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Иран подготвя план за удар по интернет кабелите в Залива
  Тема: Иранската криза

Иран подготвя план за удар по интернет кабелите в Залива

24 Октомври, 2026 09:33 742 9

  • иран-
  • подводни кабели-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • интернет инфраструктура

Двама ирански служители са заявили пред Ройтерс, че Техеран може да атакува подводната комуникационна инфраструктура при нови удари на САЩ и Израел

Иран подготвя план за удар по интернет кабелите в Залива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран е изготвил подробни планове за атаки срещу подводни комуникационни кабели в Персийския залив, ако Съединените щати и Израел нанесат нови удари по страната. Това са заявили пред Ройтерс двама високопоставени ирански служители по сигурността, говорили при условие за анонимност.

Представителите не са уточнили как и къде точно може да бъдат извършени атаките. Един от тях обаче е заявил, че Иран би се опитал да попречи на последващите ремонти, за да удължи прекъсванията на комуникациите, включително на интернет връзките.

„Ако Иран бъде атакуван, вече няма да има червени линии – от подводните кабели до военните бази, включително тайните“, е казал единият от служителите.

Седем кабела под Ормузкия проток

Заместник-ръководителят на политическите въпроси на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Ядолах Джавани заяви на 21 октомври, че Иран може да атакува седем големи интернет кабела под Ормузкия проток, ако иранска инфраструктура бъде подложена на удар.

Подводните кабели пренасят около 99% от световния интернет трафик, посочва Международният съюз по далекосъобщенията. Според Алън Молдън, директор по изследванията в TeleGeography, през Ормузкия проток преминава по-малко от 1% от международния капацитет за пренос на данни. Това означава, че евентуална атака би засегнала най-силно регионалната свързаност, а глобалният ефект вероятно ще бъде по-ограничен.

Прекъсването на няколко линии може да забави интернет услугите и да наруши финансови транзакции, електронната търговия и работата на облачни платформи. Последиците ще зависят от възможностите за пренасочване на трафика и от свободния капацитет на алтернативните връзки.

Ремонти в зона на конфликт

Възстановяването на кабелите във военна обстановка може да бъде затруднено от високите застрахователни разходи и от забавянето на разрешенията за работа в териториални води. Наземните комуникации могат частично да поемат трафика, а държавите от Залива и американските технологични компании инвестират в допълнителна инфраструктура.

Иранският висш служител по сигурността Мохсен Резаи предупреди през октомври, че при нов конфликт могат да бъдат атакувани свързани със САЩ центрове за данни и съоръжения за изкуствен интелект в региона. През март ирански удари засегнаха два обекта на Amazon Web Services в Обединените арабски емирства и повредиха инфраструктура близо до обект на компанията в Бахрейн.

Ройтерс посочва, че Червено море може да представлява по-значима потенциална цел от Ормузкия проток, особено при подкрепа от страна на съюзниците на Иран от движението на хусите в Йемен. Техеран обаче не е обявявал публично планове за атаки срещу кабели там.

Американският Държавен департамент и Иранското външно министерство не са отговорили на запитванията на Ройтерс. Няма незабавна реакция и от държавите от Персийския залив. Междувременно Microsoft планира да инвестира над 400 милиона долара в подводна и наземна свързаност в Близкия изток до 2030 г.

Източници: aol.com, straitstimes.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    6 5 Отговор
    Дърпайте си парите от банките ,защото ако се отрежат тези кабели половин Европа няма да има интернет и на някои може да им изчезнат парите от банковите сметки

    Коментиран от #7

    09:39 24.10.2026

  • 3 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Е не го ли подготви вече планът, колко пъти ще го пишете???🤥

    09:46 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бармалей

    0 0 Отговор
    Но , как по-точно ще прекъснат кабелите ??? Тази статия е написана като форма на ПРОВОКАЦИЯ , за да се пишат коментари и да бъдат анализирани , за да се разбере , дали има човек или група от хора , знаещи пътеките на тези кабели .

    Коментиран от #8

    10:16 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тик-Ток

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "бармалей":

    Ще пратят същия бандит дето взриви тръбите на северен поток

    10:18 24.10.2026

  • 9 Кабел

    0 0 Отговор
    Сигурно ще използуват Мара дълбоководната...?

    10:35 24.10.2026

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