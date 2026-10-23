The Telegraph: Китай може да отдалечи САЩ от Европа

Евентуално участие на Китай в разговорите между САЩ и Русия за войната в Украйна може да задълбочи разногласията между Вашингтон и европейските му съюзници, да засили натиска върху Киев и да повлияе на изчисленията на Пекин спрямо Тайван. Това пише The Telegraph, позовавайки се на анализатори.

Възможната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин може да се проведе през ноември в китайския град Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Засега няма окончателно споразумение за тристранна среща, подчерта по-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на 19 октомври, че подобен формат е бил обсъждан в Белия дом. На 20 октомври руският външен министър Сергей Лавров каза, че се подготвят контакти на най-високо равнище.

Риск за Киев и европейските съюзници

Според анализаторите, цитирани от британското издание, среща без пряко участие на Украйна и Европейския съюз може да създаде възможност за натиск върху Киев да приеме договорености, постигнати от други държави. За европейските съюзници на САЩ подобен формат носи риск от допълнително отдалечаване от Вашингтон.

Китай може да спечели дипломатически престиж, ако бъде представен като посредник между Вашингтон и Москва. Доцентът от Националния университет на Сингапур Джа Ян Чун обаче предупреди, че провалът на евентуално споразумение може да постави под съмнение надеждността на Пекин.

„Ако успеят да посредничат за постигането на траен и стабилен мир, това ще помогне да затвърдят позицията си на голям международен играч“, каза Джа Ян Чун.

Уилям Ян от Crisis Group смята, че Пекин вероятно ще се съсредоточи върху организирането на срещата и дипломатическите ползи, а не върху постигането на споразумение на всяка цена. Според него Китай може да търси символични и имиджови дивиденти, като същевременно избягва дълбоко въвличане в конфликт, чийто изход остава несигурен.

Изданието посочва и възможни последици за отношенията между САЩ и Китай. Ако Вашингтон направи отстъпки под икономически натиск, включително заради доставките на редкоземни метали, Пекин може да приеме това като доказателство, че този подход работи. Това би могло да повлияе и на китайските оценки за Тайван.

Петима европейски кандидати за преговорите

На този фон The Telegraph посочва петима европейски лидери, които се обсъждат като възможни представители на Европа в преговори с Русия за Украйна. Това са италианският премиер Джорджа Мелони, президентът на Финландия Александър Стуб, президентът на Чехия Петър Павел, норвежкият премиер Йонас Гар Стюре и датският премиер Мете Фредериксен.

Според дипломатически източници, цитирани от изданието, с част от потенциалните кандидати вече са установени контакти. По-вероятно е да бъде избрана група лидери, а не един преговарящ, за да се избегнат съперничество между държавите и блокиране на отделни кандидатури.

Александър Стуб посочва отношенията си с Тръмп и участието си в разговори за украинското уреждане като възможни предимства. Петър Павел има опит в ръководството на НАТО и в контакти с руските военни. Джорджа Мелони призова Европа първо да изработи обща позиция, преди да започне разговори с Москва.

Председателят на Европейския съвет Антониу Кошта се е отказал от предложението да бъде единен европейски преговарящ, съобщава The Telegraph. По-рано той е възложил на свой високопоставен помощник да установи контакт с Кремъл. Сред обсъжданите преди това имена бяха още бившият германски канцлер Ангела Меркел и бившият италиански премиер Марио Драги.

Източници: rbc.ru, amp.dw.com