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Дронове на ВСУ запалиха химически завод в Толиати, евакуираха служители на "АвтоВАЗ"
  Тема: Украйна

Дронове на ВСУ запалиха химически завод в Толиати, евакуираха служители на "АвтоВАЗ"

24 Октомври, 2026 09:06, обновена 24 Октомври, 2026 09:11 1 281 20

  • атака с дронове-
  • толиати-
  • тольяттикаучук-
  • пожар-
  • самарска област

Официални данни за щетите засега няма

Дронове на ВСУ запалиха химически завод в Толиати, евакуираха служители на "АвтоВАЗ" - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в химическия завод „Толиатикаучук“ в руския град Толиати след съобщения за атака с безпилотници. Първите сведения за нападението са се появили малко след 6:00 часа на 24 октомври, съобщава УНИАН.

По данни, цитирани от украинската медия от канала Exilenova+, под удар е попаднало предприятието в Самарска област. На разпространени кадри се вижда гъст дим, издигащ се над завода. Впоследствие са се появили съобщения за силен пожар на територията му.

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Местни жители са съобщили и за прелитане на безпилотници над Толиати. В руски канали е била разпространена информация за евакуация на служители на автомобилния завод „АвтоВАЗ“. Към публикуването на информацията обаче няма официални данни за мащаба на щетите, пострадали хора или прекъсване на производството.

Какво произвежда „Толиатикаучук“

Предприятието произвежда синтетични каучуци и нефтохимическа суровина. Според данните, приведени от УНИАН, продукцията му се използва и при изработката на компоненти за бронирана техника и авиация.

Заводът осигурява около 25% от руския пазар на синтетични каучуци. Това превръща евентуалните поражения по производствените мощности в значим фактор за снабдяването на руската химическа и промишлена индустрия, но към момента няма потвърждение за размера на нанесените щети.

Съобщения за нови удари по промишлени обекти

Атаката в Толиати е съобщена ден след информацията за взривове в руския град Орел. Тогава е било съобщено за поражения по завода „Протон“, който произвежда оптоелектронно оборудване и компоненти с военно предназначение.

За случилото се в Толиати не е поета официална отговорност, а руските власти не са оповестили проверени данни за последствията. Информацията за пожара и евакуацията остава основана на съобщения от местни жители и канали, цитирани от УНИАН.

Източници: unian.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агресорът Зеленски

    11 4 Отговор
    Старлинк работи!

    09:16 24.10.2026

  • 2 реалистъ

    10 19 Отговор
    Велика Британия е бомбила яко тази нощ Русийката с ракети Storm Shadow.
    А Русийката не смее да гъкне.

    Коментиран от #18

    09:16 24.10.2026

  • 3 Бай той Толстой

    15 17 Отговор
    Това не променя нищо.Украйна си отиде.Сега ще купувате каучук от Китай,на двойни цени.

    09:17 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 отекчен

    5 1 Отговор
    все по вече потъват всите мъдри политиканти глад мизерия и безмислени убийства на мирното население АМИН

    Коментиран от #15

    09:32 24.10.2026

  • 7 К.О.Т.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    ся като шитнат нафтата на щатите , ще го ремонтират/ после пак

    Коментиран от #16

    09:32 24.10.2026

  • 8 Лама дьо Петрохански

    8 7 Отговор
    Ахааа, отново започнаха тоталните победи на украинската армия.
    За съжаление, само във вашия и подобни на вас сайтове и в една друга паралелна реалност.

    Коментиран от #10, #11

    09:36 24.10.2026

  • 9 Пироман

    4 3 Отговор
    Гори...гори .. огънче..

    09:38 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е, за това ще ви бият

    3 3 Отговор
    Официални данни няма, ама ние да величаеме Укрйна!
    Другарката суполджиева, като не намери връзки във ВМИ, я приютиха в Света и сега ще пришият нова глава!
    НСО не носи вина за простащината на Сополиева!

    09:40 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Същото е

    3 4 Отговор
    С каква радост се съобщават тези новини, все едно камиларчето ще ви изплати бонуси. Как ли би звучало, че македонската армия е ударила завод в Пловдив?

    09:40 24.10.2026

  • 15 отеКчен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "отекчен":

    ти сериозно ли ?

    09:42 24.10.2026

  • 16 Да бе...

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    Още чекаме цистерната с беГзин от Индия.
    204 танкера, танкерчета и корабли Фира а Едноухия ...34 танкера им конфискувА
    Хехехе

    09:43 24.10.2026

  • 17 Агресорът Зеленски

    4 0 Отговор
    Скоро няма да ума нужда от Старлинк за нападение- дроновете и ракетите ми си имат ИИ.

    09:44 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Надничар

    4 2 Отговор
    Пияната каза,че всичко върви по план!
    ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Константиновка...ше ги превземаме отново...и догодина

    09:49 24.10.2026

  • 20 Ушанко

    1 0 Отговор
    И Ладичките си заминаха... Шмрък!

    10:33 24.10.2026

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