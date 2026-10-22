Москва очаква „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново да заработят

Газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ ще възобновят работа в бъдеще. Това заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество и изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
„Няма абсолютно никакво съмнение, че „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ отново ще заработят в някакъв момент и това е неизбежно“, подчерта Дмитриев по време на Евразийския икономически форум във Верона.
Ден по-рано руският вицепремиер Александър Новак заяви, че един от четирите газопровода „Северен поток“ може да бъде пуснат в експлоатация. По думите му Москва е готова да доставя газ по него, „ако европейските потребители, европейските държави или политиците искат това“.
„Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ бяха изградени, за да осигуряват доставки на руски природен газ за Германия и други европейски държави.
„Северен поток 2“ така и не беше въведен в експлоатация. През септември 2022 г. и двата газопровода бяха повредени при взривове, които ги направиха неизползваеми.
Саботажът беше извършен само няколко месеца след началото на руската война в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Коментиран от #5, #22
14:56 22.10.2026
2 Зельоной папугай
14:57 22.10.2026
3 Дядото
Коментиран от #20
14:57 22.10.2026
4 След 100 години
14:58 22.10.2026
5 Дед Мароз
До коментар #1 от "Мда":путин показа че русия е тотален Агресор!
15:00 22.10.2026
6 Примати
15:01 22.10.2026
7 Аз очаквам Рублен Крадев
Коментиран от #17
15:01 22.10.2026
8 Реалист
Тогава ЕС ще се договарят с новите, освободени от московско робство, Републики.
15:02 22.10.2026
9 2223
15:02 22.10.2026
10 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #15
15:05 22.10.2026
11 И кво ?
Коментиран от #35
15:05 22.10.2026
12 Пенка
15:06 22.10.2026
13 2223
15:06 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 2223
До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":Да 12 процента е ама другия внос взе да го няма на досегашните цени. Пак ще гори руски газ ама през прекупвачи.
15:08 22.10.2026
16 Когато кремълският запартък
15:09 22.10.2026
17 Чичо
До коментар #7 от "Аз очаквам Рублен Крадев":След третия мандат ще напусне политиката само имай търпение!
Коментиран от #31
15:10 22.10.2026
18 Парадокса
Коментиран от #29
15:10 22.10.2026
19 Айнщайн
15:11 22.10.2026
20 Знае
До коментар #3 от "Дядото":Бабата , няма да стане 20 годишна така , както и ЕС и Украйна вече няма да могат да си купуват руски енергоресурси на безценица . А без евтини енергоресурси, няма как да бъдеш конкурентен на световният пазар .
15:11 22.10.2026
21 Българин 🇧🇬
15:14 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Kaлпазанин
15:16 22.10.2026
25 Доколкото
До коментар #14 от "Помни":си спомням, СП са изградени и финансирани от Газпром, не и без съдействието на Германия, да заобиколят пановете и урките за транзит. Но това не се хареса на големия брат, който прилапа транзита през Украина (Байдън). Другото което не им хареса е, че Руснаците казаха - има СП, спираме транзита през У, като изтекът договорите (24 или 25-та). И Гемрания остана на ... сухо.
Но, като собственот на Газпром (Русия), имам съмнения, че току така ще ги дадът на САЩ, Втора Аляска няма да има (говоря за територията). А това, че ще заработят е факт, въпрос на време е смяната на властта в Берлин..
15:17 22.10.2026
26 Мдаа
15:17 22.10.2026
27 Амадор Ривас
15:17 22.10.2026
28 2223
До коментар #23 от "Анджо":Много скучно разсъждаваш! Няма американски бизнесмен, конгресмен или какъвто и да е да е, който заради Украйна да загуби огромни печалби при това гарантирани. Да препродаваш евтин руски газ и нефт е много по-печелившо от продажбата на оръжие. Дори по-печелившо от редкоземните елементи в Украйна.
15:19 22.10.2026
29 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #18 от "Парадокса":Защото потребителите на български и европейски политици ( натото и израел , но без ЕС ) искат да са посредници .
15:20 22.10.2026
30 Мдаа
До коментар #22 от "Знае":Па няма лошо! ... Ако след толкова прекупвачи по веригата успеят да предложат по-конкурентна цена от Норвегия, ЮК, Алжир, Либия, Египет, Катар, Азербайджан... От тези купуваме директно.
15:20 22.10.2026
31 Къв трети магнат
До коментар #17 от "Чичо":Той и годината няма да изкара, комуниста долен
Коментиран от #40
15:21 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Българин
15:26 22.10.2026
34 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
До коментар #32 от "ще ще":Изобщо не смятам да умирам ! 🙁
Коментиран от #36
15:26 22.10.2026
35 Специална Военна Опсерация
До коментар #11 от "И кво ?":Я ни припомни, колко ракети и дронове "тероризираха" Русия, преди 24.02.2022г?
Или правиш забележка на украинците, как да се отбраняват?!
Украинците се борят за оцеляване, а руснаците воюват от алчност и високомерие!
15:27 22.10.2026
36 ще ше
До коментар #34 от "ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта":О още как ще пукне недъгавото джудженце на Кремъл.никой не е вечен.
15:29 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Газ ще има
15:30 22.10.2026
39 кÁ Путин БОКЛУК
Коментиран от #41
15:34 22.10.2026
40 Чичо
До коментар #31 от "Къв трети магнат":Щом казваш! Ама спомени и кой ще дойде на неговото място?
15:34 22.10.2026
41 2223
До коментар #39 от "кÁ Путин БОКЛУК":Ще заработи но няма да е СП а АП. А хляба ще е равен на дизела, около 5 евро.
Коментиран от #42
15:36 22.10.2026
42 кÁ Путин БОКЛУК
До коментар #41 от "2223":аре тия ги знаем... само дето забравихте как кÁ Путин ва манипулираше за 2000 долара за 1000м3 когато на пазара струваше 250.... хич не беше евтина руската газ... Ма си малък и не помниш.
Коментиран от #43, #49
15:38 22.10.2026
43 2223
До коментар #42 от "кÁ Путин БОКЛУК":Пазар е! Като не ти харесва при един отиваш при друг!
Коментиран от #44
15:39 22.10.2026
44 КáПутин БОКЛУК
До коментар #43 от "2223":точно... за това мечтае фашисткото джудженце от кремъл за доставки на газ. Това което доставя на Китай и Индия не се равнява на 10% от това което доставяше на Европа. За това всичко в проценти. Преди 1%, сега 10... ухааа... 1000 % увеличение към изтока... пропаганда за балъци.
Коментиран от #48
15:43 22.10.2026
45 ха ха ха
Гладна кокошка - просо сънува
У кого что болит, тот о том и говорит
15:47 22.10.2026
46 Ами
15:48 22.10.2026
47 Газ
15:51 22.10.2026
48 2223
До коментар #44 от "КáПутин БОКЛУК":Е, и? Теб какво те касае на кой колко продава? Пазар голям избор има а една стока струва толкова колкото някой е съгласен да я плати.
Коментиран от #50
15:52 22.10.2026
49 Абе
До коментар #42 от "кÁ Путин БОКЛУК":Проблемът е,че и в Германия и във Франция помнят и в Италия и помнят и бурно изразяват вече тази памет:))И вече нямат търпение до изборите ,нищо ,че водят и социологически и там русофилите ,дето им викате: )))
15:52 22.10.2026
50 КáПутин БОКЛУК"
До коментар #48 от "2223":що. Трябва да съм кáпут като тебе ли? То така ви манипулират. Като ви дават лозунги само.
Коментиран от #51
15:54 22.10.2026
51 2223
До коментар #50 от "КáПутин БОКЛУК"":Аз не одобрявам обидите! Забелязвам, че само определен тип хора обиждат когато няма какво да кажат! Много ниско е твоето ниво за да ме обиди!
Коментиран от #52, #53, #54
15:57 22.10.2026
52 боклук меко казано
До коментар #51 от "2223":путин е най-долното човече на планетата!!!
16:00 22.10.2026
53 Агресорите
До коментар #51 от "2223":одобряваш ли?
16:01 22.10.2026
54 КáПутин БОКЛУК
До коментар #51 от "2223":Обида има само ако се идентифицираш с епитета.А когато го коментираш - значи ти е проблем (У кого что болит, тот о том и говорит ). В случая е изказване на факт с който се идентифицираш. Проблема си е твой.
16:06 22.10.2026