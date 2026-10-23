Русия атакува масирано Суми с дронове, има ранени и щети по гражданската инфраструктура

Руските сили предприеха масирана атака с дронове срещу северния украински град Суми през изминалата нощ. Най-малко двама души са ранени, а гражданска инфраструктура е понесла щети, предаде „Укринформ“, позовавайки се на публикация в Telegram на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, предава БТА.

„Тази нощ врагът осъществи масирано нападение срещу Суми, използвайки щурмови безпилотни летателни апарати. За жалост някои от вражеските дронове достигнаха целите си. Обекти на гражданската инфраструктура в три части на града попаднаха под руските удари. Бяха нанесени щети в жилищни зони и в Ковпакивски район“, написа Григоров.

По първоначални данни най-малко двама души са пострадали при атаката. Състоянието им се уточнява, като на ранените се оказва необходимата медицинска помощ, съобщи областният управител.