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Москва очаква „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново да заработят

Москва очаква „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново да заработят

22 Октомври, 2026 14:54 992 54

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Кирил Дмитриев определи възобновяването на работата на газопроводите като неизбежно

Москва очаква „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново да заработят - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ ще възобновят работа в бъдеще. Това заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество и изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„Няма абсолютно никакво съмнение, че „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново ще заработят в някакъв момент и това е неизбежно“, подчерта Дмитриев по време на Евразийския икономически форум във Верона.

Ден по-рано руският вицепремиер Александър Новак заяви, че един от четирите газопровода „Северен поток“ може да бъде пуснат в експлоатация. По думите му Москва е готова да доставя газ по него, „ако европейските потребители, европейските държави или политиците искат това“.

„Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ бяха изградени, за да осигуряват доставки на руски природен газ за Германия и други европейски държави.

„Северен поток 2“ така и не беше въведен в експлоатация. През септември 2022 г. и двата газопровода бяха повредени при взривове, които ги направиха неизползваеми.

Саботажът беше извършен само няколко месеца след началото на руската война в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    21 6 Отговор
    И аз все още вярвам в дядо Мраз!

    Коментиран от #5, #22

    14:56 22.10.2026

  • 2 Зельоной папугай

    7 13 Отговор
    май ще приключвам

    14:57 22.10.2026

  • 3 Дядото

    22 5 Отговор
    А аз очаквам бабата пак да стане 20 годишно гадже.

    Коментиран от #20

    14:57 22.10.2026

  • 4 След 100 години

    21 9 Отговор
    Ще заработят след 100 години.,, Скоро няма да забравим руския Тероризъм в Украйна!

    14:58 22.10.2026

  • 5 Дед Мароз

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    путин показа че русия е тотален Агресор!

    15:00 22.10.2026

  • 6 Примати

    14 7 Отговор
    Втори руски изтребител СУ 30 см се разби за по - малко от 24 часа. При втория инцидент и двамата пилоти са загинали. Относно фронта Русия дава общо загинали , ранени и пленени средно по 2000 на ден , което се случва за първи път от началото на войната. Тази тенденция е от октомври тази година поради две причини: Русия се опитва да щурмува позициите на украинците с месни щурмове а от друга страна украинските оператори на дронове вече са виртуози в занаята… благодаря за вниманието

    15:01 22.10.2026

  • 7 Аз очаквам Рублен Крадев

    10 7 Отговор
    Да подаде оставка веднага!

    Коментиран от #17

    15:01 22.10.2026

  • 8 Реалист

    14 6 Отговор
    Ще заработи, когато РФ стане Московия.
    Тогава ЕС ще се договарят с новите, освободени от московско робство, Републики.

    15:02 22.10.2026

  • 9 2223

    4 7 Отговор
    И в Европа го очакват това!

    15:02 22.10.2026

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    12 6 Отговор
    Вярвайте си! Бензиностанцията с Ракети, яко го закъса за пари и горива. Явно си мислят, че европейците просто така ще започнат да им плащат. Няма да стане. Руският газ в ЕС е едва 12% и е на път съвсем да го разкарат до края на 2027. Засега има компромис по отношение на Унгария, Словакия, Австрия и Гърция, както и за транзит на руски газ през България към Сърбия. "Патоците" ще ръждясат окончателно.

    Коментиран от #15

    15:05 22.10.2026

  • 11 И кво ?

    4 11 Отговор
    Защо да се пуска ? Докато има украински терористи е безмислено !

    Коментиран от #35

    15:05 22.10.2026

  • 12 Пенка

    5 4 Отговор
    Оф,работеха като беше леля Меркел от ГДРто,после дойде ФРГго и ей го резултата.

    15:06 22.10.2026

  • 13 2223

    4 13 Отговор
    И след като падне Украйна който и да управлява Русия той няма да забрави "подкрепата" на Европа за Украйна. И ще остави много години Европа ще се гърчи в енергиен недостиг!

    15:06 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 2223

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Да 12 процента е ама другия внос взе да го няма на досегашните цени. Пак ще гори руски газ ама през прекупвачи.

    15:08 22.10.2026

  • 16 Когато кремълският запартък

    9 2 Отговор
    Роди.

    15:09 22.10.2026

  • 17 Чичо

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Аз очаквам Рублен Крадев":

    След третия мандат ще напусне политиката само имай търпение!

    Коментиран от #31

    15:10 22.10.2026

  • 18 Парадокса

    2 4 Отговор
    е че потребилите искат, но политиците не. А политице са избрани от потребителите...

    Коментиран от #29

    15:10 22.10.2026

  • 19 Айнщайн

    8 3 Отговор
    Руският идиотизъм е по-голям от Космоса.

    15:11 22.10.2026

  • 20 Знае

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дядото":

    Бабата , няма да стане 20 годишна така , както и ЕС и Украйна вече няма да могат да си купуват руски енергоресурси на безценица . А без евтини енергоресурси, няма как да бъдеш конкурентен на световният пазар .

    15:11 22.10.2026

  • 21 Българин 🇧🇬

    2 6 Отговор
    Що да ни пука ? Нас ни интересува връщането към Южен поток . Жалко , че тогава турските и американските ни партньори ще останат с пръст в уста , но ... такъв е животът ! / Това е сън разбира се : натото запалиха Украйна за да станат посредник на Русия вместо нас . ..и да пресекат китайската търговия с ЕС .

    15:14 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Kaлпазанин

    0 5 Отговор
    А сега чакаме Урсула и кокошката да кажат обратното ,за кого и на кого е Европа .по медиите ще се пл@@@@ и налагаме санкции а всъщност си вечерят заедно

    15:16 22.10.2026

  • 25 Доколкото

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Помни":

    си спомням, СП са изградени и финансирани от Газпром, не и без съдействието на Германия, да заобиколят пановете и урките за транзит. Но това не се хареса на големия брат, който прилапа транзита през Украина (Байдън). Другото което не им хареса е, че Руснаците казаха - има СП, спираме транзита през У, като изтекът договорите (24 или 25-та). И Гемрания остана на ... сухо.
    Но, като собственот на Газпром (Русия), имам съмнения, че току така ще ги дадът на САЩ, Втора Аляска няма да има (говоря за територията). А това, че ще заработят е факт, въпрос на време е смяната на властта в Берлин..

    15:17 22.10.2026

  • 26 Мдаа

    5 3 Отговор
    Те ще заработят, само че доставките няма да са от Русия, а от някоя от множеството републики след разпада и.

    15:17 22.10.2026

  • 27 Амадор Ривас

    5 3 Отговор
    И аз очаквам по умни кремълски управници...ама....

    15:17 22.10.2026

  • 28 2223

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Анджо":

    Много скучно разсъждаваш! Няма американски бизнесмен, конгресмен или какъвто и да е да е, който заради Украйна да загуби огромни печалби при това гарантирани. Да препродаваш евтин руски газ и нефт е много по-печелившо от продажбата на оръжие. Дори по-печелившо от редкоземните елементи в Украйна.

    15:19 22.10.2026

  • 29 Елементарно , бе Уотсън !

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Парадокса":

    Защото потребителите на български и европейски политици ( натото и израел , но без ЕС ) искат да са посредници .

    15:20 22.10.2026

  • 30 Мдаа

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Знае":

    Па няма лошо! ... Ако след толкова прекупвачи по веригата успеят да предложат по-конкурентна цена от Норвегия, ЮК, Алжир, Либия, Египет, Катар, Азербайджан... От тези купуваме директно.

    15:20 22.10.2026

  • 31 Къв трети магнат

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Чичо":

    Той и годината няма да изкара, комуниста долен

    Коментиран от #40

    15:21 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Българин

    1 3 Отговор
    То всичко ще заработи отново и бизнесът за стотици милиарди годишно постепенно ще се възстанови. Но за да се случи това, трябва руската войска да бъде изтеглена от Украайна, а хаяско с неговата хунта да бъдат предадени в Хага.

    15:26 22.10.2026

  • 34 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ще ще":

    Изобщо не смятам да умирам ! 🙁

    Коментиран от #36

    15:26 22.10.2026

  • 35 Специална Военна Опсерация

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "И кво ?":

    Я ни припомни, колко ракети и дронове "тероризираха" Русия, преди 24.02.2022г?

    Или правиш забележка на украинците, как да се отбраняват?!

    Украинците се борят за оцеляване, а руснаците воюват от алчност и високомерие!

    15:27 22.10.2026

  • 36 ще ше

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта":

    О още как ще пукне недъгавото джудженце на Кремъл.никой не е вечен.

    15:29 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Газ ще има

    3 1 Отговор
    Ма първо Пуссин ще даде Г3

    15:30 22.10.2026

  • 39 кÁ Путин БОКЛУК

    2 1 Отговор
    Няма как да работи ПАК нещо което никога не е работило. Става дума за СП2.

    Коментиран от #41

    15:34 22.10.2026

  • 40 Чичо

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Къв трети магнат":

    Щом казваш! Ама спомени и кой ще дойде на неговото място?

    15:34 22.10.2026

  • 41 2223

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "кÁ Путин БОКЛУК":

    Ще заработи но няма да е СП а АП. А хляба ще е равен на дизела, около 5 евро.

    Коментиран от #42

    15:36 22.10.2026

  • 42 кÁ Путин БОКЛУК

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "2223":

    аре тия ги знаем... само дето забравихте как кÁ Путин ва манипулираше за 2000 долара за 1000м3 когато на пазара струваше 250.... хич не беше евтина руската газ... Ма си малък и не помниш.

    Коментиран от #43, #49

    15:38 22.10.2026

  • 43 2223

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "кÁ Путин БОКЛУК":

    Пазар е! Като не ти харесва при един отиваш при друг!

    Коментиран от #44

    15:39 22.10.2026

  • 44 КáПутин БОКЛУК

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "2223":

    точно... за това мечтае фашисткото джудженце от кремъл за доставки на газ. Това което доставя на Китай и Индия не се равнява на 10% от това което доставяше на Европа. За това всичко в проценти. Преди 1%, сега 10... ухааа... 1000 % увеличение към изтока... пропаганда за балъци.

    Коментиран от #48

    15:43 22.10.2026

  • 45 ха ха ха

    0 0 Отговор
    Мечтите са безплатни.
    Гладна кокошка - просо сънува
    У кого что болит, тот о том и говорит

    15:47 22.10.2026

  • 46 Ами

    0 1 Отговор
    Спокойно ,бе господа,я вижте страните от коалицията на желаещите как бурно се радват на лидерите си :)))и на демократичната газ ,минала през Турция и САЩ от Русия:)))По коя тръба ще мине все тая,ама времето на либерастите отминава и Слава Богу:))

    15:48 22.10.2026

  • 47 Газ

    0 0 Отговор
    ли ще купуват руснаците?Американски!

    15:51 22.10.2026

  • 48 2223

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "КáПутин БОКЛУК":

    Е, и? Теб какво те касае на кой колко продава? Пазар голям избор има а една стока струва толкова колкото някой е съгласен да я плати.

    Коментиран от #50

    15:52 22.10.2026

  • 49 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "кÁ Путин БОКЛУК":

    Проблемът е,че и в Германия и във Франция помнят и в Италия и помнят и бурно изразяват вече тази памет:))И вече нямат търпение до изборите ,нищо ,че водят и социологически и там русофилите ,дето им викате: )))

    15:52 22.10.2026

  • 50 КáПутин БОКЛУК"

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "2223":

    що. Трябва да съм кáпут като тебе ли? То така ви манипулират. Като ви дават лозунги само.

    Коментиран от #51

    15:54 22.10.2026

  • 51 2223

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "КáПутин БОКЛУК"":

    Аз не одобрявам обидите! Забелязвам, че само определен тип хора обиждат когато няма какво да кажат! Много ниско е твоето ниво за да ме обиди!

    Коментиран от #52, #53, #54

    15:57 22.10.2026

  • 52 боклук меко казано

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "2223":

    путин е най-долното човече на планетата!!!

    16:00 22.10.2026

  • 53 Агресорите

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "2223":

    одобряваш ли?

    16:01 22.10.2026

  • 54 КáПутин БОКЛУК

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "2223":

    Обида има само ако се идентифицираш с епитета.А когато го коментираш - значи ти е проблем (У кого что болит, тот о том и говорит ). В случая е изказване на факт с който се идентифицираш. Проблема си е твой.

    16:06 22.10.2026

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