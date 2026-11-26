Взрив е избухнал в близост до танкер на около 50 морски мили западно от Дубай, съобщи британската служба за морски търговски операции UKMTO. За инцидента е подал сигнал капитанът на плавателния съд, който е посочил, че експлозията вероятно е причинена от неидентифициран снаряд.

По информация на UKMTO танкерът не е получил щети, няма данни и за замърсяване на морската среда. Всички членове на екипажа са в безопасност. „Екипажът е в безопасност и е отчетен като наличен“, се посочва в информацията, цитирана от Анадолската агенция и „Араб нюз“.

Британската служба е определила случая като „подозрителна активност“ и е препоръчала на корабите в района да плават с повишено внимание. Не е съобщено кой е плавателният съд и под какъв флаг е регистриран.

Местните власти разследват обстоятелствата около взрива. До момента няма поета отговорност, нито потвърждение за това кой е изстрелял предполагаемия снаряд. Инцидентът е поредният сигнал за риск за търговското корабоплаване в района на Персийския залив и край Ормузкия проток.

Източници: m.aa.com.tr, arabnews.com