Земетресение в Тибет уби най-малко 16 души

Най-малко 16 души са загинали при земетресение с магнитуд 7,0 в Тибетския автономен район на Китай. Трусът е ударил в четвъртък вечерта в района на град Нагчу, а спасителните действия продължават.

Associated Press съобщава за 54 ранени. Други първоначални сведения посочват 46 пострадали, като 11 от тях са в тежко състояние, а останалите са с по-леки травми.

Стотици сгради са разрушени

Най-малко 339 жилища и 20 стопански постройки за животни са се срутили, съобщава местната администрация, цитирана от китайски медии. Земетресението е причинило и падащи скали, заради които е затворен участък от национален път 317. Пропускат се само спасителни и служебни автомобили.

Епицентърът е бил на 191 километра североизточно от Нагчу, в слабо населена високопланинска зона. Според Геоложката служба на Съединените щати трусът е станал на дълбочина около 18 километра. Нагчу се намира на повече от 300 километра северно от Лхаса.

Местен жител е разказал, че силното разтърсване го е събудило. „Чух как къщата ми скърца“, казал той пред испанския вестник „Ел Паис“.

Над 1600 души участват в спасителните действия

Повече от 1600 души от местния окръг са изпратени да участват в издирването и оказването на помощ. В засегнатия район са доставени 1000 сглобяеми жилища, около 3000 палатки, походни легла, фенери и зимни дрехи.

Комуникациите в част от района са прекъснати. Железопътните власти са предприели извънредни мерки и са спрели влаковете, които преминават през засегнатата зона. Очакват се периодични снеговалежи през следващите три дни, което може да усложни достъпа до пострадалите населени места.

Китайската държавна телевизия определи земетресението като най-силното в района за последните пет години. Спасителните екипи продължават работата си, докато властите уточняват мащаба на разрушенията и броя на пострадалите.

Източници: apnews.com, indianexpress.com, elpais.com