Зеленски: САЩ ни дадоха само 24 ракети за „Пейтриът“ за три месеца

Украйна е получила само 24 ракети-прехващачи „Пейтриът“ от Съединените щати през последните три месеца, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за ABC News. По думите му количеството е значително под необходимото за защитата на страната от руските балистични ракети.
„Имаме нужда от много повече“, каза Зеленски. Той посочи, че Украйна се нуждае средно от 350 ракети-прехващачи месечно. Украинският президент допълни, че само в рамките на една нощ 30 балистични ракети са достигнали Киев.
Недостиг на боеприпаси за „Пейтриът“
Системите „Пейтриът“ са сред малкото средства, с които Украйна може да противодейства на руски балистични ракети. Недостигът на прехващачи се задълбочава на фона на продължаващите руски атаки срещу украински градове и енергийна инфраструктура.
Асошиейтед прес съобщи, че според Зеленски украинската армия почти е изчерпала американските ракети за системите „Пейтриът“. Той твърди още, че Пентагонът забавя доставките на ракети, които други държави вече са закупили за Украйна.
Американската позиция е различна. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че няма промяна в политиката на Вашингтон по отношение на помощта за Киев. Той посочи, че боеприпасите за „Пейтриът“ са ограничени и са необходими и на други места по света. Американската администрация отрича да е нареждала умишлено забавяне на подкрепата за Украйна.
Киев очаква повече подкрепа
В интервюто Зеленски говори и за отношенията със Съединените щати. Той заяви, че Украйна е готова да прекрати войната възможно най-бързо и повтори, че Киев би приел замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия. Страната обаче не е готова да отстъпи допълнителни територии.
По думите на украинския президент Русия контролира повече от 19% от територията на Украйна. Зеленски заяви, че американската подкрепа е отслабнала, но подчерта, че остава благодарен на САЩ за досегашното партньорство.
Засега не е обявен конкретен срок за следваща американска доставка на ракети-прехващачи. Спорът между Киев и Вашингтон продължава на фона на руските удари и на американските дипломатически усилия за прекратяване на войната.
Източници: goodmorningamerica.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гицка
09:40 24.10.2026
2 Шопо
09:40 24.10.2026
3 НАЛИ ТИ ДАДОХА
09:40 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Путин
09:41 24.10.2026
6 Дани
Ами ако ги нямаше САЩ, от къде щеше да взимаш ракети, че да бориш Русия?
Или, ще кажеш, че то ако го нямаше САЩ, нямаше и майдан да има и нямаше да ви трябват никакви ракети?! Може па и да си прав.
Коментиран от #20, #30
09:42 24.10.2026
7 Пич
Укроинформ ще ни информира, че може да изстреляте всяка ракета по 70 пъти!!!
Даже ще ви останат!!!
09:42 24.10.2026
8 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО
09:42 24.10.2026
9 Просяк с претенции
Коментиран от #21
09:42 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БеГемот
09:44 24.10.2026
14 Помисли защо и Цената на дизела
09:44 24.10.2026
15 Укропат
09:45 24.10.2026
16 нннн
Коментиран от #23
09:46 24.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Е, колко да ви дадат?
09:47 24.10.2026
19 Ццц
09:47 24.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 отекчен
09:49 24.10.2026
23 Ти кое не разбра
До коментар #16 от "нннн":Ракетите да платени от Европа.САЩ ги бавят Тръмп иска Зеленски да клекне на Сибирското джудже.Което за 5 г.стигна на 80 лм от Донбас със 1,5 милиона жертви.
Коментиран от #29, #35
09:51 24.10.2026
24 Последния Софиянец
09:52 24.10.2026
25 Хи хи
09:52 24.10.2026
26 ВесеЛяка
09:53 24.10.2026
27 Евроатлантик
09:53 24.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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36 Хи хи
До коментар #30 от "Чи ки та":Тебе кво ти пука за крепостните, крепостни има много - 150 милиона, плюс крепостните от СК, които са 30 милиона, плюс китайските крепостни, които са милиард и половина.
Коментиран от #46
10:01 24.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Цеко
10:05 24.10.2026
40 И какво ще им помогнат ?
10:07 24.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами
Иска да му ги дадат, но да не ги плаща. Поне веднага.
В същото време вече е получил пари и оръжие за милиарди
с обещания, че все някога ще си уредят сметките.
Е ... Глупостта може и да е безгранична, но
наглостта трябва да си има някакви граници.
10:13 24.10.2026
43 РЕАЛИСТ
До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":Поправка 240
10:13 24.10.2026
44 Украйна се нуждае средно от 350 ракети
Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК и САЩ
10:16 24.10.2026
45 Ехааа
10:18 24.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.