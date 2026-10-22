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Карни: Митата на Тръмп оскъпяват живота на американците и разклащат търговските отношения с Канада

Карни: Митата на Тръмп оскъпяват живота на американците и разклащат търговските отношения с Канада

22 Октомври, 2026 14:19 667 5

  • марк карни-
  • канада-
  • мита-
  • доналд тръмп

Канадският премиер заяви, че тарифите поставят бизнеса в страната му в неизгодно положение, а автомобилната индустрия и от двете страни на границата понасят негативни последици.

Карни: Митата на Тръмп оскъпяват живота на американците и разклащат търговските отношения с Канада - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, увеличават разходите за американските семейства и преобръщат търговски отношения, изграждани в продължение на десетилетия. Това заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от Асошиейтед прес, предава News.bg.

„Американските мита преобърнаха търговско споразумение, което съществуваше десетилетия наред“, посочи Карни. По думите му тарифите оскъпяват стоките за американските потребители, като същевременно поставят канадските компании в неизгодна позиция и създават несигурност за бизнеса.

Канадският премиер подчерта, че интегрираната автомобилна индустрия на Северна Америка би била от полза и за двете държави. Той обаче изрази съмнение, че запазването на тази интеграция продължава да бъде приоритет за Вашингтон.

Според Карни подходът на САЩ към търговските отношения се е променил и е време Канада също да преосмисли своята политика.

Преговорите за търговско споразумение между двете държави се провалиха през август, след като изглеждаше, че Вашингтон и Отава са близо до постигане на договореност. Впоследствие Тръмп наложи мита от 50% върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара. Решението предизвика ответни мерки от страна на Канада.

Карни съобщи, че канадският износ на автомобили за американския пазар е намалял с повече от 10%, докато износът на автомобили от САЩ за Канада е спаднал с над 20%.

„Митата отслабват индустриите и на двете страни и ограничават избора за нашите семейства“, заяви още канадският премиер.


Канада
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пато

    6 2 Отговор
    Да си търгува със Зеленски тогава! Какво се оплаква?

    14:28 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор
    Спрете се с тези ЕВРООРЕОЛИ ‼️

    14:36 22.10.2026

  • 4 АБЕ БРАТЧЕД

    4 1 Отговор
    И ВИЕ СТЕ ТЕ ВЪРЗАЛИ И ЦЪФНАЛИ В КАНАДА.ЗВЕРСКА СКЪПОТИЯ И ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА. СЪЖАЛЯВАМ ЗА ВРЕМЕТО МОЕТО ЗАГУБИХ ТАМ.

    15:21 22.10.2026

  • 5 Хммм

    1 0 Отговор
    На тоя комунист пак Тръмп му е виновен!

    16:02 22.10.2026

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