Какво наистина иска Путин от преговорите със САЩ

Кремъл използва демонстрираната готовност за преговори със САЩ, за да търси икономически отстъпки, които да помогнат на Русия да финансира продължаването на войната в Украйна. Това е оценката на американския Институт за изследване на войната (ISW).
Анализаторите разглеждат срещата между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин на 21 октомври като част от тази тактика. Руски представители представиха разговора като знак, че Москва е готова за съдържателни преговори за прекратяване на войната, но едновременно с това подчертаха икономическата страна на контактите.
Кирил Дмитриев, специален представител на Путин и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че двамата са обсъдили разширяване на руско-американското икономическо сътрудничество и са се договорили да „продължат общуването“.
Руски чиновник, близък до вътрешнополитическия блок на Кремъл, е заявил пред опозиционната медия „Вьорстка“, че Москва не очаква преговорите да разрешат конфликта в Украйна. По думите му руските представители се надяват икономическите отстъпки да увеличат приходите в бюджета и да осигурят военно предимство на страната.
Москва не показва готовност за съществени отстъпки
Според ISW публичните сигнали от Москва не показват готовност за сериозен компромис по въпроса за прекратяването на войната. На 22 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин не е предал на Уиткоф руски мирен план по време на срещата им. Песков каза също, че руският президент не е обсъждал състава на евентуална руска делегация за бъдещи тристранни разговори с Украйна и САЩ.
Руски депутати изразиха скептицизъм, че преговорите могат да сложат край на войната. Те повториха и позицията, че замразяването на сегашната фронтова линия би попречило на руските цели.
Източник, близък до руското външно министерство, е заявил пред „Вьорстка“, че Кремъл се опитва да привлече администрацията на Доналд Тръмп на руска страна от повече от година и половина.„Това прилича на предишната преговорна тактика на Кремъл, който се опитваше да убеди Съединените щати и Запада като цяло, че украинската отбрана ще бъде разрушена и Украйна трябва превантивно да капитулира“, заявиха от ISW.
Фокусът остава върху бойното поле
Според института основният интерес на Кремъл е да спечели време за развитие на военните действия. Първият заместник-председател на комисията по отбрана в руската Държавна дума Алексей Журавльов заяви на 21 октомври, че Русия трябва да „окаже натиск“ върху украинския президент Володимир Зеленски на бойното поле и да принуди Украйна да „капитулира“.
Съветникът на Путин Юрий Ушаков от своя страна каза, че руските войски запазват „пълната стратегическа инициатива“ и водят „непрестанно настъпление“ по всички ключови участъци на фронта.
Какво предлага Москва за нови преговори
На 22 октомври Путин заяви, че Русия е готова да възобнови тристранните преговори за Украйна. По думите му целта трябва да бъде постигането на окончателен мир и сключването на договорености за бъдещата сигурност на Русия и Украйна, а не просто прекратяване на бойните действия.
Песков посочи Абу Даби като възможно място за срещата. Той уточни, че става дума за разговори между делегациите на Русия, Украйна и САЩ, а не за среща на лидерите на трите държави.
Говорителят на Кремъл отрече Путин да е предавал на Уиткоф предложения за прекратяване на войната и отказа да разкрие подробности от разговора им. Като причина той посочи, че публичното обсъждане на договореностите може да навреди на преговорния процес.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3
09:27 23.10.2026
2 честен ционист
09:27 23.10.2026
3 Много вода изтече от 2022
До коментар #1 от "Путин":2 милиона руски солдата убити и осакатени.
А още сме пред Мала Токмачка и загубиха мощите на Дмитрий Донски край Лиман.
Без много плямпаници!
Коментиран от #8
09:30 23.10.2026
4 Какво иска
09:30 23.10.2026
5 ИИ говори за ястребите на Института
Ето веригата:
- Кимбърли Каган е основателка и президент на ISW.
- Съпругът ѝ е Фредерик Каган, специалист по военна история и сътрудник на American Enterprise Institute.
- Братът на Фредерик е Робърт Каган.
- Робърт Каган е съпруг на Виктория Нюланд, бивш заместник държавен секретар на САЩ.
Следователно Кимбърли Каган и Виктория Нюланд са свързани чрез браковете си с двама братя от семейство Каган. Фредерик Каган също е работил по въпроси на американската военна стратегия. 123
2. Робърт Каган и Уилям Кристъл
Робърт Каган и Уилям Кристъл са сред съоснователите на Project for the New American Century (PNAC) — организация, застъпваща се за активна американска глобална роля и значителна военна мощ.
Кристъл е свързан и с управителния съвет на ISW. Така семейните отношения се пресичат с институционални и политически връзки. 1
3. Кой финансира института?
Публичните финансови данни за 2019–2024 г. показват грантове за ISW от различни фондации и благотворителни посредници, сред които Vanguard Charitable Endowment Program, National Philanthropic Trust и Smith Richardson Foundation. Финансите идват от най- големите корпорации, произвеждащи оръжия.
09:32 23.10.2026
6 Елементарно
09:33 23.10.2026
7 Иска отсрочка джуджето
Едва ли ще изкара до пролетта.
09:36 23.10.2026
8 Тогава си плямпай
До коментар #3 от "Много вода изтече от 2022":за размяната на телата, 252/ 23.
1:10. Тоест 1000% в полза на руснаците.
Коментиран от #9, #10
09:36 23.10.2026
9 Слабо
До коментар #8 от "Тогава си плямпай":Попитай 1 милион руски вдовици.
Коментиран от #14
09:37 23.10.2026
10 Каква е логиката
До коментар #8 от "Тогава си плямпай":в размяната при условие, че фашистите на Раша имат 5 пъти повече жертви от Украйна?
Коментиран от #13
09:38 23.10.2026
11 Инна
В сряда, по Fox News, Зеленски се съгласи да спре бойните действия по настоящата фронтова линия: „Да. Ако трябва да замразим всичко в момента, мисля, че това е реалистичен начин да се сложи край на войната.“ Това беше наречено минимумът, който Киев е готов да приеме.
В четвъртък стана ясно, че минимумът е максимумът. Зеленски отхвърли предложението да остави частта от Донбас под контрола на Киев в замяна на гаранции за сигурност от САЩ: ако Славянск, Краматорск и Дружковка бъдат предадени, Русия ще „получи път към Павлоград и река Днепър“. Той нарече готовността си да преговаря отстъпка: „Повярвайте ми, прекратяването на огъня и преходът към преговори вече е огромен компромис.“
За Москва това не е компромис, а позиция, която датира отпреди година. Донбас е залегнал в руската конституция, а Кремъл нарече изтеглянето на украинските въоръжени сили от територията му условие, а не разменна монета. Всеки месец чакане влошава ситуацията за Киев, както Москва изрично предупреди.
Остават две седмици и половина. Зеленски трябва да отлети за Абу Даби, да седне с посредник, когото нарече лъжец, и да изложи позицията, която Москва отхвърли преди година. В Осло му обясниха последствията от подобни думи. Той ги чу и повтори.
09:39 23.10.2026
12 За какво е милитаризацията на Европа
09:40 23.10.2026
13 Наркомсна
До коментар #10 от "Каква е логиката":ли ти каза. ВЯРВАМ. Затова ходи като недареба сватя да реве да не го бият денонощно:))
09:41 23.10.2026
14 Ти питай
До коментар #9 от "Слабо":5 милиона украински вдовици.
09:41 23.10.2026