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Тръмп: „Спукахме Иран от бой и може да продължим още малко“

Тръмп: „Спукахме Иран от бой и може да продължим още малко“

23 Октомври, 2026 07:44, обновена 23 Октомври, 2026 07:37 777 15

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  • война-
  • военни действия

Американският президент заяви, че военната операция срещу Техеран е трябвало да бъде предприета много по-рано.

Тръмп: „Спукахме Иран от бой и може да продължим още малко“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са нанесли тежки поражения на Иран и не изключи продължаването на военните действия, предава News.bg.

Преди да отпътува за предизборен митинг в Айова, Тръмп коментира различните реакции към войната. По думите му част от хората подкрепят операцията, защото Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие, докато други я критикуват заради нейната цена.

„Това трябваше да бъде направено отдавна от други президенти - войната с Иран. И ние ги спукахме от бой, а може и да продължим още малко“, заяви американският държавен глава.

Тръмп твърди, че американските военни операции са оставили Вашингтон без ясен събеседник за преговори, тъй като голяма част от иранското ръководство е била ликвидирана. Според него са унищожени първите две нива на ръководството на страната, както и някои представители на третото.

„Най-големият ми проблем е, че никой не иска да бъде президент на Иран“, пошегува се Тръмп, коментирайки ситуацията в страната.

Иран обаче има действащ президент - Масуд Пезешкиан, който заема поста от 2024 г.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По заглавието

    19 0 Отговор
    Това низ на деня ли е?
    Смях доста

    07:39 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мелания

    16 0 Отговор
    - Той и мен разправя че ме е спукал от .....ама - осма година суша!

    07:40 23.10.2026

  • 4 А Иран знае ли?

    15 0 Отговор
    Айде първо изчакай да заредите с ракети че ги поизчерпахте

    07:41 23.10.2026

  • 5 ........–

    15 0 Отговор
    Спукаха ама не от бой .
    Спукаха се да бягат и да палят пералното на самотоносача като жалки дезертьори.

    07:43 23.10.2026

  • 6 Ъъъ

    7 0 Отговор
    Тръмп: „Спукахме Иран от бой и може да продължим още малко“

    Ама разбира се .. .. Само ядрените им съоръжения бяха унищожени четири пъти.... И два пъти иска да ти предадат обогатения уран, който ти вече беше унищожил преди това.

    07:45 23.10.2026

  • 7 Зеления

    12 0 Отговор
    Вероятно всеки е попадал на истории, в които хлапета се бият. И когато някое хлапе е набито, то после разправя на своите приятели, които не са били свидетели на случката:

    -"аз като го хванах другия и един юмрук в лицето, после с крак като Жан Клод ван Дам, абе попилях го го ти казвам...."

    Та и тук имаме подобен случай.

    07:45 23.10.2026

  • 8 Стоянчо Пуканката

    12 1 Отговор
    Бай Дончо кърти, чисти и извозва! Няма такъв титан на мисълта и късия разказ като него в планетарен мащаб.

    07:49 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сачмата

    5 0 Отговор
    ме пере мамо..

    07:56 23.10.2026

  • 11 Охобохо

    5 0 Отговор
    Със своя "богат" речник Тръмп заприлича на махленско боксьорче от Харлем...

    07:56 23.10.2026

  • 12 Чукча писател

    2 0 Отговор
    Тоя идиот му е време за импийчмънт, че барел "брент" отиде на $114 и покрай него всички стоки.

    07:58 23.10.2026

  • 13 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Ако тези терористи пак започнат да бомбят Иран ,седемте интернет кабела на дъното на ормузкия пролив заминават на кино ,и половината свят няма да имат интернет ,и на някои хора може да им изчезнат парите от банковите сметки

    07:59 23.10.2026

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    Интересно. От страни изглежда различно. Горд Иран спука американците от бой - почупи им базите и инвентара, почупи инфраструктурата на държавите, които ги приема, корабите им стояха на няколко хиляди км от театъра на събитията, и т. н.

    08:03 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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