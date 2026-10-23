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Търговски кораб потъна в Черно море край Констанца след предполагаем удар с дрон
  Тема: Украйна

Търговски кораб потъна в Черно море край Констанца след предполагаем удар с дрон

23 Октомври, 2026 13:04 1 091 32

  • черно море-
  • констанца-
  • кораб-
  • дрон-
  • спасителна операция

Деветима от 13-те души на борда са спасени, един моряк е загинал, а трима са в неизвестност. Операцията по издирването продължава.

Търговски кораб потъна в Черно море край Констанца след предполагаем удар с дрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Търговският кораб Khoryv е потънал в Черно море на 13 морски мили от румънския град Констанца, извън териториалните води на Румъния. Екипажът е подал сигнал за бедствие, след като плавателният съд предполагаемо е бил ударен от дрон. За причината все още няма официално потвърждение.

На борда е имало 13 души – 10 украински граждани и трима граждани на Азербайджан. Деветима са спасени, един моряк е загинал, а трима са в неизвестност, съобщи Румънската морска администрация.

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„В момента в Черно море се провежда мащабна операция по издирване и спасяване“, заявиха от Румънската морска администрация.

Спасителната операция продължава

Сигналът за бедствие е получен около 10:00 часа от Морския координационен център към Румънската морска администрация. Към мястото са изпратени плавателни съдове на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето и на румънското Министерство на вътрешните работи.

Спасителните екипи са извадили от водата деветима оцелели и едно тяло. Издирването на тримата изчезнали членове на екипажа продължава. Въздушна операция с хеликоптер не е била възможна заради неблагоприятните метеорологични условия и ниската видимост.

Khoryv е плавал под флага на Коморските острови. Румънските власти координират действията по издирването и спасяването, като към този момент предполагаемият удар с дрон остава непотвърдена версия за инцидента.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    34 3 Отговор
    кокошката урсула и другата кокошка кая изкрякаха ли нещо или се крият от путин?

    13:07 23.10.2026

  • 2 анализ

    31 3 Отговор
    Идва зима ЕС и палячовците от нато нямат ракети а руснаците произвеждат повече от колкото изразходват .! Само умрял човек не може да види на къде вървят нещата..!

    Коментиран от #12

    13:07 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 факт

    21 1 Отговор
    Кораб за насипни товари пренасящ жито.

    Коментиран от #9

    13:11 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    22 0 Отговор
    Ама нали самолети на НАТьо кръжат над Черно море ❗
    Ама той един кръжеше и когато (уж) ПУТИН удари стар празен кораб❗🤔

    13:12 23.10.2026

  • 7 горски

    29 0 Отговор
    Не мога да се начудя,колко лакоми и безмозъчни трябва да са собственниците на тези кораби,за да ги пращат във тази военна зона с риск за екипажа.Макар ,че и екепажа не е с акъла си да ходи до там за жълти стотинки/или бели/ .

    Коментиран от #17, #20, #29

    13:13 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коморски кораб

    29 1 Отговор
    С украински екипаж. Много интересна комбинация. Какво ли е превозвал?

    Коментиран от #19, #21, #22

    13:15 23.10.2026

  • 11 Радев

    19 1 Отговор
    Договорих с путин вече само в Румъния да ги бие😏

    13:17 23.10.2026

  • 12 Лизана

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "анализ":

    Идва зима. В ЕС хората се стягат за Коледа, градове и села ще грейнат, ще има ски, спорт, фестивали.
    А руснаците за жалост ще произвеждат ракети, повече от колкото им трябват.

    Коментиран от #31, #32

    13:17 23.10.2026

  • 13 Исторически парк

    22 3 Отговор
    Цялата натовска техника дето стовариха е безсилна срещу руските дронове 😏

    13:17 23.10.2026

  • 14 Браво! Много се радвам.

    19 2 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    13:19 23.10.2026

  • 15 12343211

    11 1 Отговор
    Този ли е кораба за който руснаците казват ,че са потопили?!

    13:19 23.10.2026

  • 16 Редник

    9 2 Отговор
    Нали НАТО ни пази.Самолет изпратиха да патрулира.Кораба потъна.Моряците пострадаха.Има и жертва.Значи файда няма.Но защо кораба не плава в 12 милната зона?Ясно е,че против дроновете днес няма защита.

    Коментиран от #25

    13:23 23.10.2026

  • 17 Полски

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Ами яки обезщетения за семействата на жертвите и пострадалите, корабособствениците, застрахователите.

    13:23 23.10.2026

  • 18 хахахахха

    16 1 Отговор
    тия не разбраха ли че квото отива към терористичната киевска хунта ще бъде бомбено,какво учудващо има

    13:26 23.10.2026

  • 19 пушки на дъното

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коморски кораб":

    Ти пък не знаеш ли?
    Доставял е пшеница, защото в Украйна няма.

    13:26 23.10.2026

  • 20 Не, пак се опитват да

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Провокират руснаците, за да ги обвинят в един сгоден момент, че уж те са започнали войната с натю и западът да нападне Русия. елементарно, но изпитано!

    13:29 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коморски кораб":

    Корморанчета 🐥🐥🐥🐥

    13:31 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Най-вероятно,

    6 1 Отговор
    корабите са попаднали от украинските морски мини!

    13:34 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 жалко

    0 1 Отговор
    Този кораб имаше линия Приморск - Бургас ,и носеше скляби за завода в Дебелт.

    13:43 23.10.2026

  • 27 Няма как

    2 3 Отговор
    братушките да са виновни. Те не са хора, които убиват моряци на търговски кораби.

    Коментиран от #30

    13:45 23.10.2026

  • 28 НЯКОЙ

    5 1 Отговор
    УКРАЙНА ПОСЛЕДНИ ИЗДИХАНИЯ

    13:52 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Няма как":

    Те по принцип никога не са виновни.
    Какво е търсил кораба на пътя на дрона?
    Или какво търсят цивилни под бомбата?

    14:07 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 При липса на ток

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лизана":

    и отопление не ми се мисли как ще грейнат селата и градовете. И с тези протести по Европа на хората ще им е само до празници.

    14:12 23.10.2026

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