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Зеленски предупреди Тръмп да не прави отстъпки на Путин: „Ако му дадете нещо, той ще поиска всичко“
  Тема: Украйна

Зеленски предупреди Тръмп да не прави отстъпки на Путин: „Ако му дадете нещо, той ще поиска всичко“

23 Октомври, 2026 07:32, обновена 23 Октомври, 2026 07:32 708 32

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  • русия-
  • украйна-
  • оръжия

Украинският президент се обяви категорично против отмяната на санкциите срещу Русия и призова съюзниците да предоставят на Киев по-модерни оръжия.

Зеленски предупреди Тръмп да не прави отстъпки на Путин: „Ако му дадете нещо, той ще поиска всичко“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди американския си колега Доналд Тръмп да не прави нови отстъпки на Русия на фона на засилващия се натиск от страна на Вашингтон. В интервю за CNN, цитирано от ДПА, той заяви, че премахването на санкциите ще укрепи Москва и ще даде на руския президент Владимир Путин възможност да предяви още по-големи претенции, предава БТА.

„Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен“, каза Зеленски. „Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите.“

Отношенията между Киев и Вашингтон се влошиха значително през последните седмици. Зеленски обвини Тръмп, че е „на грешната страна на историята“, след като американският президент сключи сделка за доставки на дизелово гориво с Путин и отмени санкции срещу Русия.

Допълнително напрежение предизвикаха и съобщенията, че основателят на SpaceX Илон Мъск е наредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Starlink - услуга, която има ключово значение за украинската армия.

Зеленски подчерта, че разногласията между Киев и Вашингтон не са свързани с личните отношения между лидерите. Той изрази и съмнение, че Путин действително има намерение да сложи край на войната.

Украинският президент определи като продуктивна срещата си в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф, но заяви, че не е убеден в готовността на руския лидер да постигне мир. Междувременно Киев отново беше подложен на руски атаки.

„Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко“, заяви Зеленски. Според него партньорите на Украйна не трябва да допускат Русия да укрепи позициите си чрез допълнителни отстъпки.

„Путин е играч, но играе с човешки животи“, посочи украинският президент.

Въпреки острите си предупреждения Зеленски потвърди, че Украйна е готова да приеме замразяване на сегашните фронтови линии като стъпка към прекратяване на огъня. Целта, по думите му, е да се спре кръвопролитието и двете страни да започнат преговори.

Той обаче категорично отхвърли възможността Украйна да отстъпи територии, които в момента са под неин контрол.

В заключение Зеленски отправи две основни искания към съюзниците на страната си: да запазят санкциите срещу Русия и да осигурят на Украйна по-модерно въоръжение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИНФОРМАЦИОННО ННАСИЛИЕ

    21 2 Отговор
    Отново ни натрапват този крадец и наркоман.

    07:34 23.10.2026

  • 4 Отговорът

    15 2 Отговор
    Украйна е бита карта

    07:34 23.10.2026

  • 5 Зеления

    13 2 Отговор
    Останаха два града в Донбас, които иска Путин и войната ще спре, напълно разрушени и без жители и Зеленски иска още негови хора да умират заради ината си.

    07:35 23.10.2026

  • 6 СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    8 1 Отговор
    И тогава ще настъпи мир.

    Коментиран от #17

    07:36 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски

    3 0 Отговор
    От собствен опит го знам.Казвам ти честно човек.

    07:36 23.10.2026

  • 9 Перо

    8 2 Отговор
    Кой го пита ционисткия шут какво предлага?

    07:37 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Предупреждавам хубавеца от снимката

    3 1 Отговор
    Ако не разбрал до сега! Всеки път когато не се съгласи с предложението Путин, след това ще дава повече!!!

    Доналд Тръмп

    07:43 23.10.2026

  • 12 Колкото и да поиска Путин

    2 2 Отговор
    няма как да му се нарадва дори да му го дадат. В бункера няма значение нито колко пари има, нито колко оръжия, нито колко власт. Ще си изгние под земята. Накрая ще го бетонират там.

    Коментиран от #15, #23

    07:43 23.10.2026

  • 13 Слуга на народа

    1 2 Отговор
    Зеленото лека-полека се разтваря за... преговори.

    07:45 23.10.2026

  • 14 Стоянчо Пуканката

    3 0 Отговор
    Зелю стриктно се придържа към сценария, спуснат му от...Кремъл. Русия няма интерес от спиране на бойните действия в покрайнините на Империята, дори напротив- все още мърдащите европци са на път напълно да се обезличат...

    07:46 23.10.2026

  • 15 Каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Колкото и да поиска Путин":

    Други ще му се радват ама поне ще е направил нещо човекът

    07:48 23.10.2026

  • 16 Европейски данъкоплатец

    3 0 Отговор
    Абе на тебе колко да ти даваме, отново и отново, че да спреш да искаш??
    Всичко ли искаш?

    07:48 23.10.2026

  • 17 УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    От руските нашественици и тогава ще настъпи мир.

    Коментиран от #22, #29

    07:50 23.10.2026

  • 18 Хахахахаха

    1 1 Отговор
    140 млн Русия разби 500 млн Нато без един изстрел хахахаха, смятай 140 млн Русия фалира цялото Нато без напрежение хахахахах

    Коментиран от #27

    07:51 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Руснаци

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Ако чакаме на вас за 5 години 270 км освободена територия, може след 50 години да си върнете 500 км хахахах

    07:53 23.10.2026

  • 23 Дядо Ванго

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Колкото и да поиска Путин":

    Яж и пий и си носи новите дрехи ,а Путин не го мисли ,защото ще го изпревариш .

    07:53 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хаха

    1 1 Отговор
    На тоя му даваш 90 милиарда евро за две години напред и след няколко месеца идва да иска нови 70 милиарда само до края на 2026 и по 150 милиарда на година за нататък. Ама хич не е същото, както описва Путин....

    07:56 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кака Нашева

    4 1 Отговор
    Зеленски напоследък изглежда ужасно ,явно предусеща крат си и знае ,че нищо не може да направи ,защото неговите хора ще го тричат .

    07:58 23.10.2026

  • 29 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Точно така! Украйна ще бъде освободена от руснаците. Че палячото я раздаде на най-големите търгаши. Синчето на Джоузеф Байдън и самият Джоузеф окупираха каквото има по повърхността. Дойде Тръмп и клоунът му хариза и калта и дъждовните червеи. Но руснаците си знаят работата! Ппофесионални освободители са, а президентът им е хуманист! Не го казвам аз, а Къшнър ли е, Кашмер ли е...не го знам.

    08:02 23.10.2026

  • 30 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахахаха":

    Стига рева, виждам всичко, Франция гори, Германия съкращава масово хора, Италия гори, а ти продължавай да си ревеш, отивай да работиш, че няма да имаш днеска надник бедняко, че трябва да си плащаш панелката

    08:04 23.10.2026

  • 31 Лама дьо Петрхоански

    3 0 Отговор
    Денят на този сайт започва със "статия" какво бил казал Зеленски и завършва със "статия" какво бил казал Зеленски. Голям мислител го изкарахте този.
    Ако това не е култ към личността на един наркоман, здраве му кажи.
    Не ви се сърдя защото толкова е вашето интелектуално ниво.

    08:04 23.10.2026

  • 32 ПО ТОЧНО

    1 0 Отговор
    ТОЯ ГОВОРИ ЗА СЕБЕ СИ

    08:05 23.10.2026

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