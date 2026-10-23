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Белгия не планира да затваря руския културен център в Брюксел

Белгия не планира да затваря руския културен център в Брюксел

23 Октомври, 2026 11:51, обновена 23 Октомври, 2026 11:50 434 0

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Външният министър Максим Прево заяви, че властите следят за дейности, свързани с националната сигурност и спазването на санкциите на ЕС срещу Русия.

Белгия не планира да затваря руския културен център в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Затварянето на руския културен институт „Домът на Русия“ в Брюксел не е на дневен ред в Белгия. Това заяви белгийският външен министър Максим Прево, цитиран от местни медии, предава БТА.

Той уточни, че белгийските власти следят за дейности, които могат да застрашат националната сигурност, както и за спазването на санкциите на Европейския съюз, наложени заради руското военно нападение срещу Украйна.

Руският културен център е подчинен на „Россотрудничество“ - държавна организация, занимаваща се с разпространението на руското влияние в чужбина, както и на руското външно министерство. Въпреки че организацията е обект на санкции от ЕС, нейните културни центрове продължават да функционират. Някои от тях бяха затворени след началото на войната през 2022 г., включително в Германия, Дания и Румъния.

Според местните публикации руският културен дом в Брюксел е преустановил дейността си скоро след началото на войната, като причината е била посочена като „административни причини“. Тогава от входа са били свалени знамената и информационната табела. Няколко седмици по-късно обаче центърът отново е започнал работа.

Отбелязва се и промяна в присъствието му в социалните мрежи. След началото на войната „Домът на Русия“ в Брюксел е преустановил редовното препредаване на официални съобщения на руските власти. Публикациите му се ограничават предимно до поздравления по случай рождения ден на руския президент Владимир Путин.

Дейността на центъра включва организиране на концерти и изложби, провеждане на езикови курсове, както и предоставяне на помощ на руски емигранти, желаещи да се върнат в Русия.


Белгия
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