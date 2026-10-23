Белгия преговаря с Украйна за участие в европейската противоракетна програма „Фрея“

Белгия и Украйна водят преговори за възможното присъединяване на Брюксел към паневропейската програма „Фрея“, насочена към създаването на система за защита от балистични ракети. Това съобщи белгийският премиер Барт Де Вевер в реч пред парламента, цитиран от агенция „Укринформ“, предава Фокус.
Де Вевер подчерта, че ситуацията в Украйна остава от ключово значение, тъй като Русия засилва атаките си.
„Подкрепяме независимостта и суверенитета на Украйна. Това не подлежи на преговори и нашата подкрепа трябва да бъде засилена“, заяви белгийският премиер.
Той посочи, че помощта трябва да бъде насочена по-специално към украинската авиация и защитата на критичната инфраструктура. По думите му последиците от руските атаки се усещат и в други райони, включително в Черно море и в икономическите зони на България и Румъния.
„Затова трябва да продължим да подкрепяме Украйна“, подчерта Де Вевер.
Според него оказваната помощ вече дава резултати, като той отбеляза, че Украйна постепенно си възвръща територии.
Белгийският премиер припомни и договорената кредитна подкрепа за Киев в размер на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г. По думите му Европейската комисия и Международният валутен фонд следят внимателно финансовите нужди на Украйна.
Де Вевер потвърди също, че до края на тази година на Украйна ще бъдат предадени 10 изтребителя F-16.
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1 Пич
И до каква степен си е заспал в.......щом разчита на ъехнологии от Украйна!!!
Някога германец изобрети балистичните ракети, а сега внуците му, дори и фойерверките са им от Китай!!!
Коментиран от #2
07:56 23.10.2026
2 Исторически факти
До коментар #1 от "Пич":"Де Вевер потвърди също, че до края на тази година на Украйна ще бъдат предадени 10 изтребителя F-16."- Тия се скъсаха да лъжат и да мажат...
08:01 23.10.2026
3 Абе тия докато се натуткат с тая Фрея
Не е ли по-добре и по-евтино да са в мир и нормални отношения с Русия??
Така съвсем ще затрият Европа икономически !
08:02 23.10.2026