Северна Корея е поставила близо 1 милион противопехотни мини по границата с Южна Корея

Северна Корея е поставила около 960 000 противопехотни мини по границата си с Южна Корея от началото на 2024 г. насам. Това показват оценки на южнокорейската армия, цитирани от агенция ДПА и южнокорейската агенция „Йонхап“, позоваващи се на няколко депутати, предава News.bg.

Според военни експерти по протежение на Демилитаризираната зона (ДМЗ) между двете държави вече има над 2 милиона противопехотни мини, включително поставени от южнокорейските военни. Около половината от тях са заложени през последните две години.

Демилитаризираната зона представлява буферна територия с ширина приблизително 4 километра, която разделя Северна и Южна Корея. Двете държави остават разделени от края на Корейската война, продължила от 1950 до 1953 г.

От началото на 2024 г. Пхенян значително засилва укрепването на границата с Юга. По нареждане на севернокорейския лидер Ким Чен-ун бяха разрушени всички исторически пътни и железопътни връзки между двете страни. Севернокорейските власти също така поставят противопехотни мини и изграждат заграждения и допълнителни огради от бодлива тел.

Разширяването на граничните укрепления увеличава риска от инциденти. На 21 септември трима южнокорейски военнослужещи бяха ранени, някои от тях тежко, при експлозия на противопехотна мина, за която се смята, че е била поставена от Северна Корея. Ръководството в Пхенян отрече да носи отговорност за случилото се.

Засилването на отбранителните съоръжения по границата е свързано и с промяна в политиката на Ким Чен-ун към Южна Корея. От основаването си през 1948 г. Северна Корея официално поддържаше целта за обединение на полуострова. В края на 2023 г. обаче Ким започна да се дистанцира от тази политика, като обяви Южна Корея за „главен враг“. Впоследствие Пхенян премахна от конституцията си всички препратки към обединението с Юга.

Корейският полуостров беше разделен на комунистически Север и демократичен Юг след Корейската война. Конфликтът приключи с подписването на примирие, но до днес двете страни не са сключили мирен договор.