Новини
Свят »
Великобритания »
Съдия нареди на Тръмп да даде показания по делото срещу Би Би Си
  Тема: Известни личности

Съдия нареди на Тръмп да даде показания по делото срещу Би Би Си

23 Октомври, 2026 06:30 280 0

  • доналд тръмп-
  • би би си-
  • съдебно дело-
  • клевета-
  • джак смит

Президентът на САЩ трябва да се яви на депозиция до 11 декември. При отказ съдът може да прекрати иска му за 10 милиарда долара

Съдия нареди на Тръмп да даде показания по делото срещу Би Би Си - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федерален съдия във Флорида нареди на президента на САЩ Доналд Тръмп да даде показания под клетва по делото му срещу Би Би Си до 11 декември 2026 г. Съдът предупреди, че при неспазване на срока искът му може да бъде прекратен като санкция.

Тръмп съди британската обществена медия за общо 10 милиарда долара, като твърди, че Би Би Си го е оклеветила и е нарушила правилата за нелоялни търговски практики. Спорът е свързан с документалния филм „Тръмп: Втори шанс“, в който са използвани откъси от речта му на 6 януари 2021 г.

Би Би Си призна, че са били съединени части от речта, произнесени в различни моменти, което е създало впечатление, че Тръмп пряко е призовавал към насилие. Медията се извини за монтажа, но отрича твърдението, че е причинила реални вреди на президента.

Отменена дата за показания

Първоначално двете страни са договорили Тръмп да даде показания на 16 октомври. Според адвокатите му датата е била отменена заради „въпроси от национално значение“. Те са посочили, че президентът може да се яви между 11 и 22 януари 2027 г.

Адвокатът на Би Би Си Чарлз Тобин е заявил пред съда, че Тръмп е бил в Джорджия за предизборни прояви на 16 октомври. „Нито един ищец не е над закона“, е казал Тобин. Би Би Си твърди, че забавянето пречи на подготовката на защитата ѝ.

Събирането на доказателства по делото трябва да приключи на 18 декември. Затова съдия Енжолике Лет е определила срок за депозицията преди тази дата. Показанията могат да бъдат видеозаписвани, но съдът е ограничил достъпа до записа само до адвокатите по делото.

Спор и за показанията на Джак Смит

Би Би Си е поискала да разпита и бившия специален прокурор Джак Смит, който не е страна по делото. Адвокатите на Тръмп възразяват, че Смит няма лични знания за речта или за намеренията на президента и че информацията му е косвена.

Смит е поискал разрешение от Министерството на правосъдието да свидетелства. Съдията е дала на ведомството срок до 2 ноември да отговори. Междувременно делото продължава с обмен на документи и други доказателства, а решението за участието на Смит остава отделно от разпореждането Тръмп да даде показания.

Източници: apnews.com, axios.com, origin-zh9p7m-www.afp.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания