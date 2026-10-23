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Разлив от танкер затвори плажовете на Ум ал Кайвайн
  Тема: Иранската криза

Разлив от танкер затвори плажовете на Ум ал Кайвайн

23 Октомври, 2026 06:39 805 1

  • разлив на петрол-
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  • обединени арабски емирства-
  • замърсяване на морето

Властите започнаха ограничаване и почистване на замърсяването. Името на плавателния съд и количеството на изтеклия петрол не са обявени

Разлив от танкер затвори плажовете на Ум ал Кайвайн - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разлив на петрол от танкер е засегнал крайбрежието на емирството Ум ал Кайвайн в Обединените арабски емирства. Всички плажове и крайбрежни зони са временно затворени, докато техническите екипи оценят мащаба на замърсяването и определят необходимите мерки.

За инцидента съобщи Ройтерс, а Министерството на изменението на климата и околната среда на ОАЕ потвърди наличието на разлив. Започнали са операции по ограничаване на петното, ограждане на засегнатите места, почистване и възстановяване на крайбрежните зони.

„Миризмите, забелязани в Шарджа, Аджман и Ум ал Кайвайн, не представляват риск за здравето на жителите“, заяви министерството.

Властите извършват крайбрежни обследвания, наблюдение и екологична оценка, за да установят докъде се е разпространил петролът и какви са последиците за морската среда. До момента не са публикувани данни за количеството на изтеклото гориво, а името на танкера не е обявено.

Сателитни данни показаха петно край брега

По-ранни сателитни наблюдения, анализирани от компанията Windward, са показали на 19 октомври петно с дължина около 1,5 километра на приблизително 25 километра от брега на Ум ал Кайвайн. Моделът за движение на разлива е посочил възможно придвижване към бреговете на емирството, а след това към Шарджа и Аджман.

Тези данни не дават окончателен отговор за източника и обема на замърсяването. Не е потвърдено и дали изпускането на петрол продължава.

Рибарите и останалите ползватели на морето са призовани да спазват указанията на властите и да не ловят риба в засегнатите райони. Забраната за достъп до плажовете ще остане в сила до приключването на оценките и предприемането на необходимите мерки за безопасност и опазване на околната среда.

Източници: gulfnews.com, maritimeprofessional.com


Обединени Арабски Емирства
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