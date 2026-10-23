Кая Калас: Руските атаки срещу корабоплаването в Черно море застрашават продоволствената сигурност

Засилващите се руски атаки срещу корабоплаването в Черно море създават заплаха за регионалната и глобалната продоволствена сигурност. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след разговор с румънския външен министър Дан Некулаеску, предава Фокус.
По думите на Калас двамата са обсъдили засиленото присъствие на НАТО в региона, както и спешната необходимост от въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност на Черно море.
„Повдигнах ключовата роля на Солидарните пътища в доставянето на украинското зърно на световните пазари. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да подкрепяме Украйна и Молдова и да направим Европа по-силна“, посочи Калас.
Вчера Европейският парламент предложи провеждането на военноморска операция в Черно море на фона на атаките срещу кораби, припомня Фокус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Коментиран от #24
08:10 23.10.2026
2 БСТ
08:12 23.10.2026
3 Хаха
08:12 23.10.2026
4 честен ционист
08:13 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 фон дер Някояси и оная Кая Никояси
и "продоволствената сигурност" в Черно море ща изчезне...
08:13 23.10.2026
7 Тая пък още
08:14 23.10.2026
8 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #12, #13, #17
08:15 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Парите който
08:17 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
До коментар #8 от "Някой може ли да ми каже":Ако й погледнеш баланса на банковата сметка, там има само събиране.
08:18 23.10.2026
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #8 от "Някой може ли да ми каже":Ами една НЕ знаеше колко са 180° и 360°❗
08:18 23.10.2026
14 Фен
08:19 23.10.2026
15 Да има мир
08:20 23.10.2026
16 А нещо за
08:20 23.10.2026
17 Да можем
До коментар #8 от "Някой може ли да ми каже":4 х 3 = 23 винаги е по голямо като е в полза за мен ако е за еропейските овце и роби резултата е 4 х 3 = 2
08:22 23.10.2026
18 Желирана
08:23 23.10.2026
19 А ГДЕ
08:23 23.10.2026
20 Тъй ли ма
08:24 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Инна
В нощта на 23 октомври руските въоръжени сили продължиха ударите с дронове срещу железопътни инфраструктурни съоръжения, както и украински пристанища и морски плавателни съдове, разположени от украинските въоръжени сили.
„Ударът повреди: в Полтавска област: депото за вагони Полтава, чиято територия се използва от украинските въоръжени сили за съхранение и ремонт на военна техника“, се казва в изявлението.
Мониторингови канали и военни кореспонденти регистрираха няколко вълни от изстрелвания на дронове, разпределени в следните посоки:
- Сумска посока: Местните администрации потвърдиха серия от мощни експлозии директно в Суми. Според Сумските специални сили за противовъздушна отбрана са регистрирани сериозни щети по инфраструктурата в няколко района на града.
- Киевски център: Системите за противовъздушна отбрана работеха в продължение на няколко часа в столичния регион и самия Киев. Кметът Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация (КВМА) съобщиха за експлозии на левия бряг на Днепър и в източните покрайнини (Дарницки район, Позняки). Прелитания на дронове бяха регистрирани и в близост до ключови военни летища и логистични центрове във Василков и Бровари.
- Дълбок тил (Западна Украйна): Някои дронове поддържаха настъпателни способности до късно през нощта, достигайки до Ровенската (Сарни и Дубровицка) и Волинската области. Посоката на движението им показва системни усилия за идентифициране на резервни бази за снабдя
Коментиран от #43
08:25 23.10.2026
23 Маринов
Коментиран от #38
08:26 23.10.2026
24 ДилДо БеГинз
До коментар #1 от "........–":Не съм съгласен с твоя коментар ,винаги съм на една ръка разстояние със на 100%заредени батерии !
08:26 23.10.2026
25 Георги
08:26 23.10.2026
26 8545765768
08:27 23.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Джамбаза
магазините са празни заради руските санкции?
08:28 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Стоянчо Пуканката
08:32 23.10.2026
31 Тетово, тето!?
08:33 23.10.2026
32 този съюз трябва да се преформатира
08:33 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Глас
08:43 23.10.2026
35 СЛОНА
ЗА ВАС БОМБЕНОЖИТО,ЗА РИБИТЕ КОРАБИ С ЖИТО
08:44 23.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тази нещастница
08:44 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ЗА ДРУГИТЕ ЖЕНИ НЕ ....ЗНАМ
08:46 23.10.2026
40 Вайпър
08:47 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Оставки,
08:48 23.10.2026
43 Това,
До коментар #22 от "Инна":което си написала Инна е много по-сериозно и ценно отколкото да се коментира въобще Кая. Защо не го довършиш в следващ коментар-продължение?
08:48 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Да болестно състояние
До коментар #44 от "Перо":На е от алчност и е свързано с много пари, нищо друго няма. Нито сърце, нито емпатия. След няколко години няма да я има и никой няма да си спомня за нея, но тя ще бъде много богата и ще си живее живота.
08:58 23.10.2026
46 Гробар
09:07 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 СССР
„Елементарно, Уотсън“
1.Свързваме се с:Александър Паунов
3. Тогава си купувам новия Москвич сглобен в Ловеч.
09:11 23.10.2026
50 СССР
„Елементарно, Уотсън“
1.Свързваме се с:Александър Паунов ставаме 2ра република на РФ.
3. Тогава си купувам новия Москвич сглобен в Ловеч.
09:14 23.10.2026
51 Отреазвяващ
09:16 23.10.2026
52 Бай онзи
09:20 23.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ужас:
09:37 23.10.2026
58 това е всичко, което трябва да знаете
Това е бял кахър, ако не се смята, че е просто знак за отношението на цивилизованите държави, към московския служител.
09:41 23.10.2026