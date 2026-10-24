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CNN: Зеленски не може да позволи на Тръмп да разруши връзките с Украйна
  Тема: Украйна

CNN: Зеленски не може да позволи на Тръмп да разруши връзките с Украйна

24 Октомври, 2026 09:13 1 202 18

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна

Украинският президент заяви пред CNN, че напрежението с американския държавен глава не е лично, но предупреди срещу отстъпки пред Владимир Путин

CNN: Зеленски не може да позволи на Тръмп да разруши връзките с Украйна - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски не може да си позволи личните оплаквания и недоволството на Доналд Тръмп да разрушат напълно отношенията между Вашингтон и Киев. Това е изводът в анализ на CNN на фона на рязкото влошаване на американско-украинските връзки.

Пред медията Зеленски зае помирителен тон и заяви, че напрежението не е свързано с лични отношения. „Не е нещо лично между мен и президента Тръмп“, каза украинският държавен глава. Той подчерта, че Украйна се нуждае от силни отношения с американската администрация, както и от двупартийна подкрепа в Конгреса.

Санкциите и военната подкрепа са в центъра на спора

Зеленски предупреди, че отмяната на санкциите срещу Русия би засилила Владимир Путин. Думите му дойдоха, след като Тръмп обяви сделка за внос на руско дизелово гориво и отмени част от санкциите срещу Москва. Решенията предизвикаха критики и от представители на Републиканската партия.

Паралелно с това Украйна съобщи за ограничения в използването на Starshield - военната версия на сателитната услуга на SpaceX. Киев твърди, че ограниченията затрудняват работата на дроновете и отбраната срещу руските атаки. Асошиейтед прес съобщи, че украинските сили изпитват и сериозен недостиг на ракети за прехващане.

В ефира на CNN политическият анализатор Джош Рогин определи позицията на Зеленски като дипломатична. Според него действията на американската администрация са отслабили украинската отбрана и са дали предимство на Русия в момент, когато Киев се подготвя за евентуални преговори.

Вашингтон търси сделка, Киев отказва териториални отстъпки

Американският специален пратеник Стив Уиткоф разговаря три часа с Путин в Санкт Петербург, след като ден по-рано се срещна със Зеленски в Осло. След визитата Русия се съгласи на разговори през ноември, но не представи конкретни условия. Москва продължава да настоява за териториални отстъпки от Украйна.

Зеленски допусна възможността настоящата фронтова линия да бъде замразена като част от прекратяване на огъня. Той обаче заяви, че Украйна няма да признае окупираните райони за руска територия. „Нашата земя е важна, защото става дума за хора, а не за километри“, каза президентът.

На този фон CNN описва промяната в подхода на Тръмп като отдалечаване от традиционната американска политика в защита на демокрацията и противопоставяне на авторитарните лидери. Според анализа приоритет са станали демонстрацията на сила, личните отношения с властни лидери и сключването на изгодни сделки.

Самият Тръмп заяви, че е време „някой друг“ да преговаря от името на Украйна. За Киев това увеличава натиска да запази работещ канал с Белия дом, без да приема условия, които биха легитимирали руската окупация или отслабили украинската отбрана.

Източници: keyt.com, transcripts.cnn.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 4 Отговор
    Я гле....... ?!
    Значи Тръмп пита Зелю, и Зелю позволява......?!
    Е кХак тХака та не съм знаЯл...?!

    09:18 24.10.2026

  • 2 Мъпетът...

    18 3 Отговор
    ...дори не може да си осигури постоянни дози от любимата си пудра захар, камо ли да казва нещо на когото и да е било!!!

    09:19 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ветеран от протеста

    17 2 Отговор
    Зелен със Ски🤡 щял бил да позволява на Тръмп .....😂😂😂,абе джурналя вземете се малко в ръце !

    Коментиран от #10, #12

    09:24 24.10.2026

  • 5 Клоунът

    13 1 Отговор
    е история...

    09:24 24.10.2026

  • 6 нннн

    9 1 Отговор
    Под ,,връзки" Зеленски разбира да получава пари, оръжия, разузнаване и т.н.

    09:24 24.10.2026

  • 7 Шопо

    10 1 Отговор
    Зеленски е велик с помощ от САЩ той може да победи Русия и ЕС.

    09:25 24.10.2026

  • 8 Хмм

    12 2 Отговор
    какви лични оплаквания, Тръмп го интересуват американците, не иска да ги жертва за личните амбиции на зеленски - "селяните на фронта, а другите със скъпи коли в чужбина", според Тръмп-младши

    09:26 24.10.2026

  • 9 Ами

    10 1 Отговор
    Щом като Зеленски вече започна да позволява на Тръмп ... Работа е дебела :)

    09:29 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ццц

    7 0 Отговор
    Няма посока на която да не може да се огъне един червей, за да оцелее! Сами виждате доказателствата.

    09:33 24.10.2026

  • 12 От кой протест

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от протеста":

    Си ветеран ма.

    09:35 24.10.2026

  • 13 отекчен

    6 0 Отговор
    аре у лево с тоя наркос никой вече не го брой бита карта барабар със есср

    09:37 24.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Великият лидер

    2 0 Отговор
    зелен ски забранява , зелен ски разрешава, ...
    А зелен ски патките ли пасе ? Че и нашето пате на партньора зелен ски вярност отчита .
    Всичко е до време.

    09:58 24.10.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    CNN ще покаже полегналата "мажоретка"
    НО НЯМА ДА КАЖЕ, ЧЕ ОТВЕДЕНИЯТ С БЕЛЕЗНИЦИ ОХРАНИТЕЛ
    Е ОСВОБОДЕН БЕЗ ГАРАНЦИЯ,
    БЕЗ ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ❗

    10:02 24.10.2026

  • 17 САМО ПИТАМ

    4 1 Отговор
    ЗАЩО ТРЯБВА ДА ВЕРВАМЕ НА МЕЧТИТЕ И "ТРЕПЕТИТЕ " НА СNN И НА МИЛЕН.........?

    10:04 24.10.2026

  • 18 Си Ен Ен

    1 0 Отговор
    Е най мръсната агенция

    10:39 24.10.2026

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