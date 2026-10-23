Търговски кораб потъна в Черно море край Констанца след предполагаем удар с дрон

Търговският кораб Khoryv е потънал в Черно море на 13 морски мили от румънския град Констанца, извън териториалните води на Румъния. Екипажът е подал сигнал за бедствие, след като плавателният съд предполагаемо е бил ударен от дрон. За причината все още няма официално потвърждение.

На борда е имало 13 души – 10 украински граждани и трима граждани на Азербайджан. Деветима са спасени, един моряк е загинал, а трима са в неизвестност, съобщи Румънската морска администрация.

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Спасителната операция продължава

„В момента в Черно море се провежда мащабна операция по издирване и спасяване“, заявиха от Румънската морска администрация.

Сигналът за бедствие е получен около 10:00 часа от Морския координационен център към Румънската морска администрация. Към мястото са изпратени плавателни съдове на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето и на румънското Министерство на вътрешните работи.

Спасителните екипи са извадили от водата деветима оцелели и едно тяло. Издирването на тримата изчезнали членове на екипажа продължава. Въздушна операция с хеликоптер не е била възможна заради неблагоприятните метеорологични условия и ниската видимост.

Khoryv е плавал под флага на Коморските острови. Румънските власти координират действията по издирването и спасяването, като към този момент предполагаемият удар с дрон остава непотвърдена версия за инцидента.