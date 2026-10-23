Йохан Вадефул призова за международни действия за защита на морските маршрути

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова за съвместни международни действия за защита на ключовите морски маршрути. Той отправи апела преди отпътуването си за Истанбул, където ще участва в среща на външните министри на Турция, Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Великобритания, Германия и Франция, съобщи ДПА, предава БТА.
Форумът е свикан по инициатива на Турция, като сред основните теми ще бъдат регионалните предизвикателства пред сигурността.
„Всички ние усещаме последиците от атаките срещу корабните маршрути, било то на бензиностанцията или в супермаркета“, заяви Вадефул. Той предупреди, че забавянето на доставките на торове може да доведе до глад в някои части на света.
Според германския външен министър конфликтът в Ормузкия проток, нападенията на йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия и корабоплаването, както и засилващите се руски атаки срещу доставките на зърно през Черно море, изискват по-тясно международно сътрудничество.
„Ние няма да приемем Иран и милициите на хусите да държат за заложник световната търговия и да задушават снабдяването на света с енергия и торове“, заяви Вадефул. Той допълни, че „безразборните атаки срещу корабоплаването и съседните страни трябва да престанат“.
Германският министър обвини Русия, че с нападенията срещу търговското корабоплаване в Черно море умишлено създава риск от недостиг на храни в страните от Глобалния юг. По думите му ударите засягат предимно по-бедни държави, които зависят от доставките на зърно.
Освен сигурността на морските маршрути, на срещата в Истанбул се очаква да бъдат обсъдени ситуацията в ивицата Газа, разширяването на незаконните израелски селища на Западния бряг и насилието на израелски заселници срещу палестинци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:26 23.10.2026
2 Някой
Що не е срещу обявяващите за сенчест флот и нападащи кораби и после искащи откупи?
11:28 23.10.2026
3 Кучето на Мими 🐕
11:29 23.10.2026
4 Сатана Z
11:33 23.10.2026
5 ?????
А що мълчаха когато Зеленски и сие я почнаха тая игра и когато Щатите и Израел нападнаха Иран.
Квото повикало такова се обадило.
11:35 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ресторант Синият Лъв ви поздравява
11:45 23.10.2026
8 идиоти вън
12:43 23.10.2026