер
17:53 24.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ленин
17:54 24.10.2026
61 Изби Милион и половина
До коментар #6 от "Владимир обединител":Руснаци.
Голямо Обединение....
17:55 24.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Серсемин
До коментар #55 от "ОБЕКТИВНИЯ":Много Sorry, ама само малко прочетох от статията. Твърде тъпа измишльотина за да си губя времето. А и не се знае дали изобщо е някаква истина. Кой знае какви си ги изсмукват от пръстите... Ами има такива данни за най-богатите хора в света, че си преливали детска кръв за подмладяване. Ама я верно, я не е. Кой знае?
17:56 24.10.2026
64 Хитлер
До коментар #1 от "Мечта":И той имаше Слабост
Към Окултното...
17:56 24.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Рогатият с косата
До коментар #43 от "Доктор Гълъбова":Убаво кажеш дофтор Гълобова.Преди да измами Бога ще се изпълни пълна програма тричане през моята пералня
18:06 24.10.2026