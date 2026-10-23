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Израелската армия уби двама палестинци след въоръжено нападение на Западния бряг

Израелската армия уби двама палестинци след въоръжено нападение на Западния бряг

23 Октомври, 2026 10:52, обновена 23 Октомври, 2026 10:53 363 0

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При стрелбата в района на кръстовището Юдея са ранени петима души, двама от които са в критично състояние. 

Израелската армия уби двама палестинци след въоръжено нападение на Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че е убила двама палестинци, заподозрени в извършването на въоръжено нападение в района на кръстовището Юдея в южната част на окупирания Западен бряг. При атаката са били ранени петима души, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

„След нападение с огнестрелно оръжие при кръстовището Юдея военнослужещи ликвидираха двамата терористи“, се посочва в изявление на израелската армия.

Израелската служба за спешна медицинска помощ „Маген Давид Адом“ съобщи за петима пострадали, двама от които са в критично състояние.

На кадри, разпространени от екипите за спешна помощ, се вижда безжизнено тяло на земята близо до бензиностанция, докато израелски военнослужещи патрулират в района.

Израелската армия уточни, че претърсването продължава, а районът е отцепен.

След нападението на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което постави началото на войната в ивицата Газа, насилието на окупирания от Израел Западен бряг рязко се засили. Израел контролира територията от 1967 г.

От октомври 2023 г. насам на Западния бряг са убити най-малко 1113 палестинци, повечето от които от израелски военнослужещи. Данните са на Франс прес и се основават на информация от палестинското министерство на здравеопазването.

Сред загиналите са и 37 души, убити от израелски заселници в случаи, документирани от ООН.

По израелски данни през същия период са загинали най-малко 49 израелци. Повечето са убити при палестински нападения, а останалите - по време на израелски военни операции.


Израел
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