Москва очаква „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново да заработят

Газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ ще възобновят работа в бъдеще. Това заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество и изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„Няма абсолютно никакво съмнение, че „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново ще заработят в някакъв момент и това е неизбежно“, подчерта Дмитриев по време на Евразийския икономически форум във Верона.

Ден по-рано руският вицепремиер Александър Новак заяви, че един от четирите газопровода „Северен поток“ може да бъде пуснат в експлоатация. По думите му Москва е готова да доставя газ по него, „ако европейските потребители, европейските държави или политиците искат това“.

„Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ бяха изградени, за да осигуряват доставки на руски природен газ за Германия и други европейски държави.

„Северен поток 2“ така и не беше въведен в експлоатация. През септември 2022 г. и двата газопровода бяха повредени при взривове, които ги направиха неизползваеми.

Саботажът беше извършен само няколко месеца след началото на руската война в Украйна.