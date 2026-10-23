Търговски кораб потъна в Черно море край Констанца след предполагаем удар с дрон

Търговският кораб Khoryv е потънал в Черно море на 13 морски мили от румънския град Констанца, извън териториалните води на Румъния. Екипажът е подал сигнал за бедствие, след като плавателният съд предполагаемо е бил ударен от дрон. За причината все още няма официално потвърждение.
На борда е имало 13 души – 10 украински граждани и трима граждани на Азербайджан. Деветима са спасени, един моряк е загинал, а трима са в неизвестност, съобщи Румънската морска администрация.
Спасителната операция продължава
Сигналът за бедствие е получен около 10:00 часа от Морския координационен център към Румънската морска администрация. Към мястото са изпратени плавателни съдове на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето и на румънското Министерство на вътрешните работи.
Спасителните екипи са извадили от водата деветима оцелели и едно тяло. Издирването на тримата изчезнали членове на екипажа продължава. Въздушна операция с хеликоптер не е била възможна заради неблагоприятните метеорологични условия и ниската видимост.
Khoryv е плавал под флага на Коморските острови. Румънските власти координират действията по издирването и спасяването, като към този момент предполагаемият удар с дрон остава непотвърдена версия за инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
13:07 23.10.2026
2 анализ
Коментиран от #12
13:07 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 факт
Коментиран от #9
13:11 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🦉🦉🦉🦉
Ама той един кръжеше и когато (уж) ПУТИН удари стар празен кораб❗🤔
13:12 23.10.2026
7 горски
Коментиран от #17, #20, #29
13:13 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коморски кораб
Коментиран от #19, #21, #22
13:15 23.10.2026
11 Радев
13:17 23.10.2026
12 Лизана
До коментар #2 от "анализ":Идва зима. В ЕС хората се стягат за Коледа, градове и села ще грейнат, ще има ски, спорт, фестивали.
А руснаците за жалост ще произвеждат ракети, повече от колкото им трябват.
Коментиран от #31, #32
13:17 23.10.2026
13 Исторически парк
13:17 23.10.2026
14 Браво! Много се радвам.
13:19 23.10.2026
15 12343211
13:19 23.10.2026
16 Редник
Коментиран от #25
13:23 23.10.2026
17 Полски
До коментар #7 от "горски":Ами яки обезщетения за семействата на жертвите и пострадалите, корабособствениците, застрахователите.
13:23 23.10.2026
18 хахахахха
13:26 23.10.2026
19 пушки на дъното
До коментар #10 от "Коморски кораб":Ти пък не знаеш ли?
Доставял е пшеница, защото в Украйна няма.
13:26 23.10.2026
20 Не, пак се опитват да
До коментар #7 от "горски":Провокират руснаците, за да ги обвинят в един сгоден момент, че уж те са започнали войната с натю и западът да нападне Русия. елементарно, но изпитано!
13:29 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Коморски кораб":Корморанчета 🐥🐥🐥🐥
13:31 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Най-вероятно,
13:34 23.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 жалко
13:43 23.10.2026
27 Няма как
Коментиран от #30
13:45 23.10.2026
28 НЯКОЙ
13:52 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Интересно
До коментар #27 от "Няма как":Те по принцип никога не са виновни.
Какво е търсил кораба на пътя на дрона?
Или какво търсят цивилни под бомбата?
14:07 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 При липса на ток
До коментар #12 от "Лизана":и отопление не ми се мисли как ще грейнат селата и градовете. И с тези протести по Европа на хората ще им е само до празници.
14:12 23.10.2026