Дронове на ВСУ запалиха химически завод в Толиати, евакуираха служители на "АвтоВАЗ"

Пожар избухна в химическия завод „Толиатикаучук“ в руския град Толиати след съобщения за атака с безпилотници. Първите сведения за нападението са се появили малко след 6:00 часа на 24 октомври, съобщава УНИАН.

По данни, цитирани от украинската медия от канала Exilenova+, под удар е попаднало предприятието в Самарска област. На разпространени кадри се вижда гъст дим, издигащ се над завода. Впоследствие са се появили съобщения за силен пожар на територията му.

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Местни жители са съобщили и за прелитане на безпилотници над Толиати. В руски канали е била разпространена информация за евакуация на служители на автомобилния завод „АвтоВАЗ“. Към публикуването на информацията обаче няма официални данни за мащаба на щетите, пострадали хора или прекъсване на производството.

Какво произвежда „Толиатикаучук“

Предприятието произвежда синтетични каучуци и нефтохимическа суровина. Според данните, приведени от УНИАН, продукцията му се използва и при изработката на компоненти за бронирана техника и авиация.

Заводът осигурява около 25% от руския пазар на синтетични каучуци. Това превръща евентуалните поражения по производствените мощности в значим фактор за снабдяването на руската химическа и промишлена индустрия, но към момента няма потвърждение за размера на нанесените щети.

Съобщения за нови удари по промишлени обекти

Атаката в Толиати е съобщена ден след информацията за взривове в руския град Орел. Тогава е било съобщено за поражения по завода „Протон“, който произвежда оптоелектронно оборудване и компоненти с военно предназначение.

За случилото се в Толиати не е поета официална отговорност, а руските власти не са оповестили проверени данни за последствията. Информацията за пожара и евакуацията остава основана на съобщения от местни жители и канали, цитирани от УНИАН.

Източници: unian.net