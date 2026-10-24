Зеленски: Готови сме да "замразим" войната, но няма да отстъпим 25% от страната

Украйна е готова да спре войната възможно най-скоро и да замрази конфликта по настоящата фронтова линия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за ABC News.

„Да, ние сме готови да спрем тази война възможно най-скоро. Да замразим конфликта по фронтовата линия още сега“, каза Зеленски.

Той обаче подчерта, че подобно споразумение не може да включва признаване на временно окупираните територии като част от Русия. По думите му Украйна няма да приеме такова условие.

Киев отхвърля отказ от 25% от територията

На въпрос дали би се съгласил на мирно споразумение, което изисква от Украйна да се откаже от 25% от територията си, Зеленски отговори отрицателно.

„Когато някой говори за 25%, това означава, че трябва да се откажем от целия Донбас. Това би означавало, че те ще контролират 25%. В момента те контролират 19,3%“, заяви украинският президент.

Зеленски вече е определял замразяването на бойните действия по настоящата фронтова линия като реален начин за прекратяване на войната. Той е категоричен, че това не означава юридическо признаване на териториалните претенции на Москва.

Възможни преговори през ноември

На 21 октомври специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Виткоф се срещна в Санкт Петербург с руския президент Владимир Путин. Разговорът е продължил около три часа.

Ден по-рано Уиткоф е разговарял в Осло с Володимир Зеленски и лидерите на Норвегия и Финландия. След срещата с американския представител Путин е заявил, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия през втората десетдневка на ноември.

Асошиейтед прес съобщи, че предложението за нов кръг разговори е свързано с опитите на Вашингтон да посредничи за прекратяване на войната. Към момента не е обявена окончателна дата за срещата.

В интервюто Зеленски повтори и че ограниченията за използването на Starlink продължават да действат. Сателитната система се използва от украинските сили за комуникации и достъп до интернет.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com