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Александър Стуб е сред кандидатите за диалог с Путин
  Тема: Украйна

Александър Стуб е сред кандидатите за диалог с Путин

24 Октомври, 2026 06:36 719 3

  • александер стуб-
  • финландия-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • украйна

Финландският президент е сочен като възможен европейски преговарящ заради контактите си с Доналд Тръмп и опита на Финландия с Русия

Александър Стуб е сред кандидатите за диалог с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб е сред обсъжданите кандидати за представител на Европа в евентуални преговори с руския президент Владимир Путин. Това съобщи германският вестник „Берлинер Цайтунг“, като посочи близките му контакти с Доналд Тръмп, опита на Финландия в отношенията с Русия и участието му в разговорите за войната в Украйна.

Темата за общ европейски преговарящ се активизира след срещата на американския специален пратеник Стив Уиткоф с Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Според публикации, цитиращи „Политико“, в Европейския съюз се обсъжда кой може да защитава общата позиция на блока в разговори с Москва.

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„Трябва да определим човек или група от хора, които да говорят от името на Европа“, заяви чешкият президент Петър Павел пред мрежата на „Политико“.

Сред възможните имена са още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща. Дипломатически източници, цитирани от „Политико“, са посочили, че Стуб има едни от най-добрите отношения с Тръмп сред европейските лидери. Важен фактор е и географското положение на Финландия, която има около 1340 километра обща граница с Русия.

Стуб вече участва в разговорите за Украйна

Финландският президент беше сред участниците в срещата в Осло с украинския президент Володимир Зеленски, Стив Уиткоф, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и представители на НАТО и Европейския съюз. Разговорите предхождаха пътуването на Уиткоф до Русия и бяха посветени на украинските и европейските приоритети в бъдещи преговори.

Стуб заяви, че сред основните въпроси са териториалните спорове, американските гаранции за сигурността на Украйна, следвоенната сигурност на Европа, наблюдението на евентуално примирие, енергийната сигурност и обменът на военнопленници. По думите му всяко бъдещо споразумение ще изисква компромиси по отношение на териториите и гаранциите за сигурност.

В реч в Хелзинки на 21 октомври Стуб призова за преки разговори между Украйна, Русия и Съединените щати. „Няма връщане към старите трансатлантически отношения“, каза той, говорейки за промените в политиката на Вашингтон.

Предишна позиция на финландския президент

Номинацията на Стуб не означава, че той вече е получил официален мандат. През юни 2026 г., след предложение от украинския депутат Олександър Мережко, финландският президент заяви, че лично не се вижда като представител в преговорите с Русия.

Тогава Стуб посочи, че водещата роля трябва да бъде поета от Франция, Германия и Великобритания, докато Финландия и Норвегия могат да съдействат от по-заден план. В същото време той заяви, че Европа трябва да възстанови дипломатическия диалог с Путин.

Според „Берлинер Цайтунг“ ролята на евентуалния европейски представител няма да бъде да налага компромис между Русия и Украйна, а да гарантира, че Европа няма да бъде изключена от бъдещо мирно споразумение. Към момента няма съобщение за окончателен избор на преговарящ или за приет мандат от държавите членки.

Източници: berliner-zeitung.de, meduza.io, en.interfax.com.ua


Финландия
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  • 1 За къде се тъкмят тези,

    11 0 Отговор
    Русия не ги смята в играта, даже и Тръмп ги отписа, а те се тъкмят за софрата.

    06:42 24.10.2026

  • 2 Сандо

    2 0 Отговор
    Прекрасен преговарящ с Русия - няма що!Издигнал стена ппред съседа си,скъсал с нея отношения,провеждащ непрекъснато военни учения до границата,докарал цветущата си държава до просешка тояга - ето това е истински евроатлантик,който щял да преговаря с президента на една от трите водещи държави в света.И какво позитивно да очакваме от този дегенерат?

    06:55 24.10.2026

  • 3 ооо

    2 0 Отговор
    Тоя бастун, който затвори границата на следващия ден и набута финланците в нато е точно най-неподходящият кандидат, ОСВЕН ако не проговори на руски, хаха.

    07:00 24.10.2026

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