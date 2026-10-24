„Жълтите жилетки“ готвят нови протести във Франция

Движението на „жълтите жилетки“ отново излиза по улиците на Франция, присъединявайки се към разрастваща се коалиция от протестни групи. Участниците настояват за повече инвестиции в общественото образование, по-високи заплати и мерки срещу нарастващите разходи за живот.

Новите демонстрации са планирани след протестите и безредиците от миналия уикенд, при които бяха нанесени мащабни щети по правителствени сгради и магазини в различни части на страната. Френските власти забраниха провеждането на демонстрации в цяла Франция в събота, а в Париж отхвърлиха плана на „жълтите жилетки“ за шествие към оживен търговски район с луксозни магазини.

„Повечето велики революции във Франция започват с младите хора. Всички се обединиха“, заяви 41-годишният блогър на движението Ерве Ко.

Засилени мерки за сигурност

Френските власти подготвят засилено полицейско присъствие. По улиците ще бъдат разположени елитни полицейски части, както и войници, които обичайно патрулират по гарите. Студенти и профсъюзи вече изразиха подкрепа за „жълтите жилетки“, а различни групи призовават и за национална стачка на 5 ноември.

Протестното движение възникна през 2018 г. заради предложеното от президента Еманюел Макрон увеличение на данъка върху горивата. То бързо прерасна в по-широко недоволство срещу държавния глава, който беше критикуван като „президент на богатите“. След отмяната на данъчното увеличение и повишаването на минималната заплата протестите постепенно загубиха инерция.

Натиск върху правителството

Сегашната ситуация се развива при по-ограничени възможности за политически отстъпки. Макрон е към края на президентския си мандат, а партията му няма мнозинство в парламента. Предложеният бюджет беше критикуван както от крайнодясната лидерка Марин Льо Пен, така и от крайнолевия политик Жан-Люк Меланшон.

„Налице е очевидна обща парализа. Имаме протестно движение, което, както всяко социално движение, е нетърпеливо и иска незабавни отговори“, коментира политологът Кристиан Льо Бар от университета „Сианс По“ в Рен.

Икономическият натиск допълнително усложнява обстановката. Френският бюджетен дефицит е сред най-големите в развитите икономики, а доходността по 10-годишните държавни облигации надхвърли 5 процента за първи път от 2002 г.

Подобни протести заради разходите за живот се разрастват и в други европейски държави. В Италия шофьори на камиони блокират Неапол, а недоволство заради цените на жилищата има в Португалия и Испания.

Източници: bgnes.bg, apnews.com