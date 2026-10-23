Над 500 000 души останаха без ток в Украйна след руски удари по енергийни обекти

Над 500 000 души в Украйна са останали без електричество, след като Русия е нанесла удари по енергийни обекти в шест области през изминалата нощ. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов.

Междувременно губернаторът на руския Пермски край Дмитрий Махонин заяви, че снощи украински дрон е нанесъл незначителни щети по индустриален обект. Той не предостави допълнителна информация за мястото и характера на пораженията.

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Руската медия „Астра“ съобщи в канала си в „Телеграм“, че украински дронове са поразили химическия завод „Азот“ в град Березники.

По информация на изданието местни жители са съобщили за задействана противовъздушна отбрана в града. Над химическия комбинат „Азот“, собственост на компанията „Уралхим“, се издигал дим, допълва „Астра“.