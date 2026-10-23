Зеленски предупреди Тръмп да не прави отстъпки на Путин: „Ако му дадете нещо, той ще поиска всичко“

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди американския си колега Доналд Тръмп да не прави нови отстъпки на Русия на фона на засилващия се натиск от страна на Вашингтон. В интервю за CNN, цитирано от ДПА, той заяви, че премахването на санкциите ще укрепи Москва и ще даде на руския президент Владимир Путин възможност да предяви още по-големи претенции, предава БТА.
„Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен“, каза Зеленски. „Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите.“
Отношенията между Киев и Вашингтон се влошиха значително през последните седмици. Зеленски обвини Тръмп, че е „на грешната страна на историята“, след като американският президент сключи сделка за доставки на дизелово гориво с Путин и отмени санкции срещу Русия.
Допълнително напрежение предизвикаха и съобщенията, че основателят на SpaceX Илон Мъск е наредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Starlink - услуга, която има ключово значение за украинската армия.
Зеленски подчерта, че разногласията между Киев и Вашингтон не са свързани с личните отношения между лидерите. Той изрази и съмнение, че Путин действително има намерение да сложи край на войната.
Украинският президент определи като продуктивна срещата си в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф, но заяви, че не е убеден в готовността на руския лидер да постигне мир. Междувременно Киев отново беше подложен на руски атаки.
„Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко“, заяви Зеленски. Според него партньорите на Украйна не трябва да допускат Русия да укрепи позициите си чрез допълнителни отстъпки.
„Путин е играч, но играе с човешки животи“, посочи украинският президент.
Въпреки острите си предупреждения Зеленски потвърди, че Украйна е готова да приеме замразяване на сегашните фронтови линии като стъпка към прекратяване на огъня. Целта, по думите му, е да се спре кръвопролитието и двете страни да започнат преговори.
Той обаче категорично отхвърли възможността Украйна да отстъпи територии, които в момента са под неин контрол.
В заключение Зеленски отправи две основни искания към съюзниците на страната си: да запазят санкциите срещу Русия и да осигурят на Украйна по-модерно въоръжение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ИНФОРМАЦИОННО ННАСИЛИЕ
07:34 23.10.2026
4 Отговорът
07:34 23.10.2026
5 Зеления
07:35 23.10.2026
6 СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #17
07:36 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зеленски
07:36 23.10.2026
9 Перо
07:37 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Предупреждавам хубавеца от снимката
Доналд Тръмп
07:43 23.10.2026
12 Колкото и да поиска Путин
Коментиран от #15, #23
07:43 23.10.2026
13 Слуга на народа
07:45 23.10.2026
14 Стоянчо Пуканката
07:46 23.10.2026
15 Каунь
До коментар #12 от "Колкото и да поиска Путин":Други ще му се радват ама поне ще е направил нещо човекът
07:48 23.10.2026
16 Европейски данъкоплатец
Всичко ли искаш?
07:48 23.10.2026
17 УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
До коментар #6 от "СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":От руските нашественици и тогава ще настъпи мир.
Коментиран от #22, #29
07:50 23.10.2026
18 Хахахахаха
Коментиран от #27
07:51 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Руснаци
До коментар #17 от "УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Ако чакаме на вас за 5 години 270 км освободена територия, може след 50 години да си върнете 500 км хахахах
07:53 23.10.2026
23 Дядо Ванго
До коментар #12 от "Колкото и да поиска Путин":Яж и пий и си носи новите дрехи ,а Путин не го мисли ,защото ще го изпревариш .
07:53 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хаха
07:56 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кака Нашева
07:58 23.10.2026
29 Ццц
До коментар #17 от "УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Точно така! Украйна ще бъде освободена от руснаците. Че палячото я раздаде на най-големите търгаши. Синчето на Джоузеф Байдън и самият Джоузеф окупираха каквото има по повърхността. Дойде Тръмп и клоунът му хариза и калта и дъждовните червеи. Но руснаците си знаят работата! Ппофесионални освободители са, а президентът им е хуманист! Не го казвам аз, а Къшнър ли е, Кашмер ли е...не го знам.
08:02 23.10.2026
30 Хахахахаха
До коментар #27 от "Хахахахаха":Стига рева, виждам всичко, Франция гори, Германия съкращава масово хора, Италия гори, а ти продължавай да си ревеш, отивай да работиш, че няма да имаш днеска надник бедняко, че трябва да си плащаш панелката
08:04 23.10.2026
31 Лама дьо Петрхоански
Ако това не е култ към личността на един наркоман, здраве му кажи.
Не ви се сърдя защото толкова е вашето интелектуално ниво.
08:04 23.10.2026
32 ПО ТОЧНО
08:05 23.10.2026