Новак: Три танкера с руски дизел плават към САЩ

Три танкера, превозващи руски дизел, плават към Северна Америка, заяви руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката. По думите му пратките са част от договореност за доставки за пазарите в САЩ и по света.

„Първите три танкера с гориво вече плават към източното крайбрежие на САЩ на Атлантическия океан, със значителна подкрепа от Руския фонд за преки инвестиции“, заяви Новак.

Вицепремиерът посочи, че руските компании биха могли да доставят 500 000 метрични тона дизел през октомври. Тази заявка е по-голяма от първоначално обявеното количество от 300 000 метрични тона за същия месец, което показва разлика между посочения от Новак потенциален обем и параметрите, обявени при представянето на споразумението.

Първият товар е насочен към Ню Йорк

Първият потвърден товар е на борда на средноразмерния танкер „Агии Фанеендес“ (Agioi Fanendes). Според данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, корабът е натоварил 40 000 метрични тона дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври.

Танкерът плава към Ню Йорк, като очакваната дата на пристигане е 7 ноември. Данните за проследяване посочват, че именно този товар е първата пратка руски дизел към САЩ в рамките на новата договореност между Москва и Вашингтон.

Сделката предвижда нови доставки

Споразумението беше обявено по-рано през октомври от американския президент Доналд Тръмп. То предвижда Русия да доставя дизелово гориво на американския и световния пазар с цел да се увеличи предлагането и да се понижат цените на горивата.

В рамките на договореността американската администрация временно отмени санкциите срещу руското гориво. Ограниченията бяха въведени с цел да се намалят приходите на Москва, свързани с войната срещу Украйна.

След първоначално планираните 300 000 метрични тона през октомври се очакват и допълнителни количества на по-късен етап. Новак не посочи имената на останалите два танкера, нито конкретните им маршрути.