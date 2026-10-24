Удар по Краматорск, тревога в Киев и 159 сражения на фронта

Един човек е загинал, а шестима цивилни са ранени при руски авиационни удари по Краматорск в Донецка област. Сред пострадалите са три деца, съобщи Донецката областна прокуратура. Повредени са 27 жилищни сгради.

Според прокуратурата атаката е извършена на 23 октомври в 15:44 часа с три авиобомби ФАБ-250, оборудвани с универсален модул за планиране и корекция. Поразен е жилищен квартал. Ранените са с различни по тежест травми, сред които минно-взривни и осколъчни наранявания, сътресение на мозъка и закрити черепно-мозъчни травми.

„Под прицела на окупаторите се оказа жилищен квартал“, се казва в съобщението на Донецката областна прокуратура.

Балистична тревога в Киев

В нощта срещу 24 октомври в Киев и редица украински области беше обявена въздушна тревога заради заплаха от балистично оръжие. Въздушните сили съобщиха за опасността в 1:48 часа, след което в столицата и други региони беше въведено най-високото ниво на предупреждение. Отбой беше даден в 2:03 часа.

В публикуваната информация не се посочват данни за попадения или пострадали в Киев в рамките на тази тревога.

159 бойни сблъсъка за ден

Украинският Генерален щаб отчете 159 бойни сблъсъка по фронта на 23 октомври. По данни на щаба руските сили са нанесли 67 авиационни удара, хвърлили са 230 управляеми авиобомби, използвали са 6743 дрона камикадзе и са извършили 2098 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

Най-интензивни са били бойните действия на Константиновското направление, където са отчетени 20 руски атаки, и на Покровското направление с 14. Генералният щаб съобщава още за десет атаки на Гуляйполското направление, пет на Славянското, четири на Купянското и три на Лиманското.

Източници: pravda.com.ua