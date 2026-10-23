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Кая Калас: Руските атаки срещу корабоплаването в Черно море застрашават продоволствената сигурност

Кая Калас: Руските атаки срещу корабоплаването в Черно море застрашават продоволствената сигурност

23 Октомври, 2026 08:09 997 58

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  • корабоплаване-
  • черно море-
  • сигурност-
  • русия-
  • руски атаки-
  • нато-
  • европейски съюз-
  • европейски парламент

Върховният представител на ЕС обсъди с румънския външен министър засилването на позициите на НАТО в региона и необходимостта от въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност на Черно море.

Кая Калас: Руските атаки срещу корабоплаването в Черно море застрашават продоволствената сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Засилващите се руски атаки срещу корабоплаването в Черно море създават заплаха за регионалната и глобалната продоволствена сигурност. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след разговор с румънския външен министър Дан Некулаеску, предава Фокус.

По думите на Калас двамата са обсъдили засиленото присъствие на НАТО в региона, както и спешната необходимост от въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност на Черно море.

„Повдигнах ключовата роля на Солидарните пътища в доставянето на украинското зърно на световните пазари. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да подкрепяме Украйна и Молдова и да направим Европа по-силна“, посочи Калас.

Вчера Европейският парламент предложи провеждането на военноморска операция в Черно море на фона на атаките срещу кораби, припомня Фокус.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    60 0 Отговор
    "Тишината в спалнята поражда безумия"

    Коментиран от #24

    08:10 23.10.2026

  • 2 БСТ

    66 0 Отговор
    Тази нали иска война срещу Русия какво реве сега ?

    08:12 23.10.2026

  • 3 Хаха

    70 0 Отговор
    Атаките са украински г-жо халас

    08:12 23.10.2026

  • 4 честен ционист

    50 0 Отговор
    Ганчо може да извади кяр от цялата работа, ако зърнарите не могат да изнесат пшеницата, може догодина да е първата от 15 насам, да не нагъва фуражна пшеница под формата на хляб.

    08:13 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 фон дер Някояси и оная Кая Никояси

    59 0 Отговор
    Спрете да подкрепяте ЗАГУБЕНАТА КАУЗА Украйна
    и "продоволствената сигурност" в Черно море ща изчезне...

    08:13 23.10.2026

  • 7 Тая пък още

    53 0 Отговор
    Ли я има да ръси върховни глупости. Нали щяха да я махат, заради огромните разходи и липсата на адекватно действие.

    08:14 23.10.2026

  • 8 Някой може ли да ми каже

    55 0 Отговор
    Според вас дали Кая Калас знае таблицата за умножение?

    Коментиран от #12, #13, #17

    08:15 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Парите който

    44 0 Отговор
    Се връщат при дарителите на Украйна минавали през естонски сметки и контрола на върховната кая.

    08:17 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    38 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой може ли да ми каже":

    Ако й погледнеш баланса на банковата сметка, там има само събиране.

    08:18 23.10.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    31 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой може ли да ми каже":

    Ами една НЕ знаеше колко са 180° и 360°❗

    08:18 23.10.2026

  • 14 Фен

    23 1 Отговор
    Кая дава навсякъде, защото е ЗА свободното минаване на граници...

    08:19 23.10.2026

  • 15 Да има мир

    26 0 Отговор
    А ти с твоите изказвания клишета, възпрепятстваш всякакви усилия за постигане на мир!

    08:20 23.10.2026

  • 16 А нещо за

    28 0 Отговор
    Доставките на руски дизел за световните пазари тая няма ли да организира?? Защото високите цени на дизела се отразяват на всички цени...целия транспорт е на дизел,земеделските машини също

    08:20 23.10.2026

  • 17 Да можем

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой може ли да ми каже":

    4 х 3 = 23 винаги е по голямо като е в полза за мен ако е за еропейските овце и роби резултата е 4 х 3 = 2

    08:22 23.10.2026

  • 18 Желирана

    20 0 Отговор
    Супа от свинско.

    08:23 23.10.2026

  • 19 А ГДЕ

    21 0 Отговор
    Кая Калас ?

    08:23 23.10.2026

  • 20 Тъй ли ма

    25 0 Отговор
    Вийй у Молдова и Черно море ли имате?

    08:24 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Инна

    20 0 Отговор
    Новини на часа

    В нощта на 23 октомври руските въоръжени сили продължиха ударите с дронове срещу железопътни инфраструктурни съоръжения, както и украински пристанища и морски плавателни съдове, разположени от украинските въоръжени сили.
    „Ударът повреди: в Полтавска област: депото за вагони Полтава, чиято територия се използва от украинските въоръжени сили за съхранение и ремонт на военна техника“, се казва в изявлението.

    Мониторингови канали и военни кореспонденти регистрираха няколко вълни от изстрелвания на дронове, разпределени в следните посоки:

    - Сумска посока: Местните администрации потвърдиха серия от мощни експлозии директно в Суми. Според Сумските специални сили за противовъздушна отбрана са регистрирани сериозни щети по инфраструктурата в няколко района на града.

    - Киевски център: Системите за противовъздушна отбрана работеха в продължение на няколко часа в столичния регион и самия Киев. Кметът Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация (КВМА) съобщиха за експлозии на левия бряг на Днепър и в източните покрайнини (Дарницки район, Позняки). Прелитания на дронове бяха регистрирани и в близост до ключови военни летища и логистични центрове във Василков и Бровари.
    - Дълбок тил (Западна Украйна): Някои дронове поддържаха настъпателни способности до късно през нощта, достигайки до Ровенската (Сарни и Дубровицка) и Волинската области. Посоката на движението им показва системни усилия за идентифициране на резервни бази за снабдя

    Коментиран от #43

    08:25 23.10.2026

  • 23 Маринов

    32 0 Отговор
    Искаш повишено морско присъствие на флот на НАТО, симулираш руски удари по кораби, а всъщност ударите са на ВСУ и правиш речи, предложения, решения. Това е известен похват. Отделно се иска, както преди, зърнени коридори. Но по тях зърнестите возят оръжие и боеприпаси към Одеса. Е, хайде сега, подробности. Та да си минем на думата. Когато Одеса и Николаев с областите вече не са окраински, какво правим?

    Коментиран от #38

    08:26 23.10.2026

  • 24 ДилДо БеГинз

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Не съм съгласен с твоя коментар ,винаги съм на една ръка разстояние със на 100%заредени батерии !

    08:26 23.10.2026

  • 25 Георги

    21 0 Отговор
    тази пък гоя беше и с какво е важна че мучи ??!

    08:26 23.10.2026

  • 26 8545765768

    19 0 Отговор
    Кайчето за днес мина през тоалетната рано рано .....

    08:27 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Джамбаза

    28 0 Отговор
    Каква продоволствена сигурност като в Европа
    магазините са празни заради руските санкции?

    08:28 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Стоянчо Пуканката

    19 2 Отговор
    Кайчето е муцка, няма да я пипате! А и както изглежда, сякаш е поумняла, след като е прочела няколко книжки...

    08:32 23.10.2026

  • 31 Тетово, тето!?

    24 0 Отговор
    От каде Те намериха па Те и туриха на този пост като главата Ти е пълна с бръмбари...

    08:33 23.10.2026

  • 32 този съюз трябва да се преформатира

    21 0 Отговор
    ама кайо овца заспала кога изследва дроновете кога доказа че са руски?

    08:33 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Глас

    12 0 Отговор
    Какво направи тази госпожа, нищо за мир.

    08:43 23.10.2026

  • 35 СЛОНА

    9 0 Отговор
    НЕКА
    ЗА ВАС БОМБЕНОЖИТО,ЗА РИБИТЕ КОРАБИ С ЖИТО

    08:44 23.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тази нещастница

    10 0 Отговор
    Някой Й диктува поведението

    08:44 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЗА ДРУГИТЕ ЖЕНИ НЕ ....ЗНАМ

    9 0 Отговор
    ..........НО ТАЯ Е ОЧЕВАДНО ЧЕ Е НАПРАВЕНА ОТ СЕДМОТО/бесмоз ъчно/ РЕБРО НА АДАМ

    08:46 23.10.2026

  • 40 Вайпър

    9 0 Отговор
    А в Балтийско море, как са атаките?

    08:47 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Оставки,

    12 0 Отговор
    ефективни присъди и конфискации на откраднатото. За всички назначени да съсипят Европа.

    08:48 23.10.2026

  • 43 Това,

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Инна":

    което си написала Инна е много по-сериозно и ценно отколкото да се коментира въобще Кая. Защо не го довършиш в следващ коментар-продължение?

    08:48 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да болестно състояние

    7 0 Отговор

    До коментар #44 от "Перо":

    На е от алчност и е свързано с много пари, нищо друго няма. Нито сърце, нито емпатия. След няколко години няма да я има и никой няма да си спомня за нея, но тя ще бъде много богата и ще си живее живота.

    08:58 23.10.2026

  • 46 Гробар

    4 1 Отговор
    Ко ти дреме нали ти нема да умреш от глад.

    09:07 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СССР

    0 3 Отговор
    Когато Одеса и Николаев с областите вече не са окраински, какво правим?

    „Елементарно, Уотсън“

    1.Свързваме се с:Александър Паунов
    3. Тогава си купувам новия Москвич сглобен в Ловеч.

    09:11 23.10.2026

  • 50 СССР

    0 4 Отговор
    Когато Одеса и Николаев с областите вече не са окраински, какво правим?

    „Елементарно, Уотсън“

    1.Свързваме се с:Александър Паунов ставаме 2ра република на РФ.
    3. Тогава си купувам новия Москвич сглобен в Ловеч.

    09:14 23.10.2026

  • 51 Отреазвяващ

    5 0 Отговор
    Тази освен да плюе по Русия,нещо друго работи ли?

    09:16 23.10.2026

  • 52 Бай онзи

    4 0 Отговор
    Кой пръв започна да удря търговски кораби и петролни танкери?

    09:20 23.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ужас:

    1 0 Отговор
    Хора с два пръста чело определят външната политика на ЕС!

    09:37 23.10.2026

  • 58 това е всичко, което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Чичо манчо вчера отнесе големите шамари от парламента на Европа, който му нареди да предприеме конкретни действия до края на месеца. Депутатите гласуваха резолюцията с 490 гласа срещу 30. Всички парламентарни групи я подкрепиха, включително от АзГ!
    Това е бял кахър, ако не се смята, че е просто знак за отношението на цивилизованите държави, към московския служител.

    09:41 23.10.2026

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