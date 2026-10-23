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Украйна може да има собствена сателитна комуникационна система, очаква помощ от Nokia
  Тема: Украйна

Украйна може да има собствена сателитна комуникационна система, очаква помощ от Nokia

23 Октомври, 2026 13:48 616 11

  • украйна-
  • iceye-
  • nokia-
  • спътникови комуникации-
  • starlink

Трите страни ще проучат защитена система, която да работи и при прекъсване на наземните комуникации. Първите спътници от общата платформа се очаква да бъдат изстреляни през 2028 г.

Украйна може да има собствена сателитна комуникационна система, очаква помощ от Nokia - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна, финландската компания ICEYE и Nokia подписаха писмо за намерение за проучване на сътрудничество по изграждането на суверенна спътникова комуникационна система. Целта е страната да разполага със защитени и високопроизводителни комуникации, които да останат под неин пряк контрол.

Документът предвижда проучване на възможностите за изграждане на устойчива спътникова инфраструктура, способна да поддържа връзка при повреда или блокиране на наземни мрежи. Партньорството е насочено към нуждите на отбраната, граничната сигурност, спасителните операции и действията при бедствия.

Системата ще бъде под украински контрол

ICEYE и Nokia обявиха през октомври партньорство за разработване на широколентови спътникови комуникации на ниска околоземна орбита. Концепцията предвижда държавите да притежават и управляват спътниците, наземната инфраструктура и терминалите, без да зависят от условията на чужд търговски оператор. Първите телекомуникационни спътници се очаква да бъдат изстреляни през 2028 г.

„На Украйна са нужни защитени, суверенни и високопроизводителни спътникови комуникационни системи, които тя сама контролира. Имаме доказан опит в бързото разгръщане на суверенни космически мисии“, заяви Рафал Моджевски, главен изпълнителен директор и съосновател на ICEYE.

Мико Хаутала, директор по геополитика и правителствени отношения и председател на съвета на директорите на Nokia Defense, посочи, че спътниковите мрежи могат да разширят и защитят комуникациите, когато наземните системи бъдат прекъснати.

„Държавите се нуждаят от комуникации, на които могат да разчитат при всякакви обстоятелства. С това писмо за намерение ще проучим заедно с Украйна и ICEYE как надеждните суверенни спътникови комуникации могат да укрепят устойчивостта на страната и да ѝ дадат контрол върху критичната инфраструктура“, каза Хаутала.

Партньорството идва на фона на проблемите със Starlink

Украинската страна благодари на Финландия и нейното правителство за последователната подкрепа. Киев подчерта, че надеждните комуникации са въпрос на националната сигурност, а собствените спътникови способности са основа за дългосрочната сигурност на Украйна и Европа.

Новият проект се развива на фона на ограниченията при военната версия Starshield на системата Starlink на SpaceX. Украинското министерство на отбраната съобщи, че през октомври терминалите са били ограничени при движение над около 160 километра в час, което е засегнало използването им на мобилни платформи и безпилотни апарати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ограниченията са били отменени след разговор с Илон Мъск. Украински представители обаче посочиха, че лимитът фактически продължава да действа. Асошиейтед прес съобщи, че европейски представител, запознат със ситуацията на място, е потвърдил запазването на ограничението около 160 километра в час.

На този етап споразумението между Украйна, ICEYE и Nokia е рамка за проучване на възможностите, а не договор за изградена спътникова мрежа. Следващите етапи ще зависят от техническите, финансовите и политическите решения по проекта.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 зИленски

    12 1 Отговор
    АМА уКРАЙНА МОЖЕ ДА Я НЯМА СКОРО

    13:54 23.10.2026

  • 4 Кина

    8 1 Отговор
    Като махнем глупостите на медиите и видим реалността дилемата е..! : Ако зеления не бъде вързан Русия през зимата ще вземе всичкия ресурс на Украйна и ще продава а не подарява .Ако Сащ не пратят зеления гарван при навални или мадуро няма кой да плати сметката..! Попаднеш ли в руски капан губиш всичко..!

    13:54 23.10.2026

  • 5 българина

    8 1 Отговор
    нека позная с чии пари ще бъде платена, с нашите! а тук ти обясняват, че нямало пари за операции ма децата ни и трябва да събираме капачки!

    14:02 23.10.2026

  • 6 Може и да има, ама

    3 1 Отговор
    може и да няма украйна

    14:05 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СПОКО

    1 0 Отговор
    Не е ли под крилото на натю, на тази спътникова комуникационна система ще и падат спътниците!

    14:12 23.10.2026

  • 9 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    Докато влезе в действие вече няма да им трябва ,или ще са американска колония или няма да съществува такава държава.

    14:14 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оптимизъм цари при укрите

    1 0 Отговор
    до 2028 г. Украйна няма да я има

    14:29 23.10.2026

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