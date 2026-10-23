Кая Калас: Руските атаки срещу корабоплаването в Черно море застрашават продоволствената сигурност

Засилващите се руски атаки срещу корабоплаването в Черно море създават заплаха за регионалната и глобалната продоволствена сигурност. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след разговор с румънския външен министър Дан Некулаеску, предава Фокус.

По думите на Калас двамата са обсъдили засиленото присъствие на НАТО в региона, както и спешната необходимост от въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност на Черно море.

„Повдигнах ключовата роля на Солидарните пътища в доставянето на украинското зърно на световните пазари. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да подкрепяме Украйна и Молдова и да направим Европа по-силна“, посочи Калас.

Вчера Европейският парламент предложи провеждането на военноморска операция в Черно море на фона на атаките срещу кораби, припомня Фокус.