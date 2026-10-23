САЩ дават противоречиви сигнали за Starshield в Украйна

Администрацията на Доналд Тръмп дава противоречиви сигнали за ограниченията върху достъпа на Украйна до Starshield – военната версия на сателитната интернет система Starlink. Президентът на САЩ заяви, че услугата отново работи с пълна скорост, но високопоставен европейски представител, запознат със ситуацията на терен, твърди пред Associated Press, че ограничението остава и системата продължава да има таван от около 100 мили в час, или 160 километра в час.

Ограниченията са въведени през седмицата на 13-14 октомври и са засегнали комуникациите и операциите с украински дронове. Украински командири съобщават за изгубени апарати и прекъснати мисии, а ограничаването на скоростта затруднява използването на системата при по-бързо движещи се цели. Киев все още не е получил официално обяснение кой е разпоредил промяната и какви са причините за нея.

Вашингтон отрича да е разпореждал промяната

Марко Рубио заяви, че нито Тръмп, нито друг представител на американското правителство е поискал промени в работата на Starlink или Starshield.

„Президентът на Съединените щати, нито някой в нашата система, някога е искал да бъдат направени промени в тази система“, каза Рубио.

Държавният секретар добави, че Starlink е търговска услуга на SpaceX, докато Starshield е специализиран отбранителен продукт, предоставян чрез Министерството на отбраната на САЩ. Според него президентът не управлява компанията и не може да ѝ нарежда как да работи.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет също отрече американската администрация да е отнемала достъпа на Украйна, но заяви, че има „условия за използване“, които трябва да бъдат спазвани. Той не уточни кои са тези условия и посочи, че Starlink може да взема решенията за услугата.

Мъск посочи американското правителство

Илон Мъск даде различно обяснение. На 14 октомври той написа, че системите Starshield са собственост и под контрола на правителството на САЩ, а ограниченията върху скоростта или използването им се определят от американските военни и в крайна сметка от президента.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също остави отворен въпроса за ролята на Вашингтон. Той заяви, че Мъск ръководи частна корпорация и че по същество спорът е свързан с политиката на САЩ към Украйна и Русия. „Не мисля, че въпросът е за Илон. По същество става дума за това каква ще бъде американската политика към Украйна и Русия“, каза Ванс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ограниченията са въведени без предупреждение и засягат различни участъци от фронта. По думите му в държави от Европейския съюз не са наблюдавани същите ограничения, което той определи като признак за планирана операция.

Конгресът иска отговори

Противоречивите твърдения предизвикаха реакция в Конгреса на САЩ. Сенаторът демократ Ричард Блументал започна разследване, което трябва да установи как са били забавени системите, използвани от украинската отбрана. Случаят поставя въпроси и за контрола върху технология, от която украинските сили зависят при комуникации, управление на дронове и противодействие на руските удари.

Засега няма публично потвърдено обяснение кой е наредил ограниченията. Тръмп твърди, че услугата е възстановена, докато информацията от европейския представител и изявленията на Зеленски сочат, че скоростният лимит продължава да действа.

Източници: apnews.com, rferl.org, militarytimes.com