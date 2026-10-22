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Русия удари центъра на Киев с ракета „Искандер“ с касетъчна бойна глава
  Тема: Украйна

Русия удари центъра на Киев с ракета „Искандер“ с касетъчна бойна глава

22 Октомври, 2026 13:54 1 330 26

  • киев-
  • ракетен удар-
  • искандер-
  • касетъчна бойна глава-
  • владимир зеленски

Според властите бойната глава се взривява над земята, като 58 бойни елемента се разпръскват и се взривяват във въздуха

Русия удари центъра на Киев с ракета „Искандер“ с касетъчна бойна глава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили са нанесли удар по историческата част на Киев с балистична ракета „Искандер“, оборудвана с касетъчна бойна глава К5. За това съобщи Сергей Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по технологичните иновации във Въоръжените сили на Украйна.

По думите му бойната глава се взривява над земята, като 58 бойни елемента се разпръскват и се взривяват във въздуха. Той посочи, че зоната на поразяване е приблизително 400 на 400 метра и че боеприпасът е предназначен за максимално поразяване на хора и техника.

„Тази бойна глава се взривява над земята и се използва специално за максимално поразяване на хора и техника на площ от 400 на 400 метра. 58 бойни елемента се взривяват във въздуха“, написа Бескрестнов.

Съветникът твърди, че при избора на оръжието Русия не е преследвала военна цел. Според него целта е била да бъде разрушена част от стария град и да бъдат ранени възможно най-много хора.

„Има много ранени цивилни и разрушения“, заяви Бескрестнов.

34 ранени и двама загинали

Украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че през нощта срещу 22 октомври Киев е бил атакуван на три вълни с балистични ракети. По думите му по столицата са изстреляни общо 21 ракети.

При атаката са ранени 34 души, сред които пет деца. Двама души са загинали, съобщи Зеленски.

По думите на президента в Киев са регистрирани множество попадения и повреди. Засегнати са жилищни сгради, енергийни обекти, инфраструктура на една от гарите и метрото, търговски центрове и предприятия. Сред повредените обекти е и манастир.

Зеленски посочи още, че през нощта руски атаки са засегнали общо 12 области на Украйна. На местата на пораженията работят аварийни служби.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пак лъжите хората

    32 16 Отговор
    Руснака от 2022 няма оръжие
    Свършиха

    Коментиран от #19

    13:57 22.10.2026

  • 3 Така е

    18 21 Отговор
    Терористите-фашисти знаят как да убиват с тези ракети .

    Коментиран от #24

    13:58 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пишете

    26 10 Отговор
    колко натЮвци си отидоха.....уж загинали на ски в Алпите и се се удавили в потопа или изчезнали при заметресенията.

    13:59 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Те досега

    22 2 Отговор
    Си пазеха старините, дето са ги построили те, но сега им падна пердето. Ще я изравнят с земята тази фашистка хунта.

    Коментиран от #12

    14:03 22.10.2026

  • 8 хахахахха

    18 2 Отговор
    това ги очаква всеки ден по няколко пъти докато не падне терористичната киевска хунта

    14:05 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 наблюдател

    11 0 Отговор
    Реват като вдовица за .....украинска работа.

    14:06 22.10.2026

  • 11 ххххх

    4 18 Отговор
    Какво може да се очаква от варвари, освен варващина?

    Коментиран от #14, #15

    14:06 22.10.2026

  • 12 ххххх

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Те досега":

    Всъщност фашистката хунта е в кремлин.

    14:07 22.10.2026

  • 13 Факт

    18 0 Отговор
    Спомняте ли си кой първи поиска и получи касетъчно оръжие?

    14:08 22.10.2026

  • 14 Аве мишкар

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "ххххх":

    Ако беше варварщина,избитите щяха да са 200 300 поне от такава ракета,то от на мара източниците може да чуеш и че ядрена са метнали

    Коментиран от #22

    14:09 22.10.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "ххххх":

    Ами ако зарядът е ТЕРМОБАРИЧЕН тогава какво ще стане Винаги може по лошо Колко великодушни са руснаците

    14:09 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всичко,

    9 0 Отговор
    което униан казва е "верно"

    14:10 22.10.2026

  • 18 Само питам

    8 0 Отговор
    Ранените и загиналите , чужди граждани ли са ?

    14:12 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    6 0 Отговор
    И защо няма загинали? Обяснение? Мирчев, ти знаеш ли?

    14:14 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Сбъркана представа имаш за терористи фашисти, но както и да е..... Ракети се изстрелват там където има достоверна разузнавателна информация, свързана с целите на удара.... Ракетите са доста скъпо нещо и ако командването е преценило е направен пуск.... Целта оправдава средствата....

    14:22 22.10.2026

  • 25 Война е! Нема лабаво!

    1 1 Отговор
    Всеки ден по толкова и с Кииф е свършено! Да вдига бялото знаме наркомана защото няма карти срещу Русия,по Тръмп!

    14:25 22.10.2026

  • 26 Опа

    0 0 Отговор
    Изроди.

    14:26 22.10.2026

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