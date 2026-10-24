Зеленски: Готови сме да "замразим" войната, но няма да отстъпим 25% от страната

Украйна е готова да спре войната възможно най-скоро и да замрази конфликта по настоящата фронтова линия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за ABC News.
„Да, ние сме готови да спрем тази война възможно най-скоро. Да замразим конфликта по фронтовата линия още сега“, каза Зеленски.
Той обаче подчерта, че подобно споразумение не може да включва признаване на временно окупираните територии като част от Русия. По думите му Украйна няма да приеме такова условие.
Киев отхвърля отказ от 25% от територията
На въпрос дали би се съгласил на мирно споразумение, което изисква от Украйна да се откаже от 25% от територията си, Зеленски отговори отрицателно.
„Когато някой говори за 25%, това означава, че трябва да се откажем от целия Донбас. Това би означавало, че те ще контролират 25%. В момента те контролират 19,3%“, заяви украинският президент.
Зеленски вече е определял замразяването на бойните действия по настоящата фронтова линия като реален начин за прекратяване на войната. Той е категоричен, че това не означава юридическо признаване на териториалните претенции на Москва.
Възможни преговори през ноември
На 21 октомври специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Виткоф се срещна в Санкт Петербург с руския президент Владимир Путин. Разговорът е продължил около три часа.
Ден по-рано Уиткоф е разговарял в Осло с Володимир Зеленски и лидерите на Норвегия и Финландия. След срещата с американския представител Путин е заявил, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия през втората десетдневка на ноември.
Асошиейтед прес съобщи, че предложението за нов кръг разговори е свързано с опитите на Вашингтон да посредничи за прекратяване на войната. Към момента не е обявена окончателна дата за срещата.
В интервюто Зеленски повтори и че ограниченията за използването на Starlink продължават да действат. Сателитната система се използва от украинските сили за комуникации и достъп до интернет.
Източници: pravda.com.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #17
04:40 24.10.2026
2 Хо-ха-ха
04:41 24.10.2026
3 Аз не разбрах
Щял да замразява нещо?
04:50 24.10.2026
4 Нене
Коментиран от #5, #6, #22
04:53 24.10.2026
5 Кво правим?
До коментар #4 от "Нене":Бизопасността на Турция също е нарушена.
Коментиран от #8
04:57 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 как каки
До коментар #5 от "Кво правим?":Как е нарушена с украински дронове ли?
05:12 24.10.2026
9 маке
Коментиран от #20
05:30 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Казвам
05:31 24.10.2026
13 ФАКТ
05:32 24.10.2026
14 ФАКТ
05:32 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кой те пита на какво си готов??
Коментиран от #26
05:45 24.10.2026
17 Президентът Зеленски
До коментар #1 от "Робот":е абсолютно прав. Тепърва за агресора предстоят големите проблеми.
Коментиран от #19
06:06 24.10.2026
18 Факти
Коментиран от #21
06:29 24.10.2026
19 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #17 от "Президентът Зеленски":ТОЙ АГРЕСОРА СИ РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ
ВЕЧЕ СЪБРА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ВСУ ПРЕД ХЕРСОН
И ЧАКА НА ГРАНИЦАТА ДА СИ ГИ ПРИБЕРЕТЕ
06:35 24.10.2026
20 Така ли ще направи ?
До коментар #9 от "маке":Какво лошо има в това ?
06:36 24.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Накратко
До коментар #4 от "Нене":Няма нищо вярно в това което твърдиш .
06:46 24.10.2026
23 Радбира се, че няма да са 25%,
Коментиран от #25
06:48 24.10.2026
24 Опала
06:53 24.10.2026
25 По какво се разбира?
До коментар #23 от "Радбира се, че няма да са 25%,":Случайно да знаеш ?
06:54 24.10.2026
26 Така е !
До коментар #16 от "Кой те пита на какво си готов??":Украйна е победутеля.
06:58 24.10.2026