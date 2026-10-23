Призоваха британците да се запасят с храна и радио заради кибератаки

Британското правителство призова домакинствата да разполагат с храна, вода, фенерче и радио за най-малко три дни при извънредна ситуация. Препоръката е част от новата кампания „Бъди готов“, която обхваща сценарии като тежки метеорологични явления, прекъсвания на електричеството и интернет достъпа, проблеми с доставките и кибератаки.

Основният съвет е у дома да има запас от бутилирана вода и нетрайни храни, които не изискват съхранение в хладилник. В списъка са включени още фенерче, резервни батерии и FM радио с батерии, соларно или ръчно зареждане. Препоръчват се също преносимо зарядно устройство за телефон, аптечка, спални чували и известна сума в брой в случай на прекъсване на електронните плащания или онлайн банковите услуги.

Кибератаките са сред посочените рискове

Кампанията не предупреждава за конкретна предстояща атака, а представя кибератаките като един от възможните фактори за нарушаване на услуги, от които зависи ежедневието. При подобен сценарий прекъсванията могат да засегнат плащанията, комуникациите, транспорта, електроснабдяването или работата на търговски обекти.

„Важно е да бъдем бдителни, но не и разтревожени“, заяви министърът на отбраната Уес Стрийтинг. Той посочи, че домакинствата и бизнесът трябва да обмислят как биха се справили при природно бедствие, кибератака или прекъсване на веригите за доставки.

Правителствената инициатива е планирана за три години. В подготовката ѝ са участвали повече от 500 организации, сред които местни власти, спешни служби, благотворителни и обществени организации. Кампанията е съгласувана с правителствата на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Малка част от британците се чувстват подготвени

Според данни, представени от британското правителство, само 13% от хората във Великобритания се чувстват подготвени за извънредна ситуация, която може да ги откъсне от основни услуги. В същото време 84% смятат, че властите трябва да предоставят повече информация за действията, които домакинствата могат да предприемат.

Проучването е проведено сред 10 791 души. То показва също, че 60% имат резервни батерии за радио или фенерче, 53% разполагат с фенерче, което работи с батерии, слънчева енергия или механично зареждане, а FM радио имат 23% от анкетираните.

Министърът на сигурността Дан Джарвис подчерта, че препоръките не са призив към паническо пазаруване. По думите му необходимите запаси могат да бъдат събирани постепенно, а някои от стъпките, включително записването в регистъра за приоритетни услуги, не струват нищо.

Източници: lbc.co.uk, standard.co.uk, horizonradio.com