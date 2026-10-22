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Южният мост в Киев е затворен в двете посоки
  Тема: Украйна

Южният мост в Киев е затворен в двете посоки

22 Октомври, 2026 14:00 1 244 16

  • киев-
  • южен мост-
  • украйна-
  • метро-
  • руски удари

Ограничението е въведено след нощната атака, при която е повредена и част от инфраструктурата на метрото

Южният мост в Киев е затворен в двете посоки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението по Южния мост над река Днепър в Киев е временно спряно и в двете посоки. Мярката е въведена от съображения за сигурност, съобщи началникът на украинската патрулна полиция Олексий Билошицки.

„Във връзка с мерките за сигурност движението по Южния мост временно е прекъснато и в двете посоки“, заяви Билошицки, цитиран от Укринформ. По-рано ограничението беше само за движението от десния към левия бряг.

Промени в метрото и автобусните линии

Мостът беше затворен след нощната атака срещу украинската столица, при която е повредена част от инфраструктурата на метрото. За щетите съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

Влаковете по зелената линия временно се движат по два отделни участъка: между станциите „Сирец“ и „Видубичи“, както и между „Осокорки“ и „Червоний хутир“. Интервалите са около 4 минути.

Автобусите по линии 22 и 91 са пренасочени през Дарницкия мост. Киевските власти уточниха, че за възстановяването на обществения транспорт в обичайния му режим ще бъде съобщено допълнително. Пътниците са призовани да се съобразят с временните промени при планиране на пътуванията.

Киев съобщи за три вълни от удари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от предишния ден Киев е бил подложен на три вълни балистични удари. По думите му са използвани 21 ракети, а сред повредените обекти са жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктура на гара и метрото, търговски центрове и предприятия.

„За съжаление, в града има значителен брой попадения и щети: обикновени жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктурата на една от гарите и метрото, търговски центрове, предприятия“, написа Зеленски.

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са били нанесени удари по украински военни заводи, транспортна инфраструктура в Киев и пристанищни обекти в Одеска област. Ведомството твърди, че Южният мост е използван за транзит на военни товари с автомобилен и железопътен транспорт.

Източници: bta.bg, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А бееее

    32 2 Отговор
    Какво става с тоя Киев.
    Нещо много фира взе да дава

    Коментиран от #13

    14:01 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баламата

    24 1 Отговор
    А бе важното е ,че не са ударили детски градини и родилките домове

    14:13 22.10.2026

  • 6 жик так

    27 1 Отговор
    Потника го сърби главата . Нещата яко се закучиха .

    14:14 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баламата

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бау":

    0,85$

    Коментиран от #11

    14:15 22.10.2026

  • 9 Жеко

    22 1 Отговор
    Гледам на лайфа в Италия и днес протестират . Наркоса ще закъса с доставките .

    Коментиран от #12

    14:16 22.10.2026

  • 10 продължавай да си мечтаеш ,

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Про100 💪👑💯":

    а украйна няма да изкара Зимата .

    14:17 22.10.2026

  • 11 Бау

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Баламата":

    Мдаа дааа и чакане 12 часа на опашка като 1990та.

    14:21 22.10.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Жеко":

    Затворили са няколко магистрали Харно си върви хорото

    14:24 22.10.2026

  • 13 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "А бееее":

    Заглавието показва, че е по време на великия Съветски съюз се е Строено здраво и устойчиво..... Той е Южен мост може да бъде разрушен, на командването по ред причини е сметнало на тоя етап да не бъде разрушена....

    14:27 22.10.2026

  • 14 Дани

    12 1 Отговор
    Ама само в двете посоки ли е затворен?
    Абе, де го оня дето щеше да "бъка Кримския мост" и дето се кефеше че бил затворен?

    14:49 22.10.2026

  • 15 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Скоро и северния ????? И зима иде който си има дръвца ще е на топло и добре ,важно е и на Урсула да и е добре

    14:53 22.10.2026

  • 16 ......-

    2 0 Отговор
    Военната машина на Мецан мачка като валяк.Бавно и методично.

    15:39 22.10.2026

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