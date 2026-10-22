Русия удари центъра на Киев с ракета „Искандер“ с касетъчна бойна глава

Руските сили са нанесли удар по историческата част на Киев с балистична ракета „Искандер“, оборудвана с касетъчна бойна глава К5. За това съобщи Сергей Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по технологичните иновации във Въоръжените сили на Украйна.

По думите му бойната глава се взривява над земята, като 58 бойни елемента се разпръскват и се взривяват във въздуха. Той посочи, че зоната на поразяване е приблизително 400 на 400 метра и че боеприпасът е предназначен за максимално поразяване на хора и техника.

„Тази бойна глава се взривява над земята и се използва специално за максимално поразяване на хора и техника на площ от 400 на 400 метра. 58 бойни елемента се взривяват във въздуха“, написа Бескрестнов.

Съветникът твърди, че при избора на оръжието Русия не е преследвала военна цел. Според него целта е била да бъде разрушена част от стария град и да бъдат ранени възможно най-много хора.

„Има много ранени цивилни и разрушения“, заяви Бескрестнов.

34 ранени и двама загинали

Украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че през нощта срещу 22 октомври Киев е бил атакуван на три вълни с балистични ракети. По думите му по столицата са изстреляни общо 21 ракети.

При атаката са ранени 34 души, сред които пет деца. Двама души са загинали, съобщи Зеленски.

По думите на президента в Киев са регистрирани множество попадения и повреди. Засегнати са жилищни сгради, енергийни обекти, инфраструктура на една от гарите и метрото, търговски центрове и предприятия. Сред повредените обекти е и манастир.

Зеленски посочи още, че през нощта руски атаки са засегнали общо 12 области на Украйна. На местата на пораженията работят аварийни служби.

Източници: unian.net