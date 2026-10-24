Александър Стуб е сред кандидатите за диалог с Путин

Финландският президент Александър Стуб е сред обсъжданите кандидати за представител на Европа в евентуални преговори с руския президент Владимир Путин. Това съобщи германският вестник „Берлинер Цайтунг“, като посочи близките му контакти с Доналд Тръмп, опита на Финландия в отношенията с Русия и участието му в разговорите за войната в Украйна.
Темата за общ европейски преговарящ се активизира след срещата на американския специален пратеник Стив Уиткоф с Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Според публикации, цитиращи „Политико“, в Европейския съюз се обсъжда кой може да защитава общата позиция на блока в разговори с Москва.
Сред възможните имена са още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща. Дипломатически източници, цитирани от „Политико“, са посочили, че Стуб има едни от най-добрите отношения с Тръмп сред европейските лидери. Важен фактор е и географското положение на Финландия, която има около 1340 километра обща граница с Русия.
Стуб вече участва в разговорите за Украйна
Финландският президент беше сред участниците в срещата в Осло с украинския президент Володимир Зеленски, Стив Уиткоф, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и представители на НАТО и Европейския съюз. Разговорите предхождаха пътуването на Уиткоф до Русия и бяха посветени на украинските и европейските приоритети в бъдещи преговори.
Стуб заяви, че сред основните въпроси са териториалните спорове, американските гаранции за сигурността на Украйна, следвоенната сигурност на Европа, наблюдението на евентуално примирие, енергийната сигурност и обменът на военнопленници. По думите му всяко бъдещо споразумение ще изисква компромиси по отношение на териториите и гаранциите за сигурност.
В реч в Хелзинки на 21 октомври Стуб призова за преки разговори между Украйна, Русия и Съединените щати. „Няма връщане към старите трансатлантически отношения“, каза той, говорейки за промените в политиката на Вашингтон.
Предишна позиция на финландския президент
Номинацията на Стуб не означава, че той вече е получил официален мандат. През юни 2026 г., след предложение от украинския депутат Олександър Мережко, финландският президент заяви, че лично не се вижда като представител в преговорите с Русия.
Тогава Стуб посочи, че водещата роля трябва да бъде поета от Франция, Германия и Великобритания, докато Финландия и Норвегия могат да съдействат от по-заден план. В същото време той заяви, че Европа трябва да възстанови дипломатическия диалог с Путин.
Според „Берлинер Цайтунг“ ролята на евентуалния европейски представител няма да бъде да налага компромис между Русия и Украйна, а да гарантира, че Европа няма да бъде изключена от бъдещо мирно споразумение. Към момента няма съобщение за окончателен избор на преговарящ или за приет мандат от държавите членки.
Източници: berliner-zeitung.de, meduza.io, en.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За къде се тъкмят тези,
06:42 24.10.2026
2 Сандо
06:55 24.10.2026
3 ооо
07:00 24.10.2026