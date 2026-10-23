Франция на нокти: Макрон обвини крайната левица

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че през следващите дни ще бъдат забранявани протести, организирани от групи без „легитимна власт“, след едни от най-тежките безредици в страната от години. Той обвини ултралеви групи и вандали за насилието, грабежите и нападенията срещу обществени сгради през уикенда.
„В събота имахме политически и подстрекателски действия на ултралеви групи, чиято цел е да свалят Републиката“, заяви Макрон след заседание с ръководители на службите за сигурност и министри. По думите му организираните от профсъюзи демонстрации ще могат да се състоят, но местните власти ще им предлагат алтернативни маршрути извън градските центрове, за да бъдат защитени магазините и обществените сгради.
В четвъртък парижки административен съд отмени забраната за демонстрация в столицата. След решението хиляди хора се събраха мирно в югоизточната част на Париж при засилено полицейско присъствие. Организаторите подписаха документ, с който поеха ангажимент протестът да остане на едно място заради опасенията от насилие.
Нови забрани преди протестите в събота
Забрани бяха въведени за протести в Лион и Марсилия, а местните власти в други градове също предупредиха за ограничения. В Париж студентски протест първоначално беше забранен, но впоследствие получи разрешение. Част от метростанциите в центъра на столицата останаха затворени заради опасения от нерегламентирани събирания.
Студентският съюз UNEF призова за демонстрации в събота, а движението на жълтите жилетки подаде заявление за шествие през центъра на Париж. То се появи през 2018 г. заради увеличаването на цените на горивата и по-късно се превърна в широко движение срещу политиката на Макрон. Профсъюзът CGT също се очаква да се включи в протестите.
Министърът на правосъдието Жерал Дарманен заяви, че иска временно да бъдат ограничавани избирателните права на хора, които нарушават забрани за участие в демонстрации. Той предложи и ограничения върху достъпа до социални мрежи за лица, свързани с насилие, грабежи или нападения срещу полицаи. По данни, цитирани от „Ал Джазира“, след безредиците са били задържани най-малко 2700 души, като 217 вече са били осъдени и лишени от свобода, а около 1000 са били привлечени към наказателно преследване.
Безредиците засегнаха бизнеса и финансите
Магазини в центъра на Париж започнаха да закриват витрините си с плоскости. Френската луксозна група „Ермес“ засили охраната на обектите си, а организаторите на международния панаир Art Basel Paris отмениха всички прояви през уикенда. Лувърът, музеят Орсе и музеят „Пикасо“ също трябваше да останат затворени в събота.
На 17 октомври протести срещу високите разходи за живот прераснаха в сблъсъци, грабежи и палежи в няколко френски града. При нападение с палеж срещу кметството в Лимож са задържани двама души. В някои засегнати райони бяха въведени вечерни ограничения, а третата поредна нощ с местен полицейски час премина без сериозни инциденти.
Безредиците увеличиха и напрежението на финансовите пазари. Рисковата премия по френския държавен дълг спрямо германските облигации достигна най-високото си ниво от 15 години, а доходността по 10-годишните френски облигации се повиши до 5,14 процента - най-високото равнище от юли 2002 г.
Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че за събота се подготвя мащабна операция за сигурност. Протестите започнаха с ученически искания за повече персонал, по-добре финансирани училища и промени във висшето образование, но постепенно прераснаха в по-широко движение срещу високите разходи за живот. Това се случва само месеци преди президентските избори, на които ще бъде избран наследникът на Макрон.
Източници: reuters.com, apnews.com, 1-e8259.azureedge.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "крайната левица"
12:06 23.10.2026
2 Кина
Коментиран от #13
12:07 23.10.2026
3 Сила
Горко на тези , които още не са ги разбрали !!!
12:07 23.10.2026
4 2223
Не си спомням за какво се отнасяше и кой го е казал! Ще съм благодарен ако знаете да ми кажете откъде е това!
12:08 23.10.2026
5 Някой
Така работи демокрацията, дами и господа. Неудобните се отсраняват, а удобните се промотират.
12:08 23.10.2026
6 Атлантически нацизъм ..
12:08 23.10.2026
7 Атлантически нацизъм !
12:10 23.10.2026
8 бай яшар от махалата
изпуснахте каруцата в дерето
наште варшеди ви разказаха играта
12:11 23.10.2026
9 Започва се
12:12 23.10.2026
10 Анонимен
12:14 23.10.2026
11 Само в нацистки държави
12:20 23.10.2026
12 На микрон
12:24 23.10.2026
13 хаха
До коментар #2 от "Кина":Те искат, ама кой да им даде? ЕЦБ, т.е. и ние българите ли да им плащаме по-високите доходи, за които протестират? И с тия протести за дни си бутнаха рейтинга на ВВВ- "не купувай! Отива на фалит.".
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