Иран подготвя план за удар по интернет кабелите в Залива

Иран е изготвил подробни планове за атаки срещу подводни комуникационни кабели в Персийския залив, ако Съединените щати и Израел нанесат нови удари по страната. Това са заявили пред Ройтерс двама високопоставени ирански служители по сигурността, говорили при условие за анонимност.

Представителите не са уточнили как и къде точно може да бъдат извършени атаките. Един от тях обаче е заявил, че Иран би се опитал да попречи на последващите ремонти, за да удължи прекъсванията на комуникациите, включително на интернет връзките.

Седем кабела под Ормузкия проток

„Ако Иран бъде атакуван, вече няма да има червени линии – от подводните кабели до военните бази, включително тайните“, е казал единият от служителите.

Заместник-ръководителят на политическите въпроси на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Ядолах Джавани заяви на 21 октомври, че Иран може да атакува седем големи интернет кабела под Ормузкия проток, ако иранска инфраструктура бъде подложена на удар.

Подводните кабели пренасят около 99% от световния интернет трафик, посочва Международният съюз по далекосъобщенията. Според Алън Молдън, директор по изследванията в TeleGeography, през Ормузкия проток преминава по-малко от 1% от международния капацитет за пренос на данни. Това означава, че евентуална атака би засегнала най-силно регионалната свързаност, а глобалният ефект вероятно ще бъде по-ограничен.

Прекъсването на няколко линии може да забави интернет услугите и да наруши финансови транзакции, електронната търговия и работата на облачни платформи. Последиците ще зависят от възможностите за пренасочване на трафика и от свободния капацитет на алтернативните връзки.

Ремонти в зона на конфликт

Възстановяването на кабелите във военна обстановка може да бъде затруднено от високите застрахователни разходи и от забавянето на разрешенията за работа в териториални води. Наземните комуникации могат частично да поемат трафика, а държавите от Залива и американските технологични компании инвестират в допълнителна инфраструктура.

Иранският висш служител по сигурността Мохсен Резаи предупреди през октомври, че при нов конфликт могат да бъдат атакувани свързани със САЩ центрове за данни и съоръжения за изкуствен интелект в региона. През март ирански удари засегнаха два обекта на Amazon Web Services в Обединените арабски емирства и повредиха инфраструктура близо до обект на компанията в Бахрейн.

Ройтерс посочва, че Червено море може да представлява по-значима потенциална цел от Ормузкия проток, особено при подкрепа от страна на съюзниците на Иран от движението на хусите в Йемен. Техеран обаче не е обявявал публично планове за атаки срещу кабели там.

Американският Държавен департамент и Иранското външно министерство не са отговорили на запитванията на Ройтерс. Няма незабавна реакция и от държавите от Персийския залив. Междувременно Microsoft планира да инвестира над 400 милиона долара в подводна и наземна свързаност в Близкия изток до 2030 г.

Източници: aol.com, straitstimes.com, apnews.com