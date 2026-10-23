Тръмп: „Спукахме Иран от бой и може да продължим още малко“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са нанесли тежки поражения на Иран и не изключи продължаването на военните действия, предава News.bg.
Преди да отпътува за предизборен митинг в Айова, Тръмп коментира различните реакции към войната. По думите му част от хората подкрепят операцията, защото Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие, докато други я критикуват заради нейната цена.
„Това трябваше да бъде направено отдавна от други президенти - войната с Иран. И ние ги спукахме от бой, а може и да продължим още малко“, заяви американският държавен глава.
Тръмп твърди, че американските военни операции са оставили Вашингтон без ясен събеседник за преговори, тъй като голяма част от иранското ръководство е била ликвидирана. Според него са унищожени първите две нива на ръководството на страната, както и някои представители на третото.
„Най-големият ми проблем е, че никой не иска да бъде президент на Иран“, пошегува се Тръмп, коментирайки ситуацията в страната.
Иран обаче има действащ президент - Масуд Пезешкиан, който заема поста от 2024 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По заглавието
Смях доста
07:39 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мелания
07:40 23.10.2026
4 А Иран знае ли?
07:41 23.10.2026
5 ........–
Спукаха се да бягат и да палят пералното на самотоносача като жалки дезертьори.
07:43 23.10.2026
6 Ъъъ
Ама разбира се .. .. Само ядрените им съоръжения бяха унищожени четири пъти.... И два пъти иска да ти предадат обогатения уран, който ти вече беше унищожил преди това.
07:45 23.10.2026
7 Зеления
-"аз като го хванах другия и един юмрук в лицето, после с крак като Жан Клод ван Дам, абе попилях го го ти казвам...."
Та и тук имаме подобен случай.
07:45 23.10.2026
8 Стоянчо Пуканката
07:49 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сачмата
07:56 23.10.2026
11 Охобохо
07:56 23.10.2026
12 Чукча писател
07:58 23.10.2026
13 Тик-Ток
07:59 23.10.2026
14 Някой
08:03 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.