Тръмп-Зеленски: помощта за Украйна отново е под въпрос

Отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски достигнаха ново дъно, а Киев отново се изправи пред риск да остане без част от жизненоважната американска подкрепа във войната с Русия. През последните дни спорът обхвана оръжейните доставки, разузнавателната информация, сателитните комуникации и политиката на Вашингтон към Москва.

Тръмп разкритикува Зеленски и заяви, че е време „някой друг да преговаря“ от името на Украйна. Репликата беше произнесена, след като американският президент обяви договор за внос на руски дизел и временно отложи въвеждането на нови санкции срещу Русия. Законът, приет от Конгреса и подписан от Тръмп, предвиждаше санкции срещу руски представители, банки и танкери от т.нар. сенчест флот.

Според Асошиейтед прес решението за санкциите предизвика критики както от демократи, така и от републиканци. Сенаторът демократ Ричард Блументал заяви, че президентът обръща гръб на американските законодатели и европейските съюзници. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна каза, че отстъпките към Москва ще насърчат руското ръководство да продължи нападенията срещу Украйна.

Спорът за разузнаването и Starshield

Допълнително напрежение предизвикаха ограниченията върху Starshield - военната версия на сателитната комуникационна система Starlink. Технологията е важна за украинските комуникации и за управлението на дронове. Киев съобщи, че скоростта на връзката е била ограничена без предупреждение, което е затруднило използването на безпилотни апарати.

Кой е разпоредил ограниченията не е потвърдено. По данни на Асошиейтед прес Илон Мъск е заявил, че системата се контролира от американското правителство и военните, докато Тръмп е отрекъл да е давал такава заповед. Пентагонът не е поел публично отговорност за промените.

Украйна съобщи и за случаи, при които не е получила предварителни предупреждения за руски ракетни атаки. Киев твърди, че американски представители са предупредили украинските командири за възможно ограничаване на разузнавателната подкрепа. Ройтерс съобщи, че достъпът до Starshield е бил частично възстановен, но случаят е показал колко зависима остава Украйна от технологии, контролирани от американски компании и администрацията във Вашингтон.

Вашингтон отрича умишлен натиск

Държавният секретар Марко Рубио проведе 45-минутен телефонен разговор със Зеленски. След него той заяви, че президентът Тръмп не е разпореждал действия, целящи да навредят на Украйна.

„Няма нареждана промяна. Не е вярно, че сме ограничили подкрепата“, каза Рубио.

По думите му е възможно да има забавяне при доставката на ракети за системите Patriot, които вече са платени от европейски държави. Причината, посочи Рубио, е необходимостта САЩ да гарантират достатъчни запаси за защитата на собствените си военни бази. Той определи проблемите с предупрежденията за руски балистични атаки като технически неизправности, а не като политическо решение.

Рубио каза, че Тръмп е „ядосан и разочарован“ от липсата на напредък в мирните преговори. Зеленски заяви, че е благодарен за готовността на държавния секретар да помогне, но настоя, че Украйна има нужда от ракети за противоракетна отбрана, ранни предупреждения и възстановяване на нормалната работа на Starlink и Starshield.

Киев търси подкрепа в Конгреса и Европа

Въпреки публичния спор украинското ръководство иска да продължи разговорите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Планирани са консултации с европейски лидери и представители на НАТО, след които американската страна възнамерява да представи обновени предложения на руския президент Владимир Путин.

За Киев въпросът е непосредствен. Без американско разузнаване украинските сили биха имали по-малко време за реакция при руски ракетни и дронови удари, особено срещу енергийната инфраструктура. Ограничаването на оръжията или на технологичната подкрепа би увеличило натиска върху украинската противовъздушна отбрана преди зимата.

Засега няма официално решение за пълно прекратяване на американската помощ. Потвърдени са обаче споровете около санкциите, горивната сделка, Starshield и възможните забавяния при доставките на Patriot. Именно това оставя бъдещето на американската подкрепа зависимо от следващите разговори между Вашингтон и Киев, както и от натиска на Конгреса и европейските съюзници.

Източници: streetinsider.com, apnews.com, axios.com