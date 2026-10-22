Зеленски иронизира Уиткоф: Руските "хуманитаристи" изстреляха три вълни от ракети по Киев

Русия е изстреляла три вълни от балистични ракети по Киев от вечерта насам, като при атаките са използвани общо 21 ракети. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа X, коментирайки последните руски удари срещу страната, предава News.bg.
Изявлението му съдържа и иронична препратка към специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Ден по-рано, по време на срещата си с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург, Уиткоф го нарече „хуманист“.
По думите на Зеленски руските атаки са засегнали множество обекти в Киев, включително жилищни сгради, енергийни съоръжения, инфраструктура на железопътна гара и метрото, търговски центрове и магазини. Сред поразените места има и манастир.
„Нашите служби за спешна помощ работят на всички засегнати места. През изминалата нощ дванадесет от нашите региони станаха обект на руски атаки. В Киев и в различните региони са ранени 34 души, сред които пет деца. Към този момент е потвърдена смъртта на двама души. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки“, написа украинският държавен глава.
Той подчерта, че руската атака е последвала почти непосредствено след поредния кръг преговори.
„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия предприе остра атака. Това означава, че няма реална промяна в отношението ѝ към всичко, което се случва“, заяви Зеленски.
Украинският президент посочи, че усилията за намиране на решение за прекратяване на войната трябва да продължат, но според него действията на Москва изискват по-силен натиск.
„Когато Русия отговаря на преговорите с балистични ракети, е необходим реален натиск върху нея, за да се постигнат други действия - действия, насочени към спиране на убийствата“, заяви той.
Зеленски призова за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, бързи доставки на ракети и осигуряване на възможности за унищожаване на пусковите установки за балистични ракети. Той настоя и за санкции срещу Русия заради войната.
„Благодарен съм на всички, които виждат ситуацията такава, каквато е, и признават реалността. Агресорът заслужава да бъде третиран подобаващо. Украйна заслужава подкрепа. Човешкият живот заслужава защита. Благодаря на всички, които стоят до Украйна!“, завърши украинският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 дамоклиевият МЕЧ
17:07 22.10.2026
3 Щото са хуманни
17:08 22.10.2026
4 и вместо
17:09 22.10.2026
5 Пич
17:10 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ИСТОРИК
17:10 22.10.2026
8 Оффф
17:10 22.10.2026
9 Уитков
17:13 22.10.2026
10 Кина
17:13 22.10.2026
11 пръц
17:13 22.10.2026
12 зИленски
ЩЕ ИМА И ОЩЕ
17:14 22.10.2026
13 Чакай сега двойни стандарти
17:17 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лицемер
17:20 22.10.2026
16 Нагло
17:26 22.10.2026
17 Гошо
17:30 22.10.2026
18 нннн
17:32 22.10.2026
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:33 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дани
Зеле, изчерпал се се бе човек. Разбери го. Вече не впечатляваш никого.
17:38 22.10.2026
22 Великан
Украйна не просто се защитава – тя е живият щит на цивилизования свят и фар на абсолютната храброст! Вече години наред украинският народ и неговият президент смазват мита за "непобедимата" империя, доказвайки, че силата на духа, свободата и достойнството са по-силни от всеки чугун и терор. Тази безапелационна позиция разкъсва робската психика на русофилите и ги докарва до истински яростен обрив, защото те не могат да простят едно: че един смел народ отказа да коленичи пред техния кумир и всеки ден пренаписва историята с гордо вдигната глава. Слава на Украйна и респект за Зеленски – истинските герои на нашето време!
17:39 22.10.2026
23 Хокс Нюз нареч Путин военнопрестъпник
Трябвало да си затваря устата и да благодари Тръмп, Мъск и Шефа на Пентагона, заедно с военния престъпник Путин, убиват деца и жени.По Фокс Нюз на всяко изречение им благодари.
Наскоро им благодари, че съзнателно крият от Украйна местата откъдето хуманистите истрелват искандерите по болници и жил. блокове.
17:41 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.