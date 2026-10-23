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Над 500 000 души останаха без ток в Украйна след руски удари по енергийни обекти
  Тема: Украйна

Над 500 000 души останаха без ток в Украйна след руски удари по енергийни обекти

23 Октомври, 2026 13:52 646 34

  • русия-
  • украйна-
  • руски удари-
  • енергийни обекти-
  • без ток

Атаки са засегнали шест украински области. Междувременно руски власти съобщиха за щети по индустриален обект в Пермския край, където според местни медии е бил поразен химическият завод „Азот“.

Над 500 000 души останаха без ток в Украйна след руски удари по енергийни обекти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Над 500 000 души в Украйна са останали без електричество, след като Русия е нанесла удари по енергийни обекти в шест области през изминалата нощ. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов.

Междувременно губернаторът на руския Пермски край Дмитрий Махонин заяви, че снощи украински дрон е нанесъл незначителни щети по индустриален обект. Той не предостави допълнителна информация за мястото и характера на пораженията.

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Руската медия „Астра“ съобщи в канала си в „Телеграм“, че украински дронове са поразили химическия завод „Азот“ в град Березники.

По информация на изданието местни жители са съобщили за задействана противовъздушна отбрана в града. Над химическия комбинат „Азот“, собственост на компанията „Уралхим“, се издигал дим, допълва „Астра“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво, но може повече

    17 1 Отговор
    А сега дайте лошите новини

    13:55 23.10.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 20 Отговор
    А гориво при Путин НЕТ.

    Коментиран от #27

    13:56 23.10.2026

  • 4 Пич

    16 0 Отговор
    Приятели, да бъдем солидарни с украинските герои! Аз изпращам десет батерии от волт и половина, и една плоска!!!
    Питате и вие!

    Коментиран от #7, #8

    13:57 23.10.2026

  • 5 Гориил

    6 2 Отговор
    Според съобщения в западните медии днес, новият мирен план на Белия дом за прекратяване на войната в Украйна включва създаването на демилитаризирана зона в Донбас, твърдо съгласие от страна на Киев да се откаже от членството си в НАТО и отмяна на санкциите срещу Русия.

    Коментиран от #9, #22

    14:01 23.10.2026

  • 6 Кина

    14 0 Отговор
    Още от римската империя човешката еволюцията е спряла . Алчност , апетит , войни , разврат всичко е едно и също само инструментите са различни от копия у стрели минаха на дронове и ракети и прочие..! Капитализма е такъв долен тумор че ще разруши планетата по рано от колкото учените предполагат.

    Коментиран от #13

    14:01 23.10.2026

  • 7 Грешка пич

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Зеления покемон ще ги конфискува за guлgoто си!

    14:03 23.10.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Аз пращам риба бензин на Путин
    Че са изтрепааа по руските бензиностанции

    Коментиран от #12

    14:05 23.10.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 8 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Кой го пита Тръмп....
    ЕС и зеленски си бомбят Путин като за последно.

    Коментиран от #15, #19

    14:06 23.10.2026

  • 10 Гориил

    1 2 Отговор
    Демилитаризираната зона на Донбас предвижда изтегляне на украинските въоръжени сили от неокупираната част на Донецка област, при условие че руски войски също не навлизат на тази територия.

    14:07 23.10.2026

  • 11 СССС

    8 0 Отговор
    До сега Русия трябваше да унищожи всички ТЕЦ и Укрия угасва !!! Искаха НАТО ,но трябва да върнат всичко от времето на СССР !!!

    14:07 23.10.2026

  • 12 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Хахаха...... Това беше добро, оцених те положително!

    14:07 23.10.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    То па СОЦА а много убаво
    Милиони измряха за някаква си фикс идея.

    Коментиран от #18

    14:07 23.10.2026

  • 14 az СВОПобеда 81

    6 0 Отговор
    "Сефте", а?
    Това отдавна не е новина!

    14:08 23.10.2026

  • 15 то хубаво бомбят

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    само дето от украйна ще останат само руини и 10 млн население

    14:10 23.10.2026

  • 16 зельо

    8 0 Отговор
    Пусни тока бе, зелен опашкар, стига обикаля да просиш по Европата, света и у нас!

    14:12 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 не си живял при соца

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    само 1 факт от стотиците-бяхме 9 млн

    Коментиран от #26

    14:15 23.10.2026

  • 19 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кой ЕС , ония с бръснатите ануси ли🤣, те като видят черна краставица и им потичат лигите.

    Коментиран от #20

    14:15 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Като цяло не е зле.
    Никакви войски в източна Украйна, отказ от НАТО, за да е спокойна Русия но собствена армия за защита. За санкциите - веднага след като това стане реалност.

    14:19 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе":

    Роми, тюрки, индийци, пакистанци и африканци колкото искаш. Ама аз на права оранжерийна краставица по БДС се надявам. Надявам се в пряк и преносен смисъл. Пиши ми, не се срамувай! Цунки и гунки!

    14:22 23.10.2026

  • 26 Интересно

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "не си живял при соца":

    А сега колко сме?

    14:23 23.10.2026

  • 27 Няма няма

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И затова Путин , не ,, изнася за Щатите
    Какви невероятни смешници има в този сайт

    14:23 23.10.2026

  • 28 Над 600 хиляди

    3 0 Отговор
    останаха без ток в България след първия сняг

    14:24 23.10.2026

  • 29 язе

    4 0 Отговор
    тепърва започва......докато свърши.....скоро......

    14:24 23.10.2026

  • 30 Помните ли

    4 0 Отговор
    "Порошенко: Нашите деца ще посещават училище и ще играят на детските площадки, а техните (на ЛДНР) се се крият по мазетата!" Извод: Не пожелавай другия това, което не би пожелал за себе си.

    Коментиран от #34

    14:24 23.10.2026

  • 31 Ветеринар

    1 0 Отговор
    Защо им е на свввнетте в обора ток ?

    Коментиран от #33

    14:26 23.10.2026

  • 32 ТОК НЕТ

    1 0 Отговор
    ГОЛЕМ СМЕХ

    14:27 23.10.2026

  • 33 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ветеринар":

    Свинете са в кочината, но ако нямат ток може и в обора да влязат. Укросвини, какво да ги правиш.

    14:29 23.10.2026

  • 34 Помниме

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Помните ли":

    Така беше и в Чечения. Путин казваше че е нормално за сепаратисти и терористи.
    Има записи по всички телевизии в света.

    14:30 23.10.2026

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