Руснаците атакуваха Суми, има ранени. Зеленски предупреди за повече балистични атаки

Град Суми бе подложен на масирана атака с руски ударни дронове през нощта на 23 октомври. Най-малко двама души са пострадали, повредени са обекти на гражданската инфраструктура в три различни части на града, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.

Щети са регистрирани и по жилищния сектор в Ковпаковския район. „За съжаление, част от вражеските безпилотни апарати достигнаха целите си“, заяви Григоров. Данните за пострадалите са предварителни.

146 бойни сблъсъка за едно денонощие

На фронта през 22 октомври са отчетени 146 бойни сблъсъка, сочи сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна към 22:00 часа. Руските сили са нанесли три ракетни и 48 авиационни удара, използвали са 167 управляеми авиационни бомби и 5983 дрона камикадзе. Регистрирани са и 2151 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където са отчетени 13 сблъсъка. На Севернослобожанското направление са регистрирани 11, на Гуляйполското – 10, на Константиновското – шест, на Лиманското – пет, а на Ореховското – два.

Според украинския Генерален щаб на Севернослобожанското, Купянското, Славянското, Краматорското, Александровското и Приднепровското направление не са предприемани настъпателни действия.

Зеленски предупреждава за балистични ракети

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия може да засили ударите с балистични ракети заради недостига на ракети прехващачи за американските системи за противовъздушна отбрана Patriot.

„Те ще засилят атаките, защото разбират, че американците са ограничили доставките на ракети за Patriot. Те ще засилят ударите с балистични ракети“, заяви Зеленски.

По думите му европейските партньори разполагат с достатъчно ракети PAC-2 и PAC-3, за да помогнат на Украйна да защити въздушното си пространство и да премине през зимата. На 16 октомври Зеленски вече съобщи за недостиг на ракети прехващачи за Patriot.

На 18 октомври украинският президент обвини американския президент Доналд Тръмп, че оказва натиск върху Украйна и забавя доставките на ракети за системите Patriot.

Източници: pravda.com.ua