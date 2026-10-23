Зеленски предупреди Тръмп да не прави отстъпки на Путин: „Ако му дадете нещо, той ще поиска всичко“

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди американския си колега Доналд Тръмп да не прави нови отстъпки на Русия на фона на засилващия се натиск от страна на Вашингтон. В интервю за CNN, цитирано от ДПА, той заяви, че премахването на санкциите ще укрепи Москва и ще даде на руския президент Владимир Путин възможност да предяви още по-големи претенции, предава БТА.

„Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен“, каза Зеленски. „Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите.“

Отношенията между Киев и Вашингтон се влошиха значително през последните седмици. Зеленски обвини Тръмп, че е „на грешната страна на историята“, след като американският президент сключи сделка за доставки на дизелово гориво с Путин и отмени санкции срещу Русия.

Допълнително напрежение предизвикаха и съобщенията, че основателят на SpaceX Илон Мъск е наредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Starlink - услуга, която има ключово значение за украинската армия.

Зеленски подчерта, че разногласията между Киев и Вашингтон не са свързани с личните отношения между лидерите. Той изрази и съмнение, че Путин действително има намерение да сложи край на войната.

Украинският президент определи като продуктивна срещата си в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф, но заяви, че не е убеден в готовността на руския лидер да постигне мир. Междувременно Киев отново беше подложен на руски атаки.

„Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко“, заяви Зеленски. Според него партньорите на Украйна не трябва да допускат Русия да укрепи позициите си чрез допълнителни отстъпки.

„Путин е играч, но играе с човешки животи“, посочи украинският президент.

Въпреки острите си предупреждения Зеленски потвърди, че Украйна е готова да приеме замразяване на сегашните фронтови линии като стъпка към прекратяване на огъня. Целта, по думите му, е да се спре кръвопролитието и двете страни да започнат преговори.

Той обаче категорично отхвърли възможността Украйна да отстъпи територии, които в момента са под неин контрол.

В заключение Зеленски отправи две основни искания към съюзниците на страната си: да запазят санкциите срещу Русия и да осигурят на Украйна по-модерно въоръжение.