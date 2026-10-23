Учение с бойни гранати предизвикало пожара в канадската база Уейнрайт

Военно учение с бойни гранати е предизвикало пожара във военната база Уейнрайт в западната част на Канада, при който загинаха четирима военнослужещи, а 39 бяха ранени. Огънят е избухнал на 17 октомври в провинция Албърта и заради силни ветрове се е разпространил бързо през тренировъчния район.

Бригаден генерал Ванеса Ханрахан е заявила, че пожарът е започнал на полигона за автоматични гранатомети в резултат на рутинно военно обучение. „Пожарът започна на полигона за автоматични гранатомети в резултат на военното обучение, което се провеждаше там“, е казала тя, цитирана от Ройтерс.

Огънят е стигнал до военнослужещите за минути

В учението са участвали 84 военнослужещи от 3-ти батальон на леката пехота „Принцеса Патриша“. Повечето са провеждали тренировки с гранати, а 10 военнослужещи са изпълнявали упражнение за атака на вражеска позиция. Подготовката е била свързана с възможно бъдещо разполагане на канадски части зад граница, включително в Латвия.

Според канадски военни представители близък тревен пожар първоначално не е бил оценен като непосредствена заплаха. След внезапна промяна в посоката и силата на вятъра пламъците са преминали голямо разстояние за между 30 секунди и една минута и са достигнали района, в който са се намирали военнослужещите.

27 души остават в болница

Първоначално 39 ранени са били откарани в болници в Уейнрайт, Едмънтън, Калгари и Ред Дир. Към 22 октомври 27 от тях са останали в лечебни заведения, като 13 са били в критично състояние. Част от пострадалите са с тежки изгаряния, за които се очаква продължително и специализирано лечение.

След инцидента Канада е изпратила около 50 следователи, а разследването се води от Националната служба за разследване на канадските въоръжени сили с подкрепата на Кралската канадска конна полиция. Не е обявен срок за приключването му. Премиерът Марк Карни определи трагедията като една от най-тежките за канадските въоръжени сили в мирно време.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, globalnews.ca