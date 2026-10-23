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Белгия преговаря с Украйна за участие в европейската противоракетна програма „Фрея“
  Тема: Украйна

Белгия преговаря с Украйна за участие в европейската противоракетна програма „Фрея“

23 Октомври, 2026 07:49, обновена 23 Октомври, 2026 07:51 376 3

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Брюксел проявява интерес към съвместния проект за изграждане на антибалистична система

Белгия преговаря с Украйна за участие в европейската противоракетна програма „Фрея“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия и Украйна водят преговори за възможното присъединяване на Брюксел към паневропейската програма „Фрея“, насочена към създаването на система за защита от балистични ракети. Това съобщи белгийският премиер Барт Де Вевер в реч пред парламента, цитиран от агенция „Укринформ“, предава Фокус.

Де Вевер подчерта, че ситуацията в Украйна остава от ключово значение, тъй като Русия засилва атаките си.

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„Подкрепяме независимостта и суверенитета на Украйна. Това не подлежи на преговори и нашата подкрепа трябва да бъде засилена“, заяви белгийският премиер.

Той посочи, че помощта трябва да бъде насочена по-специално към украинската авиация и защитата на критичната инфраструктура. По думите му последиците от руските атаки се усещат и в други райони, включително в Черно море и в икономическите зони на България и Румъния.

„Затова трябва да продължим да подкрепяме Украйна“, подчерта Де Вевер.

Според него оказваната помощ вече дава резултати, като той отбеляза, че Украйна постепенно си възвръща територии.

Белгийският премиер припомни и договорената кредитна подкрепа за Киев в размер на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г. По думите му Европейската комисия и Международният валутен фонд следят внимателно финансовите нужди на Украйна.

Де Вевер потвърди също, че до края на тази година на Украйна ще бъдат предадени 10 изтребителя F-16.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Вие схващате ли в каква долна ниска топка се е превърнал Брюксел!!!???
    И до каква степен си е заспал в.......щом разчита на ъехнологии от Украйна!!!
    Някога германец изобрети балистичните ракети, а сега внуците му, дори и фойерверките са им от Китай!!!

    Коментиран от #2

    07:56 23.10.2026

  • 2 Исторически факти

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    "Де Вевер потвърди също, че до края на тази година на Украйна ще бъдат предадени 10 изтребителя F-16."- Тия се скъсаха да лъжат и да мажат...

    08:01 23.10.2026

  • 3 Абе тия докато се натуткат с тая Фрея

    3 0 Отговор
    дето щяла да е "притив балистични", Русия ще е преминала изцяло на хиперсвукови. Дори с дровете си!
    Не е ли по-добре и по-евтино да са в мир и нормални отношения с Русия??
    Така съвсем ще затрият Европа икономически !

    08:02 23.10.2026

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