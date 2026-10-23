Американски конгресмен поиска санкции срещу четирима сръбски бизнесмени, свързани с Вучич

Републиканският представител в Конгреса на САЩ Джо Уилсън е поискал от държавния секретар Марко Рубио да наложи санкции на четирима сръбски бизнесмени, за които се твърди, че имат връзки със сръбския президент Александър Вучич. Това съобщава Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“, предава Фокус.

Предложението за санкции засяга Иван Бошняк и Стоян Вуйк от компанията Millennium Team, Давор Мацура от Alta Bank и собственика на телевизионния канал Pink TV Желйко Митрович.

Искането е внесено на 14 октомври и предвижда четиримата да получат забрана за влизане в Съединените щати, както и да им бъде ограничен достъпът до американската финансова система.

В писмото си Уилсън обвинява бизнесмените, че използват държавни ресурси за лично обогатяване.

„Те подкрепят корумпирания режим на Вучич, работиха за подкопаване на интересите на САЩ в страната и региона и активно участват в манипулирането на изборите на 25 октомври“, се посочва в документа.

В отговор на запитвания на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ представители на Millennium Team и Alta Bank отхвърлиха обвиненията, като ги определиха като неверни.