Съдия нареди на Тръмп да даде показания по делото срещу Би Би Си

Федерален съдия във Флорида нареди на президента на САЩ Доналд Тръмп да даде показания под клетва по делото му срещу Би Би Си до 11 декември 2026 г. Съдът предупреди, че при неспазване на срока искът му може да бъде прекратен като санкция.

Тръмп съди британската обществена медия за общо 10 милиарда долара, като твърди, че Би Би Си го е оклеветила и е нарушила правилата за нелоялни търговски практики. Спорът е свързан с документалния филм „Тръмп: Втори шанс“, в който са използвани откъси от речта му на 6 януари 2021 г.

Би Би Си призна, че са били съединени части от речта, произнесени в различни моменти, което е създало впечатление, че Тръмп пряко е призовавал към насилие. Медията се извини за монтажа, но отрича твърдението, че е причинила реални вреди на президента.

Отменена дата за показания

Първоначално двете страни са договорили Тръмп да даде показания на 16 октомври. Според адвокатите му датата е била отменена заради „въпроси от национално значение“. Те са посочили, че президентът може да се яви между 11 и 22 януари 2027 г.

Адвокатът на Би Би Си Чарлз Тобин е заявил пред съда, че Тръмп е бил в Джорджия за предизборни прояви на 16 октомври. „Нито един ищец не е над закона“, е казал Тобин. Би Би Си твърди, че забавянето пречи на подготовката на защитата ѝ.

Събирането на доказателства по делото трябва да приключи на 18 декември. Затова съдия Енжолике Лет е определила срок за депозицията преди тази дата. Показанията могат да бъдат видеозаписвани, но съдът е ограничил достъпа до записа само до адвокатите по делото.

Спор и за показанията на Джак Смит

Би Би Си е поискала да разпита и бившия специален прокурор Джак Смит, който не е страна по делото. Адвокатите на Тръмп възразяват, че Смит няма лични знания за речта или за намеренията на президента и че информацията му е косвена.

Смит е поискал разрешение от Министерството на правосъдието да свидетелства. Съдията е дала на ведомството срок до 2 ноември да отговори. Междувременно делото продължава с обмен на документи и други доказателства, а решението за участието на Смит остава отделно от разпореждането Тръмп да даде показания.

Източници: apnews.com, axios.com, origin-zh9p7m-www.afp.com