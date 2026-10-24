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Удар по Краматорск, тревога в Киев и 159 сражения на фронта
  Тема: Украйна

Удар по Краматорск, тревога в Киев и 159 сражения на фронта

24 Октомври, 2026 04:44 1 206 11

  • краматорск-
  • украйна-
  • руски удари-
  • въздушна тревога-
  • войната в украйна

Един човек е загинал, а шестима са ранени при руската атака срещу Краматорск. В Киев и други области беше обявена балистична тревога, а украинският Генерален щаб отчете 159 бойни сблъсъка

Удар по Краматорск, тревога в Киев и 159 сражения на фронта - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а шестима цивилни са ранени при руски авиационни удари по Краматорск в Донецка област. Сред пострадалите са три деца, съобщи Донецката областна прокуратура. Повредени са 27 жилищни сгради.

Според прокуратурата атаката е извършена на 23 октомври в 15:44 часа с три авиобомби ФАБ-250, оборудвани с универсален модул за планиране и корекция. Поразен е жилищен квартал. Ранените са с различни по тежест травми, сред които минно-взривни и осколъчни наранявания, сътресение на мозъка и закрити черепно-мозъчни травми.

„Под прицела на окупаторите се оказа жилищен квартал“, се казва в съобщението на Донецката областна прокуратура.

Балистична тревога в Киев

В нощта срещу 24 октомври в Киев и редица украински области беше обявена въздушна тревога заради заплаха от балистично оръжие. Въздушните сили съобщиха за опасността в 1:48 часа, след което в столицата и други региони беше въведено най-високото ниво на предупреждение. Отбой беше даден в 2:03 часа.

В публикуваната информация не се посочват данни за попадения или пострадали в Киев в рамките на тази тревога.

159 бойни сблъсъка за ден

Украинският Генерален щаб отчете 159 бойни сблъсъка по фронта на 23 октомври. По данни на щаба руските сили са нанесли 67 авиационни удара, хвърлили са 230 управляеми авиобомби, използвали са 6743 дрона камикадзе и са извършили 2098 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

Най-интензивни са били бойните действия на Константиновското направление, където са отчетени 20 руски атаки, и на Покровското направление с 14. Генералният щаб съобщава още за десет атаки на Гуляйполското направление, пет на Славянското, четири на Купянското и три на Лиманското.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хихи

    9 1 Отговор
    Добро утро!
    на това му се казва "Мир чрез сила"

    04:58 24.10.2026

  • 4 Отза

    16 2 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    04:59 24.10.2026

  • 5 ФАКТ

    2 7 Отговор
    ПУШЯ приклу4и

    05:36 24.10.2026

  • 6 ФАКТ

    2 6 Отговор
    ВСУ ма4ка галките руши на колене с наколенки( колко придвидливо)

    05:37 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зелвнски

    2 8 Отговор
    - Руснаците имаха парадни униформи в колите си и ги бяха подготвили да превземат Киев за 3 дни и да правят парад тук буахахаха"

    05:39 24.10.2026

  • 9 Бай той Толстой

    4 2 Отговор
    Не ви остава много 😁😁😁

    05:39 24.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    1 4 Отговор
    Подкрепата за Украйна означава пари. Това е една чаша бира годишно, или дори по-малко, за един европеец. Можем да си го позволим. Ще пием по-малко и животът им ще бъде по-безопасен. Толкова е просто."

    05:45 24.10.2026

  • 11 Антирашист 4772

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "МЕИн КАМПФ":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Чети !

    05:45 24.10.2026

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