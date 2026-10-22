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Зеленски иронизира Уиткоф: Руските "хуманитаристи" изстреляха три вълни от ракети по Киев
  Тема: Украйна

Зеленски иронизира Уиткоф: Руските "хуманитаристи" изстреляха три вълни от ракети по Киев

22 Октомври, 2026 17:05 708 25

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  • русия-
  • ракети-
  • киев

Украинският президент съобщи за три вълни от балистични ракети срещу столицата и руски атаки в 12 региона. По данни на Зеленски 34 души, сред които пет деца, са ранени, а двама са загинали.

Зеленски иронизира Уиткоф: Руските "хуманитаристи" изстреляха три вълни от ракети по Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е изстреляла три вълни от балистични ракети по Киев от вечерта насам, като при атаките са използвани общо 21 ракети. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа X, коментирайки последните руски удари срещу страната, предава News.bg.

Изявлението му съдържа и иронична препратка към специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Ден по-рано, по време на срещата си с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург, Уиткоф го нарече „хуманист“.

По думите на Зеленски руските атаки са засегнали множество обекти в Киев, включително жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктура на железопътна гара и метрото, търговски центрове и магазини. Сред поразените места има и манастир.

„Нашите служби за спешна помощ работят на всички засегнати места. През изминалата нощ дванадесет от нашите региони станаха обект на руски атаки. В Киев и в различните региони са ранени 34 души, сред които пет деца. Към този момент е потвърдена смъртта на двама души. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки“, написа украинският държавен глава.

Той подчерта, че руската атака е последвала почти непосредствено след поредния кръг преговори.

„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия предприе остра атака. Това означава, че няма реална промяна в отношението ѝ към всичко, което се случва“, заяви Зеленски.

Украинският президент посочи, че усилията за намиране на решение за прекратяване на войната трябва да продължат, но според него действията на Москва изискват по-силен натиск.

„Когато Русия отговаря на преговорите с балистични ракети, е необходим реален натиск върху нея, за да се постигнат други действия - действия, насочени към спиране на убийствата“, заяви той.

Зеленски призова за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, бързи доставки на ракети и осигуряване на възможности за унищожаване на пусковите установки за балистични ракети. Той настоя и за санкции срещу Русия заради войната.

„Благодарен съм на всички, които виждат ситуацията такава, каквато е, и признават реалността. Агресорът заслужава да бъде третиран подобаващо. Украйна заслужава подкрепа. Човешкият живот заслужава защита. Благодаря на всички, които стоят до Украйна!“, завърши украинският президент.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дамоклиевият МЕЧ

    12 5 Отговор
    не виси над главата на Уиткоф

    17:07 22.10.2026

  • 3 Щото са хуманни

    23 3 Отговор
    Иначе щяха да са 10 пъти повечко.

    17:08 22.10.2026

  • 4 и вместо

    17 1 Отговор
    старшиилд ще получиш старшиит

    17:09 22.10.2026

  • 5 Пич

    19 2 Отговор
    Това нещо защо изглежда толкова грозно и отблъскващо на снимките?!

    17:10 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИСТОРИК

    25 1 Отговор
    Сами тоз не разбра , че уби Украйна с помоща на ЕС.

    17:10 22.10.2026

  • 8 Оффф

    21 2 Отговор
    Аре вече да се скрие този. Днес отворих 3 пъти сайта да прочета някоя новина, попадам на 6-та статия за едно и също нещо- какво казало зеленото джудже. Или да го скрият, все тая. То бива пропаганда, ама тва вече на нищо не прилича.

    17:10 22.10.2026

  • 9 Уитков

    13 4 Отговор
    Тоя много скоро ще приключи...!

    17:13 22.10.2026

  • 10 Кина

    21 1 Отговор
    Зеления открадна много пари но на практика няма къде да ги харчи..! Скоро руската и украинската мафия ще го потърсят ..!

    17:13 22.10.2026

  • 11 пръц

    13 0 Отговор
    В един друг сайт пишат за размяна на телата на загинали войници между Русия и Украйна на територията на Беларус. Сътношението е 10 към 1 познайте от един път за какво идва реч.

    17:13 22.10.2026

  • 12 зИленски

    11 1 Отговор
    СПОКО
    ЩЕ ИМА И ОЩЕ

    17:14 22.10.2026

  • 13 Чакай сега двойни стандарти

    16 1 Отговор
    Когато украйна громи руски енергийни обекти вкл. и в Петербург или потапя руски кораби в Черно море Зеленски се хвали и очаква похвали , но когато Русия изпраща дронове това е целта.

    17:17 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лицемер

    13 1 Отговор
    Паленето на хора от АЗОВ хуманитарно ли е

    17:20 22.10.2026

  • 16 Нагло

    9 1 Отговор
    същество с претенции без покритие.

    17:26 22.10.2026

  • 17 Гошо

    7 1 Отговор
    Хлебарките се бият винаги щом ги видиш, че тръгнат да излизат. Няма денем, няма нощем, няма празник. И с 4О4 е така.

    17:30 22.10.2026

  • 18 нннн

    6 2 Отговор
    Тоя да не се прави на улав, а да подписва мирен договор. С подписването му ще спрат обстрелите. Сто пъти му го казаха.

    17:32 22.10.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Колкото повече гоеориш толкова по зле ще става Смири се Престани да дразниш хората Разбери че си НИКОЙ Че съсипа просперираща държава Има държави със стратегически интереси а ти си затънал в Борчовете Дадоха ти ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТОНА СТО ДОЛАРОВИ БАНКНОТИ Засрами се

    17:33 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дани

    2 0 Отговор
    А ти колко се хвали, "че удряш врага в дълбокия тил"? Колко дронове и ракети свалиха руснаците.
    Зеле, изчерпал се се бе човек. Разбери го. Вече не впечатляваш никого.

    17:38 22.10.2026

  • 22 Великан

    1 3 Отговор
    Брилянтният и безкомпромисен отговор на Володимир Зеленски за пореден път доказа защо той е лидер от световна величина – човек, който изправен пред лицето на терора, не губи нито куража, нито острото си като бръснач слово! Докато Кремъл праща вълни от ракети срещу цивилното население в Киев и лицемерно говори за "хуманитаризъм", Зеленски разкрива истинското, уродливо лице на агресора пред целия свят.
    Украйна не просто се защитава – тя е живият щит на цивилизования свят и фар на абсолютната храброст! Вече години наред украинският народ и неговият президент смазват мита за "непобедимата" империя, доказвайки, че силата на духа, свободата и достойнството са по-силни от всеки чугун и терор. Тази безапелационна позиция разкъсва робската психика на русофилите и ги докарва до истински яростен обрив, защото те не могат да простят едно: че един смел народ отказа да коленичи пред техния кумир и всеки ден пренаписва историята с гордо вдигната глава. Слава на Украйна и респект за Зеленски – истинските герои на нашето време!

    17:39 22.10.2026

  • 23 Хокс Нюз нареч Путин военнопрестъпник

    0 0 Отговор
    Когато Зеленски говори, Фокс Нюз, Тръмп и Путин изпадат в транс.
    Трябвало да си затваря устата и да благодари Тръмп, Мъск и Шефа на Пентагона, заедно с военния престъпник Путин, убиват деца и жени.По Фокс Нюз на всяко изречение им благодари.
    Наскоро им благодари, че съзнателно крият от Украйна местата откъдето хуманистите истрелват искандерите по болници и жил. блокове.

    17:41 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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