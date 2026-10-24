Зеленски: САЩ ни дадоха само 24 ракети за „Пейтриът“ за три месеца

Украйна е получила само 24 ракети-прехващачи „Пейтриът“ от Съединените щати през последните три месеца, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за ABC News. По думите му количеството е значително под необходимото за защитата на страната от руските балистични ракети.

„Имаме нужда от много повече“, каза Зеленски. Той посочи, че Украйна се нуждае средно от 350 ракети-прехващачи месечно. Украинският президент допълни, че само в рамките на една нощ 30 балистични ракети са достигнали Киев.

Недостиг на боеприпаси за „Пейтриът“

Системите „Пейтриът“ са сред малкото средства, с които Украйна може да противодейства на руски балистични ракети. Недостигът на прехващачи се задълбочава на фона на продължаващите руски атаки срещу украински градове и енергийна инфраструктура.

Асошиейтед прес съобщи, че според Зеленски украинската армия почти е изчерпала американските ракети за системите „Пейтриът“. Той твърди още, че Пентагонът забавя доставките на ракети, които други държави вече са закупили за Украйна.

Американската позиция е различна. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че няма промяна в политиката на Вашингтон по отношение на помощта за Киев. Той посочи, че боеприпасите за „Пейтриът“ са ограничени и са необходими и на други места по света. Американската администрация отрича да е нареждала умишлено забавяне на подкрепата за Украйна.

Киев очаква повече подкрепа

В интервюто Зеленски говори и за отношенията със Съединените щати. Той заяви, че Украйна е готова да прекрати войната възможно най-бързо и повтори, че Киев би приел замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия. Страната обаче не е готова да отстъпи допълнителни територии.

По думите на украинския президент Русия контролира повече от 19% от територията на Украйна. Зеленски заяви, че американската подкрепа е отслабнала, но подчерта, че остава благодарен на САЩ за досегашното партньорство.

Засега не е обявен конкретен срок за следваща американска доставка на ракети-прехващачи. Спорът между Киев и Вашингтон продължава на фона на руските удари и на американските дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Източници: goodmorningamerica.com, apnews.com