Никушор Дан: Инцидентът с кораб край Констанца е ново предизвикателство за сигурността в Черно море

Румънският президент Никушор Дан определи инцидента с търговски кораб в Черно море като ново предизвикателство пред сигурността в региона. Това съобщиха местни медии, предава БТА.

„Очевидно е, че това събитие е част от процеса на ескалация, предизвикан от Русия в контекста на войната в Украйна“, заяви Дан.

По думите му инцидентът се случва на фона на напрегнатата обстановка в региона, породена от войната в Украйна и рисковете за сигурността в Черно море. Президентът съобщи, че предстои да бъде разположено допълнително оборудване, без да уточнява какво точно ще включва то.

Дан припомни, че предишния ден е било проведено заседание на Върховния съвет за национална отбрана, посветено на въпроса. Той отбеляза и че във вторник по искане на Румъния и България е заседавал Северноатлантическият съвет - най-висшият орган на НАТО за вземане на политически решения, на който е била обсъдена ситуацията.

Междувременно румънският външен министър Дан Некулаеску също коментира инцидента. В публикация в официалния си профил в социалната мрежа Екс той заяви, че търговският плавателен съд е бил обект на смъртоносно нападение само на 13 морски мили от Констанца. По информацията, която той представи, един моряк е загинал, а други са били ранени.

„Днешното смъртоносно нападение срещу търговски плавателен съд, извършено само на 13 морски мили от Констанца - при което загина един моряк, а други бяха ранени - представлява грубо нарушение на международното право и свободата на корабоплаването“, написа Некулаеску.

Той изказа съболезнования на семейството на загиналия и посочи, че спасителните операции на румънската брегова охрана продължават.

Според румънския външен министър войната на Русия срещу Украйна се разраства и засяга пряко търговското корабоплаване в Черно море. Той определи случилото се като непосредствена заплаха както за регионалната, така и за глобалната сигурност.

Некулаеску допълни, че Румъния координира действията си със съюзниците от НАТО, включително България и Турция, за ускоряване на внедряването на допълнителни способности за наблюдение. Те са били договорени на заседанието на Северноатлантическия съвет на 20 октомври.