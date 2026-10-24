Дронове на ВСУ запалиха химически завод в Толиати, евакуираха служители на "АвтоВАЗ"

Пожар избухна в химическия завод „Толиатикаучук“ в руския град Толиати след съобщения за атака с безпилотници. Първите сведения за нападението са се появили малко след 6:00 часа на 24 октомври, съобщава УНИАН.
По данни, цитирани от украинската медия от канала Exilenova+, под удар е попаднало предприятието в Самарска област. На разпространени кадри се вижда гъст дим, издигащ се над завода. Впоследствие са се появили съобщения за силен пожар на територията му.
Местни жители са съобщили и за прелитане на безпилотници над Толиати. В руски канали е била разпространена информация за евакуация на служители на автомобилния завод „АвтоВАЗ“. Към публикуването на информацията обаче няма официални данни за мащаба на щетите, пострадали хора или прекъсване на производството.
Какво произвежда „Толиатикаучук“
Предприятието произвежда синтетични каучуци и нефтохимическа суровина. Според данните, приведени от УНИАН, продукцията му се използва и при изработката на компоненти за бронирана техника и авиация.
Заводът осигурява около 25% от руския пазар на синтетични каучуци. Това превръща евентуалните поражения по производствените мощности в значим фактор за снабдяването на руската химическа и промишлена индустрия, но към момента няма потвърждение за размера на нанесените щети.
Съобщения за нови удари по промишлени обекти
Атаката в Толиати е съобщена ден след информацията за взривове в руския град Орел. Тогава е било съобщено за поражения по завода „Протон“, който произвежда оптоелектронно оборудване и компоненти с военно предназначение.
За случилото се в Толиати не е поета официална отговорност, а руските власти не са оповестили проверени данни за последствията. Информацията за пожара и евакуацията остава основана на съобщения от местни жители и канали, цитирани от УНИАН.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Агресорът Зеленски
09:16 24.10.2026
2 реалистъ
А Русийката не смее да гъкне.
Коментиран от #18
09:16 24.10.2026
3 Бай той Толстой
09:17 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 отекчен
Коментиран от #15
09:32 24.10.2026
7 К.О.Т.А.К 🐱
Коментиран от #16
09:32 24.10.2026
8 Лама дьо Петрохански
За съжаление, само във вашия и подобни на вас сайтове и в една друга паралелна реалност.
Коментиран от #10, #11
09:36 24.10.2026
9 Пироман
09:38 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е, за това ще ви бият
Другарката суполджиева, като не намери връзки във ВМИ, я приютиха в Света и сега ще пришият нова глава!
НСО не носи вина за простащината на Сополиева!
09:40 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Същото е
09:40 24.10.2026
15 отеКчен
До коментар #6 от "отекчен":ти сериозно ли ?
09:42 24.10.2026
16 Да бе...
До коментар #7 от "К.О.Т.А.К 🐱":Още чекаме цистерната с беГзин от Индия.
204 танкера, танкерчета и корабли Фира а Едноухия ...34 танкера им конфискувА
Хехехе
09:43 24.10.2026
17 Агресорът Зеленски
09:44 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Надничар
ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Константиновка...ше ги превземаме отново...и догодина
09:49 24.10.2026
20 Ушанко
10:33 24.10.2026