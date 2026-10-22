Южният мост в Киев е затворен в двете посоки

Движението по Южния мост над река Днепър в Киев е временно спряно и в двете посоки. Мярката е въведена от съображения за сигурност, съобщи началникът на украинската патрулна полиция Олексий Билошицки.

„Във връзка с мерките за сигурност движението по Южния мост временно е прекъснато и в двете посоки“, заяви Билошицки, цитиран от Укринформ. По-рано ограничението беше само за движението от десния към левия бряг.

Промени в метрото и автобусните линии

Мостът беше затворен след нощната атака срещу украинската столица, при която е повредена част от инфраструктурата на метрото. За щетите съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

Влаковете по зелената линия временно се движат по два отделни участъка: между станциите „Сирец“ и „Видубичи“, както и между „Осокорки“ и „Червоний хутир“. Интервалите са около 4 минути.

Автобусите по линии 22 и 91 са пренасочени през Дарницкия мост. Киевските власти уточниха, че за възстановяването на обществения транспорт в обичайния му режим ще бъде съобщено допълнително. Пътниците са призовани да се съобразят с временните промени при планиране на пътуванията.

Киев съобщи за три вълни от удари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от предишния ден Киев е бил подложен на три вълни балистични удари. По думите му са използвани 21 ракети, а сред повредените обекти са жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктура на гара и метрото, търговски центрове и предприятия.

„За съжаление, в града има значителен брой попадения и щети: обикновени жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктурата на една от гарите и метрото, търговски центрове, предприятия“, написа Зеленски.

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са били нанесени удари по украински военни заводи, транспортна инфраструктура в Киев и пристанищни обекти в Одеска област. Ведомството твърди, че Южният мост е използван за транзит на военни товари с автомобилен и железопътен транспорт.

Източници: bta.bg, ukrinform.ua