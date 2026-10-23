Тръмп: „Спукахме Иран от бой и може да продължим още малко“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са нанесли тежки поражения на Иран и не изключи продължаването на военните действия, предава News.bg.

Преди да отпътува за предизборен митинг в Айова, Тръмп коментира различните реакции към войната. По думите му част от хората подкрепят операцията, защото Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие, докато други я критикуват заради нейната цена.

„Това трябваше да бъде направено отдавна от други президенти - войната с Иран. И ние ги спукахме от бой, а може и да продължим още малко“, заяви американският държавен глава.

Тръмп твърди, че американските военни операции са оставили Вашингтон без ясен събеседник за преговори, тъй като голяма част от иранското ръководство е била ликвидирана. Според него са унищожени първите две нива на ръководството на страната, както и някои представители на третото.

„Най-големият ми проблем е, че никой не иска да бъде президент на Иран“, пошегува се Тръмп, коментирайки ситуацията в страната.

Иран обаче има действащ президент - Масуд Пезешкиан, който заема поста от 2024 г.