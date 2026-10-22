Русия удари центъра на Киев с ракета „Искандер“ с касетъчна бойна глава

Руските сили са нанесли удар по историческата част на Киев с балистична ракета „Искандер“, оборудвана с касетъчна бойна глава К5. За това съобщи Сергей Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по технологичните иновации във Въоръжените сили на Украйна.
По думите му бойната глава се взривява над земята, като 58 бойни елемента се разпръскват и се взривяват във въздуха. Той посочи, че зоната на поразяване е приблизително 400 на 400 метра и че боеприпасът е предназначен за максимално поразяване на хора и техника.„Тази бойна глава се взривява над земята и се използва специално за максимално поразяване на хора и техника на площ от 400 на 400 метра. 58 бойни елемента се взривяват във въздуха“, написа Бескрестнов.
Съветникът твърди, че при избора на оръжието Русия не е преследвала военна цел. Според него целта е била да бъде разрушена част от стария град и да бъдат ранени възможно най-много хора.
„Има много ранени цивилни и разрушения“, заяви Бескрестнов.
34 ранени и двама загинали
Украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че през нощта срещу 22 октомври Киев е бил атакуван на три вълни с балистични ракети. По думите му по столицата са изстреляни общо 21 ракети.
При атаката са ранени 34 души, сред които пет деца. Двама души са загинали, съобщи Зеленски.
По думите на президента в Киев са регистрирани множество попадения и повреди. Засегнати са жилищни сгради, енергийни обекти, инфраструктура на една от гарите и метрото, търговски центрове и предприятия. Сред повредените обекти е и манастир.
Зеленски посочи още, че през нощта руски атаки са засегнали общо 12 области на Украйна. На местата на пораженията работят аварийни служби.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пак лъжите хората
Свършиха
Коментиран от #19
13:57 22.10.2026
3 Така е
Коментиран от #24
13:58 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пишете
13:59 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Те досега
Коментиран от #12
14:03 22.10.2026
8 хахахахха
14:05 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 наблюдател
14:06 22.10.2026
11 ххххх
Коментиран от #14, #15
14:06 22.10.2026
12 ххххх
До коментар #7 от "Те досега":Всъщност фашистката хунта е в кремлин.
14:07 22.10.2026
13 Факт
14:08 22.10.2026
14 Аве мишкар
До коментар #11 от "ххххх":Ако беше варварщина,избитите щяха да са 200 300 поне от такава ракета,то от на мара източниците може да чуеш и че ядрена са метнали
Коментиран от #22
14:09 22.10.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "ххххх":Ами ако зарядът е ТЕРМОБАРИЧЕН тогава какво ще стане Винаги може по лошо Колко великодушни са руснаците
14:09 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Всичко,
14:10 22.10.2026
18 Само питам
14:12 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
14:14 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Европеец
До коментар #3 от "Така е":Сбъркана представа имаш за терористи фашисти, но както и да е..... Ракети се изстрелват там където има достоверна разузнавателна информация, свързана с целите на удара.... Ракетите са доста скъпо нещо и ако командването е преценило е направен пуск.... Целта оправдава средствата....
14:22 22.10.2026
25 Война е! Нема лабаво!
14:25 22.10.2026
26 Опа
14:26 22.10.2026