Гутериш приветства примирието в Олешки

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства споразумението между Русия и Украйна за временно прекратяване на огъня в Олешки, в окупираната част на Херсонска област. Това съобщи говорителят му Стефан Дюжарик.

Примирието е договорено с хуманитарна цел – да бъдат доставени храна, лекарства и други основни стоки, както и да бъде подготвена евакуация на цивилни. Белият дом посочва 29 октомври като дата за началото на договореното спиране на бойните действия.

Същевременно Асошиейтед прес цитира украинския омбудсман и главен преговарящ Дмитро Лубинец, според когото прекратяването на огъня ще започне във вторник и ще продължи няколко дни. Това би означавало 27 октомври, което се разминава с посочената от Белия дом дата 29 октомври. Не са публикувани пълните текстове на споразумението, нито подробности за механизъм за независимо наблюдение.

Помощ и евакуация за останалите жители

По обявените условия цивилни представители на Русия и Украйна трябва да посетят жителите на Олешки по домовете им и да установят от каква помощ се нуждаят. За желаещите да напуснат града е предвиден координиран транспорт до избрана от тях дестинация.

„Жителите, които искат да се евакуират, ще получат координирана подкрепа и транспорт до предпочитаната от тях дестинация“, заяви първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Тя посочи, че част от хората може да изберат да бъдат отведени в Русия, а други – в Украйна. Според Асошиейтед прес първоначално ще бъде необходимо разминиране на маршрутите, преди да започнат доставките и евакуацията.

Хуманитарната ситуация в Олешки

Преди войната в Олешки са живели около 24 000 души. Според оценка на Белия дом в града сега са останали между 1700 и 2000 жители, предимно възрастни хора, както и около 50 деца. Формално преброяване не е извършвано от 2022 г.

Жителите са изправени пред недостиг на храна, лекарства и чиста вода. Градът има ограничено електроснабдяване, а пътищата са минирани и са изложени на атаки с дронове. Олешки беше тежко засегнат и от наводненията след разрушаването на Каховската язовирна стена през юни 2023 г.

ООН по-рано заяви, че местно прекратяване на огъня е необходимо, за да могат цивилните безопасно да напуснат града и хуманитарните организации да получат безпрепятствен достъп. Дали договореността ще бъде изпълнена по обявения график и как ще бъде гарантирана сигурността на операцията, предстои да стане ясно.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, euronews.com