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Рубио и Рюте обсъдиха Украйна и сигурността в Черно море
  Тема: Украйна

Рубио и Рюте обсъдиха Украйна и сигурността в Черно море

23 Октомври, 2026 05:25, обновена 23 Октомври, 2026 05:26 523 5

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  • starshield-
  • spacex

Разговорът се проведе на фона на нови дипломатически усилия за преговори с Русия и спор около ограниченията върху Starlink и Starshield в Украйна

Рубио и Рюте обсъдиха Украйна и сигурността в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са обсъдили сигурността в Черно море и продължаващите усилия за договорено уреждане на войната между Русия и Украйна. В разговора е било включено и предстоящото заседание на външните министри на НАТО през декември, съобщи Държавният департамент.

Разговорът се проведе на фона на дипломатически контакти между Вашингтон, Киев и Москва. Русия заяви на 21 октомври, че е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през ноември. Според Кремъл разговорите трябва да обхванат и бъдещата система за сигурност в Европа и региона след края на войната.

Сенатори поискаха от SpaceX кореспонденцията за Starshield

Междувременно сенаторите Ричард Блументал, Шелдън Уайтхаус, Джийн Шахийн и Крис Куунс поискаха SpaceX да обясни ограниченията върху достъпа на Украйна до Starlink и военната система Starshield. В писмо до компанията те настояват да разберат дали ограниченията са били наложени едностранно от SpaceX и каква е била ролята на американското правителство.

Законодателите са поискали и цялата кореспонденция между SpaceX и американски федерални институции, свързана с ограничаването на украинския достъп до Starshield. Те поставят въпроси и за това дали действията са били съобразени с договорите между компанията и правителството на САЩ.

Според сенаторите ограниченията са засегнали комуникациите, използвани от украински безпилотни летателни апарати, както и от самолети с неподвижни и въртящи се крила. Става дума за терминали, при които е бил въведен праг на скоростта от 100 мили в час, или около 160 километра в час.

„Никой не е нареждал скоростта на Starlink да бъде намалявана“, е заявил Рубио.

Изказването му се разминава с твърденията на украински представители и с информацията за ограниченията върху военните комуникации. Илон Мъск от своя страна е заявил, че Starshield е собственост и под контрола на правителството на САЩ, а решенията за ограниченията се вземат от американските военни и в крайна сметка от президента.

Разследване в Сената

На 22 октомври Блументал обяви отделно разследване на Сената за начина, по който е бил ограничен достъпът на Украйна до Starlink и Starshield, както и за зависимостта на американското министерство на отбраната от SpaceX за ключови сателитни комуникации.

Украйна е водила разговори със SpaceX и Пентагона за премахване на ограниченията. Засега няма публично съобщение, че компанията или американското правителство са поели отговорност за конкретното решение, довело до ограничаването на услугата.

Източници: apnews.com, miragenews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    6 5 Отговор
    НАТО трябва да бъде готово за всички провокации на империалистическа Русия.

    Коментиран от #5

    05:29 23.10.2026

  • 2 Фен

    5 5 Отговор
    Те са безпомощни да защитят Киев. Каква сигурност в Черно море търсят? Да преговарят с Русия, освен.

    05:32 23.10.2026

  • 3 Наблюдателен

    0 0 Отговор
    Чупка в кръста пред един от синовете на Фидѐл.

    05:56 23.10.2026

  • 4 тия са смешни...

    1 0 Отговор
    обсъждат черно море?????с кво право????

    06:25 23.10.2026

  • 5 русия е империя...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    си прай квот си иска...тъй де...как иначе//хъхъххъх

    06:28 23.10.2026

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