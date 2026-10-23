Полша е с най-висока оценка за център за обслужване на ракети „Пейтриът“ в Европа

Полша е получила най-висока оценка от американската компания „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) за предложението си да бъде домакин на европейски център за обслужване на прехващащи ракети „Пейтриът“ (Patriot). Това съобщи заместник-министърката на отбраната на Полша Магдалена Собковяк-Чарнецка, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Предложението на Полша получи най-висока оценка“, заяви Собковяк-Чарнецка пред полското радио „Зет“.

Тя уточни, че макар „Локхийд Мартин“ вече да е оценила кандидатурите, окончателното решение ще бъде взето на политическо равнище. Очаква се Вашингтон да обяви избора си в близките дни.

Германия, Нидерландия, Полша и Швеция се конкурират за домакинството на проекта. Според САЩ инициативата може да доведе до създаването и на производствена линия. Четирите държави търсят възможности за поддръжка и производство на ракети, за да укрепят собствените си отбранителни способности.

Войните в Украйна и Близкия изток доведоха до изчерпване на запасите от ракети прехващачи за противовъздушна отбрана и до забавяне на доставките. Това подтиква държавите да търсят начини за обслужване и производство на боеприпаси по-близо до собствените си граници.

Собковяк-Чарнецка съобщи още, че заместник-министърът на отбраната на САЩ Майкъл Дъфи ще посети Полша в началото на следващия месец. През юли той пръв обяви плановете за създаване на европейска база за поддръжка на „Локхийд Мартин“.

Освен това в близките седмици полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш ще посети Пентагона, добави заместник-министърката.