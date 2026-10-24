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Зеленски: Готови сме да "замразим" войната, но няма да отстъпим 25% от страната
  Тема: Украйна

Зеленски: Готови сме да "замразим" войната, но няма да отстъпим 25% от страната

24 Октомври, 2026 04:34 1 546 26

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори-
  • фронтова линия

Украинският президент отхвърли признаването на окупираните територии за руски

Зеленски: Готови сме да "замразим" войната, но няма да отстъпим 25% от страната - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да спре войната възможно най-скоро и да замрази конфликта по настоящата фронтова линия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за ABC News.

„Да, ние сме готови да спрем тази война възможно най-скоро. Да замразим конфликта по фронтовата линия още сега“, каза Зеленски.

Той обаче подчерта, че подобно споразумение не може да включва признаване на временно окупираните територии като част от Русия. По думите му Украйна няма да приеме такова условие.

Киев отхвърля отказ от 25% от територията

На въпрос дали би се съгласил на мирно споразумение, което изисква от Украйна да се откаже от 25% от територията си, Зеленски отговори отрицателно.

„Когато някой говори за 25%, това означава, че трябва да се откажем от целия Донбас. Това би означавало, че те ще контролират 25%. В момента те контролират 19,3%“, заяви украинският президент.

Зеленски вече е определял замразяването на бойните действия по настоящата фронтова линия като реален начин за прекратяване на войната. Той е категоричен, че това не означава юридическо признаване на териториалните претенции на Москва.

Възможни преговори през ноември

На 21 октомври специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Виткоф се срещна в Санкт Петербург с руския президент Владимир Путин. Разговорът е продължил около три часа.

Ден по-рано Уиткоф е разговарял в Осло с Володимир Зеленски и лидерите на Норвегия и Финландия. След срещата с американския представител Путин е заявил, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия през втората десетдневка на ноември.

Асошиейтед прес съобщи, че предложението за нов кръг разговори е свързано с опитите на Вашингтон да посредничи за прекратяване на войната. Към момента не е обявена окончателна дата за срещата.

В интервюто Зеленски повтори и че ограниченията за използването на Starlink продължават да действат. Сателитната система се използва от украинските сили за комуникации и достъп до интернет.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    42 141 Отговор
    Този никой не го търси за преговори, но айде нека се изкаже и той няма лошо хора сме.

    Коментиран от #17

    04:40 24.10.2026

  • 2 Хо-ха-ха

    42 141 Отговор
    Думи на човек нямащ връзка с реалността.

    04:41 24.10.2026

  • 3 Аз не разбрах

    34 141 Отговор
    Зеления какво казва?
    Щял да замразява нещо?

    04:50 24.10.2026

  • 4 Нене

    40 141 Отговор
    Кой ти мисли за замразяване на войната? Става дума за стабилен мир, А той е немислим без осигуряване на безопасност на Русия. Тя е нарушена през последните 36 г. с приближаване нанНАТО на изток т.е. причината за войната.

    Коментиран от #5, #6, #22

    04:53 24.10.2026

  • 5 Кво правим?

    19 14 Отговор

    До коментар #4 от "Нене":

    Бизопасността на Турция също е нарушена.

    Коментиран от #8

    04:57 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 как каки

    16 37 Отговор

    До коментар #5 от "Кво правим?":

    Как е нарушена с украински дронове ли?

    05:12 24.10.2026

  • 9 маке

    30 38 Отговор
    Иска замразяване на войната, за да глътнат въздух, съберат хора и да има време за просия от Орсола и компания, която цена плащаме всички

    Коментиран от #20

    05:30 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Казвам

    25 34 Отговор
    Тогава ще загубиш цялата страна

    05:31 24.10.2026

  • 13 ФАКТ

    8 13 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и

    05:32 24.10.2026

  • 14 ФАКТ

    5 11 Отговор
    ГРУЗЗТА свърши..ПУШИЯ тоге

    05:32 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кой те пита на какво си готов??

    23 33 Отговор
    Победителите диктуват условията! А ти си готов да жертваш наистина и "последния украинец", докато се разхождаш по света уж на "плодотворни" срещи с тоя-оня, спиш си по скъпите хотели и си водиш безмислени разговори!

    Коментиран от #26

    05:45 24.10.2026

  • 17 Президентът Зеленски

    19 17 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    е абсолютно прав. Тепърва за агресора предстоят големите проблеми.

    Коментиран от #19

    06:06 24.10.2026

  • 18 Факти

    5 8 Отговор
    Кой, слага фалшивите лайкове?! Сайта оправете си нещата, скоро сами ще си четете нещата!

    Коментиран от #21

    06:29 24.10.2026

  • 19 ГЛЕЙ СИГА

    3 12 Отговор

    До коментар #17 от "Президентът Зеленски":

    ТОЙ АГРЕСОРА СИ РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ
    ВЕЧЕ СЪБРА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ВСУ ПРЕД ХЕРСОН
    И ЧАКА НА ГРАНИЦАТА ДА СИ ГИ ПРИБЕРЕТЕ

    06:35 24.10.2026

  • 20 Така ли ще направи ?

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "маке":

    Какво лошо има в това ?

    06:36 24.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Накратко

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нене":

    Няма нищо вярно в това което твърдиш .

    06:46 24.10.2026

  • 23 Радбира се, че няма да са 25%,

    2 13 Отговор
    много повече ще са, натам отиват нещата, може и да я няма Украйна.

    Коментиран от #25

    06:48 24.10.2026

  • 24 Опала

    1 9 Отговор
    Просяка продължава с нахалството и с агресията!Целият свят му е длъжен и глупаците му се връзват!Хубавото предстои!

    06:53 24.10.2026

  • 25 По какво се разбира?

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Радбира се, че няма да са 25%,":

    Случайно да знаеш ?

    06:54 24.10.2026

  • 26 Така е !

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кой те пита на какво си готов??":

    Украйна е победутеля.

    06:58 24.10.2026

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