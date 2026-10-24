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Новак: Три танкера с руски дизел плават към САЩ

Новак: Три танкера с руски дизел плават към САЩ

24 Октомври, 2026 08:28 515 13

  • руски дизел-
  • александър новак-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • петролни доставки

Първият товар от 40 000 метрични тона е на борда на танкера „Агии Фанеендес“, който се очаква да пристигне в САЩ на 7 ноември

Новак: Три танкера с руски дизел плават към САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три танкера, превозващи руски дизел, плават към Северна Америка, заяви руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката. По думите му пратките са част от договореност за доставки за пазарите в САЩ и по света.

„Първите три танкера с гориво вече плават към източното крайбрежие на САЩ на Атлантическия океан, със значителна подкрепа от Руския фонд за преки инвестиции“, заяви Новак.

Вицепремиерът посочи, че руските компании биха могли да доставят 500 000 метрични тона дизел през октомври. Тази заявка е по-голяма от първоначално обявеното количество от 300 000 метрични тона за същия месец, което показва разлика между посочения от Новак потенциален обем и параметрите, обявени при представянето на споразумението.

Първият товар е насочен към Ню Йорк

Първият потвърден товар е на борда на средноразмерния танкер „Агии Фанеендес“ (Agioi Fanendes). Според данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, корабът е натоварил 40 000 метрични тона дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври.

Танкерът плава към Ню Йорк, като очакваната дата на пристигане е 7 ноември. Данните за проследяване посочват, че именно този товар е първата пратка руски дизел към САЩ в рамките на новата договореност между Москва и Вашингтон.

Сделката предвижда нови доставки

Споразумението беше обявено по-рано през октомври от американския президент Доналд Тръмп. То предвижда Русия да доставя дизелово гориво на американския и световния пазар с цел да се увеличи предлагането и да се понижат цените на горивата.

В рамките на договореността американската администрация временно отмени санкциите срещу руското гориво. Ограниченията бяха въведени с цел да се намалят приходите на Москва, свързани с войната срещу Украйна.

След първоначално планираните 300 000 метрични тона през октомври се очакват и допълнителни количества на по-късен етап. Новак не посочи имената на останалите два танкера, нито конкретните им маршрути.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Зеленски в интервю

    3 9 Отговор
    "- Руснаците като нахлуха чрез 2022 г, имаха парадни униформи в колите си с които да маршируват на Майдана след края на 3 дневната операция" муахахах

    Коментиран от #9

    08:32 24.10.2026

  • 2 Изненадааа

    5 6 Отговор
    Какво да плават - 3 танкера с руски компютри ли?

    08:33 24.10.2026

  • 3 Пич

    11 1 Отговор
    Урсула:
    - Ах какво предателство, толкова ли е трудно и в САЩ да не се къпят и да не се топлят, като европейците!!!

    Коментиран от #11

    08:33 24.10.2026

  • 4 Русия остана

    8 1 Отговор
    без горива и затова изнася за Северна Америка. А ние в Европейския съюз по ирония на съдбата плаща на петрола по 117 долара за барел. Руският петрол е токсичен и затова го вкарваме през посредници демократичен

    Коментиран от #7

    08:35 24.10.2026

  • 5 Антишизофреник

    8 1 Отговор
    Тия не налагаха ли като бясно куче санкции на целия свят който купува руски петрол?

    08:36 24.10.2026

  • 6 а в гречко

    6 1 Отговор
    литър газ е 1.219€: да живей труда

    Коментиран от #12

    08:37 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хапчетата

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    хапчетата...

    08:41 24.10.2026

  • 9 Абе ти по-добре виж

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    До коментар #1 от "Зеленски в интервю":

    интервюто на израелския премиер Нафтали Бенет за Зеленски. Има го и тук с видео!
    И не ни занимавай със скечовете на трагичния клоун, по мотиви на низвергнатия ген. Мили

    08:41 24.10.2026

  • 10 Мащабът на сделката

    1 1 Отговор
    САЩ консумира 300 000 метрични тона дизел за час и половина. 500 000 метрични тона ще изконсумира за два часа и половина. Това е мащабът на сделката.

    Коментиран от #13

    08:43 24.10.2026

  • 11 Урсула да се радва

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    че САЩ ще има какво да продава на Европа.

    08:44 24.10.2026

  • 12 За същите пари

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "а в гречко":

    В българия ще караш на бензин.

    08:48 24.10.2026

  • 13 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мащабът на сделката":

    Ше спрат да консумират. Мъската ше им даде електрички.

    08:56 24.10.2026

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