Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Русия атакува масирано Суми с дронове, има ранени и щети по гражданската инфраструктура

Русия атакува масирано Суми с дронове, има ранени и щети по гражданската инфраструктура

23 Октомври, 2026 09:09 633 17

  • русия-
  • атака-
  • дронове-
  • суми-
  • ранени-
  • щети-
  • гражданска инфраструктура

Най-малко двама души са пострадали при нощното нападение, а удари са нанесени по жилищни райони в три части на украинския град.

Русия атакува масирано Суми с дронове, има ранени и щети по гражданската инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили предприеха масирана атака с дронове срещу северния украински град Суми през изминалата нощ. Най-малко двама души са ранени, а гражданска инфраструктура е понесла щети, предаде „Укринформ“, позовавайки се на публикация в Telegram на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, предава БТА.

„Тази нощ врагът осъществи масирано нападение срещу Суми, използвайки щурмови безпилотни летателни апарати. За жалост някои от вражеските дронове достигнаха целите си. Обекти на гражданската инфраструктура в три части на града попаднаха под руските удари. Бяха нанесени щети в жилищни зони и в Ковпакивски район“, написа Григоров.

По първоначални данни най-малко двама души са пострадали при атаката. Състоянието им се уточнява, като на ранените се оказва необходимата медицинска помощ, съобщи областният управител.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво! Много се радвам, но

    14 20 Отговор
    има ли някакви лоши новини?

    Коментиран от #10, #11, #12, #13, #14

    09:10 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз съм веган

    19 13 Отговор
    Тия освен да терорят граждани друго не могат.

    Коментиран от #17

    09:18 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Меринджей

    6 9 Отговор
    А по военна инфраструктура въобще няма щети, тъй ли ?

    09:22 23.10.2026

  • 8 Масирана атака

    8 10 Отговор
    С двама ранени.путин е хуманист

    09:23 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На кое се

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво! Много се радвам, но":

    Радваш бе Тъ по пи тек.

    Коментиран от #15

    09:27 23.10.2026

  • 13 Нормално е заУрод

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво! Много се радвам, но":

    да се радва.

    09:31 23.10.2026

  • 14 Има разбира се

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво! Много се радвам, но":

    Русия бие по цивилни защото на фронта не може нищо да направи

    09:33 23.10.2026

  • 15 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "На кое се":

    Този може да го зарадва само собствената му простотия.

    09:34 23.10.2026

  • 16 Българин

    0 0 Отговор
    Руските владетели винаги са били най-жестоки към собстеният си народ, така че съвсем нормално тези в окраината да страдат наистина много. А след като неизбежо се върнат към Родината майка, то тогава ще получат наистина справедливо възмездие. Путин не случайно обясни, че няма да има пощада за родоотстъпниците, защото руският народ е страдал много от либерализма на Сталин, който е помилвал окраинските пособници на нацистите!

    09:36 23.10.2026

  • 17 ДО ТОВА

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм веган":

    ВОДИ ПАСАНЕТО

    09:36 23.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания