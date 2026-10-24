Новак: Три танкера с руски дизел плават към САЩ

Три танкера, превозващи руски дизел, плават към Северна Америка, заяви руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката. По думите му пратките са част от договореност за доставки за пазарите в САЩ и по света.
Вицепремиерът посочи, че руските компании биха могли да доставят 500 000 метрични тона дизел през октомври. Тази заявка е по-голяма от първоначално обявеното количество от 300 000 метрични тона за същия месец, което показва разлика между посочения от Новак потенциален обем и параметрите, обявени при представянето на споразумението.
Първият товар е насочен към Ню Йорк
Първият потвърден товар е на борда на средноразмерния танкер „Агии Фанеендес“ (Agioi Fanendes). Според данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, корабът е натоварил 40 000 метрични тона дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври.
Танкерът плава към Ню Йорк, като очакваната дата на пристигане е 7 ноември. Данните за проследяване посочват, че именно този товар е първата пратка руски дизел към САЩ в рамките на новата договореност между Москва и Вашингтон.
Сделката предвижда нови доставки
Споразумението беше обявено по-рано през октомври от американския президент Доналд Тръмп. То предвижда Русия да доставя дизелово гориво на американския и световния пазар с цел да се увеличи предлагането и да се понижат цените на горивата.
В рамките на договореността американската администрация временно отмени санкциите срещу руското гориво. Ограниченията бяха въведени с цел да се намалят приходите на Москва, свързани с войната срещу Украйна.
След първоначално планираните 300 000 метрични тона през октомври се очакват и допълнителни количества на по-късен етап. Новак не посочи имената на останалите два танкера, нито конкретните им маршрути.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски в интервю
Коментиран от #9
08:32 24.10.2026
2 Изненадааа
08:33 24.10.2026
3 Пич
- Ах какво предателство, толкова ли е трудно и в САЩ да не се къпят и да не се топлят, като европейците!!!
Коментиран от #11
08:33 24.10.2026
4 Русия остана
Коментиран от #7
08:35 24.10.2026
5 Антишизофреник
08:36 24.10.2026
6 а в гречко
Коментиран от #12
08:37 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хапчетата
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":хапчетата...
08:41 24.10.2026
9 Абе ти по-добре виж
До коментар #1 от "Зеленски в интервю":интервюто на израелския премиер Нафтали Бенет за Зеленски. Има го и тук с видео!
И не ни занимавай със скечовете на трагичния клоун, по мотиви на низвергнатия ген. Мили
08:41 24.10.2026
10 Мащабът на сделката
Коментиран от #13
08:43 24.10.2026
11 Урсула да се радва
До коментар #3 от "Пич":че САЩ ще има какво да продава на Европа.
08:44 24.10.2026
12 За същите пари
До коментар #6 от "а в гречко":В българия ще караш на бензин.
08:48 24.10.2026
13 Гробар
До коментар #10 от "Мащабът на сделката":Ше спрат да консумират. Мъската ше им даде електрички.
08:56 24.10.2026