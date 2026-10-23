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Франция на нокти: Макрон обвини крайната левица

Франция на нокти: Макрон обвини крайната левица

23 Октомври, 2026 12:03 830 16

  • еманюел макрон-
  • протести във франция-
  • безредици-
  • париж-
  • жълти жилетки

Френският президент обвини ултралеви групи за безредиците и предупреди за нови ограничения. Съд в Париж обаче отмени забраната за демонстрация в столицата

Франция на нокти: Макрон обвини крайната левица - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че през следващите дни ще бъдат забранявани протести, организирани от групи без „легитимна власт“, след едни от най-тежките безредици в страната от години. Той обвини ултралеви групи и вандали за насилието, грабежите и нападенията срещу обществени сгради през уикенда.

„В събота имахме политически и подстрекателски действия на ултралеви групи, чиято цел е да свалят Републиката“, заяви Макрон след заседание с ръководители на службите за сигурност и министри. По думите му организираните от профсъюзи демонстрации ще могат да се състоят, но местните власти ще им предлагат алтернативни маршрути извън градските центрове, за да бъдат защитени магазините и обществените сгради.

В четвъртък парижки административен съд отмени забраната за демонстрация в столицата. След решението хиляди хора се събраха мирно в югоизточната част на Париж при засилено полицейско присъствие. Организаторите подписаха документ, с който поеха ангажимент протестът да остане на едно място заради опасенията от насилие.

Нови забрани преди протестите в събота

Забрани бяха въведени за протести в Лион и Марсилия, а местните власти в други градове също предупредиха за ограничения. В Париж студентски протест първоначално беше забранен, но впоследствие получи разрешение. Част от метростанциите в центъра на столицата останаха затворени заради опасения от нерегламентирани събирания.

Студентският съюз UNEF призова за демонстрации в събота, а движението на жълтите жилетки подаде заявление за шествие през центъра на Париж. То се появи през 2018 г. заради увеличаването на цените на горивата и по-късно се превърна в широко движение срещу политиката на Макрон. Профсъюзът CGT също се очаква да се включи в протестите.

Министърът на правосъдието Жерал Дарманен заяви, че иска временно да бъдат ограничавани избирателните права на хора, които нарушават забрани за участие в демонстрации. Той предложи и ограничения върху достъпа до социални мрежи за лица, свързани с насилие, грабежи или нападения срещу полицаи. По данни, цитирани от „Ал Джазира“, след безредиците са били задържани най-малко 2700 души, като 217 вече са били осъдени и лишени от свобода, а около 1000 са били привлечени към наказателно преследване.

Безредиците засегнаха бизнеса и финансите

Магазини в центъра на Париж започнаха да закриват витрините си с плоскости. Френската луксозна група „Ермес“ засили охраната на обектите си, а организаторите на международния панаир Art Basel Paris отмениха всички прояви през уикенда. Лувърът, музеят Орсе и музеят „Пикасо“ също трябваше да останат затворени в събота.

На 17 октомври протести срещу високите разходи за живот прераснаха в сблъсъци, грабежи и палежи в няколко френски града. При нападение с палеж срещу кметството в Лимож са задържани двама души. В някои засегнати райони бяха въведени вечерни ограничения, а третата поредна нощ с местен полицейски час премина без сериозни инциденти.

Безредиците увеличиха и напрежението на финансовите пазари. Рисковата премия по френския държавен дълг спрямо германските облигации достигна най-високото си ниво от 15 години, а доходността по 10-годишните френски облигации се повиши до 5,14 процента - най-високото равнище от юли 2002 г.

Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че за събота се подготвя мащабна операция за сигурност. Протестите започнаха с ученически искания за повече персонал, по-добре финансирани училища и промени във висшето образование, но постепенно прераснаха в по-широко движение срещу високите разходи за живот. Това се случва само месеци преди президентските избори, на които ще бъде избран наследникът на Макрон.

Източници: reuters.com, apnews.com, 1-e8259.azureedge.net


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "крайната левица"

    14 3 Отговор
    Е поне 70% от Франция

    12:06 23.10.2026

  • 2 Кина

    12 0 Отговор
    5 - ти наближава...5 синдиката искат пари за по достоен и поносим живот , властта казва пари няма изчезнаха..! Филма на ужасите ще е жесток.

    Коментиран от #13

    12:07 23.10.2026

  • 3 Сила

    6 5 Отговор
    Крайната левица и мюсулманските фундаменталисти са вече в една и съща банда ...
    Горко на тези , които още не са ги разбрали !!!

    12:07 23.10.2026

  • 4 2223

    7 1 Отговор
    Някога някъде прочетох това: Когато правото е задушено от безправие - насилието е задължително!
    Не си спомням за какво се отнасяше и кой го е казал! Ще съм благодарен ако знаете да ми кажете откъде е това!

    12:08 23.10.2026

  • 5 Някой

    16 0 Отговор
    Меланшон ще бъде дискредитиран заради палежите и грабежите по френските градове - те са му основния електорат. Льо Пен ще бъде пак обвинена в някакво присвояване на ервосредтсва и пак ще бъде отстранена от изборите. И отново ще се появи някой неочакван черен лебед, който да спечели изборите. Подобно на Макрон преди 10 години. Но и той ще се окаже слуга на статуквото, както педя човека.
    Така работи демокрацията, дами и господа. Неудобните се отсраняват, а удобните се промотират.

    12:08 23.10.2026

  • 6 Атлантически нацизъм ..

    8 0 Отговор
    Забрани бяха въведени за протести в Лион и Марсилия, а местните власти в други градове също предупредиха за ограничения. От 19 октомври синдикатите бяха обявили национални стачи и пълен блокаж

    12:08 23.10.2026

  • 7 Атлантически нацизъм !

    7 0 Отговор
    Правителството и неофашисткият Национален сбор (RN) третират демонстрациите като комунистически заговор, организиран от „Непокорната Франция“ (LFI) и Жан-Люк Меланшон. Според помощник на премиера Себастиан Льокорню, ръководителите на разузнаването са описали демонстрациите като „маневра, организирана от LFI и нейните крайнолеви пълномощници“ по време на извънредно заседание на кабинета. Лидерът на RN Марин льо Пен осъди „безредиците, организирани от професионалисти и наблюдавани от членове на парламента от LFI“.

    12:10 23.10.2026

  • 8 бай яшар от махалата

    6 0 Отговор
    крив писклив макарон
    изпуснахте каруцата в дерето
    наште варшеди ви разказаха играта

    12:11 23.10.2026

  • 9 Започва се

    10 1 Отговор
    Великата френска революция 2 започва!

    12:12 23.10.2026

  • 10 Анонимен

    4 3 Отговор
    Виждаме как лека полека неутрализират протестите. А виновниците както винаги имат практически имунитет.

    12:14 23.10.2026

  • 11 Само в нацистки държави

    7 1 Отговор
    Синдикални действия са били забранявани. В нацистки държави и там където са били военни хунти на власт. Случващото във Франция и Италия е позор за демокрацията

    12:20 23.10.2026

  • 12 На микрон

    4 0 Отговор
    и неолибералната де разтия всички са им виновни. Дори и собствените граждани които не искат да хранят и плащат на наркомани и камилари от техните данъци.

    12:24 23.10.2026

  • 13 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Те искат, ама кой да им даде? ЕЦБ, т.е. и ние българите ли да им плащаме по-високите доходи, за които протестират? И с тия протести за дни си бутнаха рейтинга на ВВВ- "не купувай! Отива на фалит.".

    Френската икономика през октомври 2026 г. се намира в тежка дългова и политическа криза. Официалният кредитен рейтинг е Aa3 (Moodys, негативна перспектива) и AA- (SP, Fitch), но пазарите са го девалвирали. Заради бюджетен дефицит от 5,4% и дълг от 119% от БВП цената на 10-годишните облигации надхвърли 5%. Спредът на застраховките срещу фалит (CDS) скочи до 86–87 пункта, което според анализи на Ройтерс определя неофициален пазарен рейтинг на реално ниво BBB – под този на Италия и близо до „junk“ статус.
    Рискът за намеса на ЕЦБ (чрез инструмента TPI за изкупуване на облигации) нарасна критично през последните седмици за успокояване на пазара. Помощ от МВФ все още е крайна мярка. Франция преразпределя огромна част от икономиката си, като държавните разходи съставляват цели 57,2% от БВП.
    Този фискален натиск засилва миграцията на богатите. След нетна загуба на 800 милионери през миналата година, през 2026 г. трендът се ускорява с отлив на нови хиляди заможни лица. Бизнесът преживява исторически срив: корпоративните фалити достигнаха абсолютен рекорд от 14 652 фирми само за третото тримесечие, а от началото на годината надхвърлят 43 000. Вълната от фалити застраши над 50 000 работни места през тримесечието, а общо за 2026 г. засегнатите позиции са над 200 000,

    12:30 23.10.2026

  • 14 Да бе да

    0 1 Отговор
    Нашата "левица" понеже не е "крайната левица" я видяхме до къде го докара нали? ... видяхме ги станишковците

    12:31 23.10.2026

  • 15 Да бе да

    3 1 Отговор
    Точно 92 нови данъка и такси искат да им сложат на французите от 1 януари и да нямат право на протести хората...

    12:36 23.10.2026

  • 16 Да бе да

    1 1 Отговор
    Вчера синдикалните конфедерации се срещнаха с премиера Себастиан Льокорню, за да обсъдят стачката от 5 ноември. Резултатът беше дебакал за онези, които твърдят, че ръководството на стачките може да бъде оставено на тези установени организации. Тези организации правят всичко възможно, за да забавят стачките, а работниците трябва да се организират независимо, в местни комитети за действие, за да изтръгнат контрола над класовата борба от ръцете им. Това се случи след седмици на жестоко потушени протести на ученици от гимназията, масовата демонстрация на 17 октомври във Франция и протести срещу жилищното настаняване и войната, простиращи се от Испания и Португалия до Белгия, Италия, Албания и Гърция. Вече е ясно, че Макрон няма да прави отстъпки, а се фокусира върху репресиите. Повече от 10 000 души са арестувани. Макрон налага полицейски час във всички големи френски градове и мобилизира армията, жандармерията и бронираните машини срещу демонстрацията на „жълтите жилетки“ този уикенд, 24 октомври.

    12:38 23.10.2026

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