Какво наистина иска Путин от преговорите със САЩ

Кремъл използва демонстрираната готовност за преговори със САЩ, за да търси икономически отстъпки, които да помогнат на Русия да финансира продължаването на войната в Украйна. Това е оценката на американския Институт за изследване на войната (ISW).

Анализаторите разглеждат срещата между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин на 21 октомври като част от тази тактика. Руски представители представиха разговора като знак, че Москва е готова за съдържателни преговори за прекратяване на войната, но едновременно с това подчертаха икономическата страна на контактите.

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Кирил Дмитриев, специален представител на Путин и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че двамата са обсъдили разширяване на руско-американското икономическо сътрудничество и са се договорили да „продължат общуването“.

Руски чиновник, близък до вътрешнополитическия блок на Кремъл, е заявил пред опозиционната медия „Вьорстка“, че Москва не очаква преговорите да разрешат конфликта в Украйна. По думите му руските представители се надяват икономическите отстъпки да увеличат приходите в бюджета и да осигурят военно предимство на страната.

Москва не показва готовност за съществени отстъпки

Според ISW публичните сигнали от Москва не показват готовност за сериозен компромис по въпроса за прекратяването на войната. На 22 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин не е предал на Уиткоф руски мирен план по време на срещата им. Песков каза също, че руският президент не е обсъждал състава на евентуална руска делегация за бъдещи тристранни разговори с Украйна и САЩ.

Руски депутати изразиха скептицизъм, че преговорите могат да сложат край на войната. Те повториха и позицията, че замразяването на сегашната фронтова линия би попречило на руските цели.

Източник, близък до руското външно министерство, е заявил пред „Вьорстка“, че Кремъл се опитва да привлече администрацията на Доналд Тръмп на руска страна от повече от година и половина.

Фокусът остава върху бойното поле

„Това прилича на предишната преговорна тактика на Кремъл, който се опитваше да убеди Съединените щати и Запада като цяло, че украинската отбрана ще бъде разрушена и Украйна трябва превантивно да капитулира“, заявиха от ISW.

Според института основният интерес на Кремъл е да спечели време за развитие на военните действия. Първият заместник-председател на комисията по отбрана в руската Държавна дума Алексей Журавльов заяви на 21 октомври, че Русия трябва да „окаже натиск“ върху украинския президент Володимир Зеленски на бойното поле и да принуди Украйна да „капитулира“.

Съветникът на Путин Юрий Ушаков от своя страна каза, че руските войски запазват „пълната стратегическа инициатива“ и водят „непрестанно настъпление“ по всички ключови участъци на фронта.

Какво предлага Москва за нови преговори

На 22 октомври Путин заяви, че Русия е готова да възобнови тристранните преговори за Украйна. По думите му целта трябва да бъде постигането на окончателен мир и сключването на договорености за бъдещата сигурност на Русия и Украйна, а не просто прекратяване на бойните действия.

Песков посочи Абу Даби като възможно място за срещата. Той уточни, че става дума за разговори между делегациите на Русия, Украйна и САЩ, а не за среща на лидерите на трите държави.

Говорителят на Кремъл отрече Путин да е предавал на Уиткоф предложения за прекратяване на войната и отказа да разкрие подробности от разговора им. Като причина той посочи, че публичното обсъждане на договореностите може да навреди на преговорния процес.

Източници: unian.net