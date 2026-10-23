Над 500 000 души останаха без ток в Украйна след руски удари по енергийни обекти

Над 500 000 души в Украйна са останали без електричество, след като Русия е нанесла удари по енергийни обекти в шест области през изминалата нощ. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов.
Междувременно губернаторът на руския Пермски край Дмитрий Махонин заяви, че снощи украински дрон е нанесъл незначителни щети по индустриален обект. Той не предостави допълнителна информация за мястото и характера на пораженията.
Руската медия „Астра“ съобщи в канала си в „Телеграм“, че украински дронове са поразили химическия завод „Азот“ в град Березники.
По информация на изданието местни жители са съобщили за задействана противовъздушна отбрана в града. Над химическия комбинат „Азот“, собственост на компанията „Уралхим“, се издигал дим, допълва „Астра“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Браво, но може повече
13:55 23.10.2026
3 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #27
13:56 23.10.2026
4 Пич
Питате и вие!
Коментиран от #7, #8
13:57 23.10.2026
5 Гориил
Коментиран от #9, #22
14:01 23.10.2026
6 Кина
Коментиран от #13
14:01 23.10.2026
7 Грешка пич
До коментар #4 от "Пич":Зеления покемон ще ги конфискува за guлgoто си!
14:03 23.10.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Пич":Аз пращам риба бензин на Путин
Че са изтрепааа по руските бензиностанции
Коментиран от #12
14:05 23.10.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #5 от "Гориил":Кой го пита Тръмп....
ЕС и зеленски си бомбят Путин като за последно.
Коментиран от #15, #19
14:06 23.10.2026
10 Гориил
14:07 23.10.2026
11 СССС
14:07 23.10.2026
12 Пич
До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Хахаха...... Това беше добро, оцених те положително!
14:07 23.10.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "Кина":То па СОЦА а много убаво
Милиони измряха за някаква си фикс идея.
Коментиран от #18
14:07 23.10.2026
14 az СВОПобеда 81
Това отдавна не е новина!
14:08 23.10.2026
15 то хубаво бомбят
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":само дето от украйна ще останат само руини и 10 млн население
14:10 23.10.2026
16 зельо
14:12 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 не си живял при соца
До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":само 1 факт от стотиците-бяхме 9 млн
Коментиран от #26
14:15 23.10.2026
19 Абе
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кой ЕС , ония с бръснатите ануси ли🤣, те като видят черна краставица и им потичат лигите.
Коментиран от #20
14:15 23.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Интересно
До коментар #5 от "Гориил":Като цяло не е зле.
Никакви войски в източна Украйна, отказ от НАТО, за да е спокойна Русия но собствена армия за защита. За санкциите - веднага след като това стане реалност.
14:19 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Абе":Роми, тюрки, индийци, пакистанци и африканци колкото искаш. Ама аз на права оранжерийна краставица по БДС се надявам. Надявам се в пряк и преносен смисъл. Пиши ми, не се срамувай! Цунки и гунки!
14:22 23.10.2026
26 Интересно
До коментар #18 от "не си живял при соца":А сега колко сме?
14:23 23.10.2026
27 Няма няма
До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И затова Путин , не ,, изнася за Щатите
Какви невероятни смешници има в този сайт
14:23 23.10.2026
28 Над 600 хиляди
14:24 23.10.2026
29 язе
14:24 23.10.2026
30 Помните ли
Коментиран от #34
14:24 23.10.2026
31 Ветеринар
Коментиран от #33
14:26 23.10.2026
32 ТОК НЕТ
14:27 23.10.2026
33 койдазнай
До коментар #31 от "Ветеринар":Свинете са в кочината, но ако нямат ток може и в обора да влязат. Укросвини, какво да ги правиш.
14:29 23.10.2026
34 Помниме
До коментар #30 от "Помните ли":Така беше и в Чечения. Путин казваше че е нормално за сепаратисти и терористи.
Има записи по всички телевизии в света.
14:30 23.10.2026