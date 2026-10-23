Русия атакува масирано Суми с дронове, има ранени и щети по гражданската инфраструктура

Руските сили предприеха масирана атака с дронове срещу северния украински град Суми през изминалата нощ. Най-малко двама души са ранени, а гражданска инфраструктура е понесла щети, предаде „Укринформ“, позовавайки се на публикация в Telegram на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, предава БТА.
„Тази нощ врагът осъществи масирано нападение срещу Суми, използвайки щурмови безпилотни летателни апарати. За жалост някои от вражеските дронове достигнаха целите си. Обекти на гражданската инфраструктура в три части на града попаднаха под руските удари. Бяха нанесени щети в жилищни зони и в Ковпакивски район“, написа Григоров.
По първоначални данни най-малко двама души са пострадали при атаката. Състоянието им се уточнява, като на ранените се оказва необходимата медицинска помощ, съобщи областният управител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво! Много се радвам, но
Коментиран от #10, #11, #12, #13, #14
09:10 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аз съм веган
Коментиран от #17
09:18 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Меринджей
09:22 23.10.2026
8 Масирана атака
09:23 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На кое се
До коментар #1 от "Браво! Много се радвам, но":Радваш бе Тъ по пи тек.
Коментиран от #15
09:27 23.10.2026
13 Нормално е заУрод
До коментар #1 от "Браво! Много се радвам, но":да се радва.
09:31 23.10.2026
14 Има разбира се
До коментар #1 от "Браво! Много се радвам, но":Русия бие по цивилни защото на фронта не може нищо да направи
09:33 23.10.2026
15 Хи хи хи хи
До коментар #12 от "На кое се":Този може да го зарадва само собствената му простотия.
09:34 23.10.2026
16 Българин
09:36 23.10.2026
17 ДО ТОВА
До коментар #5 от "Аз съм веган":ВОДИ ПАСАНЕТО
09:36 23.10.2026