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Junge Welt: Без подкрепата на Мъск украинската отбрана ще се срине
  Тема: Украйна

Junge Welt: Без подкрепата на Мъск украинската отбрана ще се срине

24 Октомври, 2026 05:40 809 14

  • starlink-
  • илон мъск-
  • украйна-
  • spacex-
  • европейска комисия

Себастиан Едингер свързва призива на ЕС към SpaceX с зависимостта на украинската армия от сателитната мрежа Starlink

Junge Welt: Без подкрепата на Мъск украинската отбрана ще се срине - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинската отбрана е силно зависима от сателитната мрежа Starlink, а призивът на Европейската комисия към SpaceX за незабавно възстановяване на пълната услуга е показал тази уязвимост. Това твърди Себастиан Едингер, колумнист на германския вестник „Юнге Велт“.

„Без подкрепата на технологичния милиардер Илон Мъск украинската отбрана би се сринала“, написа Едингер. По думите му говорителят на Европейската комисия Тома Рение неволно е потвърдил тази зависимост, когато е поискал от SpaceX да премахне ограниченията върху сателитния интернет за Украйна.

„SpaceX трябва спешно да възстанови напълно услугите си за Украйна, защото страната се нуждае от тази критична свързаност“, заяви Тома Рение.

Рение посочи, че връзката е необходима за комуникациите между военните подразделения, защитата на цивилното население и управлението на дронове, използвани за отбраната на украинската територия. Европейската комисия паралелно развива собствена сателитна инфраструктура, но тя не може веднага да замени Starlink в бойните действия.

Ограничението засегна бързо движещи се дронове

В средата на октомври SpaceX въведе ограничение за скоростта на движещите се терминали Starlink при военна употреба. Според Асошиейтед прес връзката се прекъсва, когато терминалът се движи с повече от около 160 километра в час. Това засегна украински дронове, оборудвани с военната версия Starshield, които се използват както за удари, така и за прехващане на руски безпилотни апарати.

Украинският съветник по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви пред Асошиейтед прес, че ограничението е нарушило операции на фронта и е направило дроновете по-лесни мишени. По думите му Киев води преговори със SpaceX, Пентагона и правителството на САЩ за премахване на ограничението или за преминаване към друга услуга.

Причината за мярката остава неясна. Илон Мъск заяви, че Starshield е под контрола на американското правителство и армията, а президентът Доналд Тръмп отрече да е нареждал ограниченията. Пентагонът не е отговорил на въпросите на Асошиейтед прес по случая.

Киев търси алтернативи

Украйна вече проучва алтернативи, сред които мрежата OneWeb на европейската компания Eutelsat и сателитната система, изграждана от Amazon. Европейският съюз развива и програмата IRIS², но тя няма непосредствено да осигури възможностите, които Starlink предоставя на украинската армия.

Според публикацията на Едингер именно забавянето на услугата е превърнало технологичната зависимост на Украйна в политически въпрос. Германският автор представя призива на Брюксел не само като дипломатически натиск над SpaceX, а и като признание, че Европа все още не разполага с готова равностойна система.

Източници: jungewelt.de, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски:

    13 20 Отговор
    - 0Руснаците имаха парадни униформи в колите си и ги бяха подготвили да превземат Киев за 3 дни и да правят парад тук буахахаха"0

    05:50 24.10.2026

  • 2 Бнб

    14 12 Отговор
    Бай Ганьо е за Русия понеже му купуваха консервите

    Коментиран от #11

    05:53 24.10.2026

  • 3 нннн

    25 12 Отговор
    Ама Мъск не е във война с Русия! И не дължи нищо на Зеленски.

    Коментиран от #4

    05:56 24.10.2026

  • 4 Пентагона

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    Мъск помага на Украйна защото му се плаща много добре.

    Коментиран от #5

    06:00 24.10.2026

  • 5 нннн

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пентагона":

    Ама Украйна няма пари. Има само дългове.

    06:07 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъъъ

    7 3 Отговор
    "Junge Welt: Без подкрепата на Мъск украинската отбрана ще се срине"

    Що? С подкрепата на Мъск няма ли да се срине?

    06:10 24.10.2026

  • 8 Факти

    13 1 Отговор
    То , на всички ни беше ясно, че войната не е между Украйната и Русия, а между запада- натото и Русия. Затова и продължава, вече повече от 5 години. 52 натовси държави , не могат да победят една единствена държава. Смях и резил!

    Коментиран от #12, #14

    06:15 24.10.2026

  • 9 Дзак

    6 1 Отговор
    Искат да съдейства, а пък обявяват че ще го заменят!

    06:16 24.10.2026

  • 10 Колос на глинени крака са украинците

    3 1 Отговор
    Но благодарение на тях върви бизнеса примерно ресторантьорството и хотелиерството. Колкото украинци са дошли да са живи и здрави , толкова азиатци са внесени в България да върви бизнеса на бг чорбаджиите пари няма действайте.

    Коментиран от #13

    06:31 24.10.2026

  • 11 Антирашист 4772

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бнб":

    Крайно време е да кажем ,българите не сме бай ганьо !

    06:37 24.10.2026

  • 12 Нали знаеш какво в казал Вазов

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Като Русия няма втора тъй могъща на света. ...Така че какво се учудваш.

    06:38 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Антирашист 4774

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Ти не си всички, това е манипулация !

    06:41 24.10.2026

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