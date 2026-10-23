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Никушор Дан: Инцидентът с кораб край Констанца е ново предизвикателство за сигурността в Черно море

Никушор Дан: Инцидентът с кораб край Констанца е ново предизвикателство за сигурността в Черно море

23 Октомври, 2026 14:51 621 13

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  • сигурност-
  • черно море

Президентът Никушор Дан свърза случилото се с ескалацията на войната в Украйна.

Никушор Дан: Инцидентът с кораб край Констанца е ново предизвикателство за сигурността в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан определи инцидента с търговски кораб в Черно море като ново предизвикателство пред сигурността в региона. Това съобщиха местни медии, предава БТА.

„Очевидно е, че това събитие е част от процеса на ескалация, предизвикан от Русия в контекста на войната в Украйна“, заяви Дан.

По думите му инцидентът се случва на фона на напрегнатата обстановка в региона, породена от войната в Украйна и рисковете за сигурността в Черно море. Президентът съобщи, че предстои да бъде разположено допълнително оборудване, без да уточнява какво точно ще включва то.

Дан припомни, че предишния ден е било проведено заседание на Върховния съвет за национална отбрана, посветено на въпроса. Той отбеляза и че във вторник по искане на Румъния и България е заседавал Северноатлантическият съвет - най-висшият орган на НАТО за вземане на политически решения, на който е била обсъдена ситуацията.

Междувременно румънският външен министър Дан Некулаеску също коментира инцидента. В публикация в официалния си профил в социалната мрежа Екс той заяви, че търговският плавателен съд е бил обект на смъртоносно нападение само на 13 морски мили от Констанца. По информацията, която той представи, един моряк е загинал, а други са били ранени.

„Днешното смъртоносно нападение срещу търговски плавателен съд, извършено само на 13 морски мили от Констанца - при което загина един моряк, а други бяха ранени - представлява грубо нарушение на международното право и свободата на корабоплаването“, написа Некулаеску.

Той изказа съболезнования на семейството на загиналия и посочи, че спасителните операции на румънската брегова охрана продължават.

Според румънския външен министър войната на Русия срещу Украйна се разраства и засяга пряко търговското корабоплаване в Черно море. Той определи случилото се като непосредствена заплаха както за регионалната, така и за глобалната сигурност.

Некулаеску допълни, че Румъния координира действията си със съюзниците от НАТО, включително България и Турция, за ускоряване на внедряването на допълнителни способности за наблюдение. Те са били договорени на заседанието на Северноатлантическия съвет на 20 октомври.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чики рики

    9 2 Отговор
    Това са украински провокации.Змията най-много хапе, преди да умре.

    14:55 23.10.2026

  • 2 горски

    9 1 Отговор
    Какво искахте,го получихте...Ще налагате мир ,чрез сила на Русия....Русия взе силата,опакова я и сега ви я връща....Ако бешу мир без сила,по можеше да стане работата...

    14:56 23.10.2026

  • 3 Какво му остава

    8 0 Отговор
    На Никушор, освен да повтаря опорките на Урси. Страната му се тресе от политически кризи, парламентът е разпокъсан, стабилно правителство не може да се излъчи. Добре, че потъват кораби, че да има с какво да се занимава.

    14:56 23.10.2026

  • 4 Онуфрий

    6 1 Отговор
    На този, лицето му изявява изражението на смъртник, който осъзнава това, но не може да направи нищо, за да не предизвика господарите му да го самоубият преди обещаното време.

    14:56 23.10.2026

  • 5 ФилоСоффа

    6 0 Отговор
    Лесно е ,който го е страх от дронове и ракети ,да не траспортира оръжия в Черно Море за Украйна !

    14:58 23.10.2026

  • 6 този защо

    6 0 Отговор
    изглежда като соп?

    15:00 23.10.2026

  • 7 Гориил

    6 0 Отговор
    Под прикритието на демилитаризация, Украйна ще изтегли войските си от неокупираната територия на Донбас, а войната ще приключи, както прогнозира международната експертна общност, с изпълнението на ултиматума на Русия.В Черно море ще цари мир и тишина. Черната пропаганда ще потъне заедно с последния товарен кораб, а ята чайки и стада весели делфини отново ще се появят в българските териториални води. Толкова е просто.

    15:00 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жик так

    2 0 Отговор
    Тоя е по голям Пинко и от нашия Плевньо.

    15:19 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 любопитен

    1 0 Отговор
    А украински дрон, когато се взриви в пристанището, какво каза Никошурчо?

    15:26 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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