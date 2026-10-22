Зеленски иронизира Уиткоф: Руските "хуманитаристи" изстреляха три вълни от ракети по Киев

Русия е изстреляла три вълни от балистични ракети по Киев от вечерта насам, като при атаките са използвани общо 21 ракети. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа X, коментирайки последните руски удари срещу страната, предава News.bg.

Изявлението му съдържа и иронична препратка към специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Ден по-рано, по време на срещата си с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург, Уиткоф го нарече „хуманист“.

По думите на Зеленски руските атаки са засегнали множество обекти в Киев, включително жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктура на железопътна гара и метрото, търговски центрове и магазини. Сред поразените места има и манастир.

„Нашите служби за спешна помощ работят на всички засегнати места. През изминалата нощ дванадесет от нашите региони станаха обект на руски атаки. В Киев и в различните региони са ранени 34 души, сред които пет деца. Към този момент е потвърдена смъртта на двама души. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки“, написа украинският държавен глава.

Той подчерта, че руската атака е последвала почти непосредствено след поредния кръг преговори.

„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия предприе остра атака. Това означава, че няма реална промяна в отношението ѝ към всичко, което се случва“, заяви Зеленски.

Украинският президент посочи, че усилията за намиране на решение за прекратяване на войната трябва да продължат, но според него действията на Москва изискват по-силен натиск.

„Когато Русия отговаря на преговорите с балистични ракети, е необходим реален натиск върху нея, за да се постигнат други действия - действия, насочени към спиране на убийствата“, заяви той.

Зеленски призова за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, бързи доставки на ракети и осигуряване на възможности за унищожаване на пусковите установки за балистични ракети. Той настоя и за санкции срещу Русия заради войната.

„Благодарен съм на всички, които виждат ситуацията такава, каквато е, и признават реалността. Агресорът заслужава да бъде третиран подобаващо. Украйна заслужава подкрепа. Човешкият живот заслужава защита. Благодаря на всички, които стоят до Украйна!“, завърши украинският президент.