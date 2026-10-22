Южният мост в Киев е затворен в двете посоки

Движението по Южния мост над река Днепър в Киев е временно спряно и в двете посоки. Мярката е въведена от съображения за сигурност, съобщи началникът на украинската патрулна полиция Олексий Билошицки.
„Във връзка с мерките за сигурност движението по Южния мост временно е прекъснато и в двете посоки“, заяви Билошицки, цитиран от Укринформ. По-рано ограничението беше само за движението от десния към левия бряг.
Промени в метрото и автобусните линии
Мостът беше затворен след нощната атака срещу украинската столица, при която е повредена част от инфраструктурата на метрото. За щетите съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.
Влаковете по зелената линия временно се движат по два отделни участъка: между станциите „Сирец“ и „Видубичи“, както и между „Осокорки“ и „Червоний хутир“. Интервалите са около 4 минути.
Автобусите по линии 22 и 91 са пренасочени през Дарницкия мост. Киевските власти уточниха, че за възстановяването на обществения транспорт в обичайния му режим ще бъде съобщено допълнително. Пътниците са призовани да се съобразят с временните промени при планиране на пътуванията.
Киев съобщи за три вълни от удари
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от предишния ден Киев е бил подложен на три вълни балистични удари. По думите му са използвани 21 ракети, а сред повредените обекти са жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктура на гара и метрото, търговски центрове и предприятия.„За съжаление, в града има значителен брой попадения и щети: обикновени жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктурата на една от гарите и метрото, търговски центрове, предприятия“, написа Зеленски.
Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са били нанесени удари по украински военни заводи, транспортна инфраструктура в Киев и пристанищни обекти в Одеска област. Ведомството твърди, че Южният мост е използван за транзит на военни товари с автомобилен и железопътен транспорт.
Източници: bta.bg, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А бееее
Нещо много фира взе да дава
Коментиран от #13
14:01 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Баламата
14:13 22.10.2026
6 жик так
14:14 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Баламата
До коментар #4 от "Бау":0,85$
Коментиран от #11
14:15 22.10.2026
9 Жеко
Коментиран от #12
14:16 22.10.2026
10 продължавай да си мечтаеш ,
До коментар #7 от "Про100 💪👑💯":а украйна няма да изкара Зимата .
14:17 22.10.2026
11 Бау
До коментар #8 от "Баламата":Мдаа дааа и чакане 12 часа на опашка като 1990та.
14:21 22.10.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "Жеко":Затворили са няколко магистрали Харно си върви хорото
14:24 22.10.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "А бееее":Заглавието показва, че е по време на великия Съветски съюз се е Строено здраво и устойчиво..... Той е Южен мост може да бъде разрушен, на командването по ред причини е сметнало на тоя етап да не бъде разрушена....
14:27 22.10.2026
14 Дани
Абе, де го оня дето щеше да "бъка Кримския мост" и дето се кефеше че бил затворен?
14:49 22.10.2026
15 Kaлпазанин
14:53 22.10.2026
16 ......-
15:39 22.10.2026