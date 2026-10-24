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Зеленски: САЩ ни дадоха само 24 ракети за „Пейтриът“ за три месеца
  Тема: Украйна

Зеленски: САЩ ни дадоха само 24 ракети за „Пейтриът“ за три месеца

24 Октомври, 2026 09:35, обновена 24 Октомври, 2026 09:38 1 178 47

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  • ракети „пейтриът“-
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  • военна помощ

Украинският президент заяви пред ABC News, че страната му се нуждае от около 350 ракети-прехващачи месечно, за да противодейства на руските балистични удари

Зеленски: САЩ ни дадоха само 24 ракети за „Пейтриът“ за три месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна е получила само 24 ракети-прехващачи „Пейтриът“ от Съединените щати през последните три месеца, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за ABC News. По думите му количеството е значително под необходимото за защитата на страната от руските балистични ракети.

„Имаме нужда от много повече“, каза Зеленски. Той посочи, че Украйна се нуждае средно от 350 ракети-прехващачи месечно. Украинският президент допълни, че само в рамките на една нощ 30 балистични ракети са достигнали Киев.

Недостиг на боеприпаси за „Пейтриът“

Системите „Пейтриът“ са сред малкото средства, с които Украйна може да противодейства на руски балистични ракети. Недостигът на прехващачи се задълбочава на фона на продължаващите руски атаки срещу украински градове и енергийна инфраструктура.

Асошиейтед прес съобщи, че според Зеленски украинската армия почти е изчерпала американските ракети за системите „Пейтриът“. Той твърди още, че Пентагонът забавя доставките на ракети, които други държави вече са закупили за Украйна.

Американската позиция е различна. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че няма промяна в политиката на Вашингтон по отношение на помощта за Киев. Той посочи, че боеприпасите за „Пейтриът“ са ограничени и са необходими и на други места по света. Американската администрация отрича да е нареждала умишлено забавяне на подкрепата за Украйна.

Киев очаква повече подкрепа

В интервюто Зеленски говори и за отношенията със Съединените щати. Той заяви, че Украйна е готова да прекрати войната възможно най-бързо и повтори, че Киев би приел замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия. Страната обаче не е готова да отстъпи допълнителни територии.

По думите на украинския президент Русия контролира повече от 19% от територията на Украйна. Зеленски заяви, че американската подкрепа е отслабнала, но подчерта, че остава благодарен на САЩ за досегашното партньорство.

Засега не е обявен конкретен срок за следваща американска доставка на ракети-прехващачи. Спорът между Киев и Вашингтон продължава на фона на руските удари и на американските дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Източници: goodmorningamerica.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гицка

    34 0 Отговор
    Аз ти пращам още един пакет, увит в розовитеМиКюлоти.

    09:40 24.10.2026

  • 2 Шопо

    31 0 Отговор
    Войната между САЩ и Русия приключи.

    09:40 24.10.2026

  • 3 НАЛИ ТИ ДАДОХА

    39 0 Отговор
    ТЕЖКИ МИЛИАРДИ ОТ КОИТО 1/3 ТИ И БАНДАТА ТИ ГЕПИХТЕ .

    09:40 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин

    36 0 Отговор
    И тези са ви много!

    09:41 24.10.2026

  • 6 Дани

    51 0 Отговор
    Аз не мога да разбера тоя защо си мисли, че всеки е длъжен да му дава?
    Ами ако ги нямаше САЩ, от къде щеше да взимаш ракети, че да бориш Русия?
    Или, ще кажеш, че то ако го нямаше САЩ, нямаше и майдан да има и нямаше да ви трябват никакви ракети?! Може па и да си прав.

    Коментиран от #20, #30

    09:42 24.10.2026

  • 7 Пич

    32 0 Отговор
    Нищо, нищо......
    Укроинформ ще ни информира, че може да изстреляте всяка ракета по 70 пъти!!!
    Даже ще ви останат!!!

    09:42 24.10.2026

  • 8 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

    29 0 Отговор
    ПАК МНОГО СА ВИ ДАЛИ

    09:42 24.10.2026

  • 9 Просяк с претенции

    33 0 Отговор
    На този кокаинът до толкова му е изпилил гънките в главата, че вече смята, че всички са му длъжни.

    Коментиран от #21

    09:42 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БеГемот

    24 0 Отговор
    Бате дай ракети ва батееее ....жив да си ....да илядишшш....

    09:44 24.10.2026

  • 14 Помисли защо и Цената на дизела

    21 0 Отговор
    Тръмп иска да прави бизнес. Зеленски му пречи. Американците знаят как и имат потенциал да премахнат грешката.

    09:44 24.10.2026

  • 15 Укропат

    21 0 Отговор
    Шефче ,намразиха ни вече.

    09:45 24.10.2026

  • 16 нннн

    28 0 Отговор
    А колко ракети са длъжни да изпращат САЩ на Украйна? И въобще, Зеленски да направи списък коя държава какво му дължи и да бъде строг при неизпълнение.

    Коментиран от #23

    09:46 24.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е, колко да ви дадат?

    13 0 Отговор
    Нали и те трябва да се пазаят от бабата на всички бомби?

    09:47 24.10.2026

  • 19 Ццц

    17 0 Отговор
    Браво дрога, умееш да пазиш тайна! Значи имаш 24 ракети повече от руснаците, но не казвай на никой! Това е реплика на Британското разузнаване и трябва то да се изложи!

    09:47 24.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 отекчен

    14 1 Отговор
    те не ви трябват чоджум вие и така се самоунищожихте а помощниците станаха бедни мишки

    09:49 24.10.2026

  • 23 Ти кое не разбра

    2 25 Отговор

    До коментар #16 от "нннн":

    Ракетите да платени от Европа.САЩ ги бавят Тръмп иска Зеленски да клекне на Сибирското джудже.Което за 5 г.стигна на 80 лм от Донбас със 1,5 милиона жертви.

    Коментиран от #29, #35

    09:51 24.10.2026

  • 24 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    На нас и една не са дали.

    09:52 24.10.2026

  • 25 Хи хи

    17 0 Отговор
    зеля ще получи още патриоти като си изплати дълговете от половин трилион долара ! Дотогава ще получава празни обещания !!

    09:52 24.10.2026

  • 26 ВесеЛяка

    14 0 Отговор
    Ракети за Пейтриът и в склада няма ,подготвяйте и въоръжавайте елитното звено ПВО от киевски баби с буркани с кисели краставички .

    09:53 24.10.2026

  • 27 Евроатлантик

    19 0 Отговор
    Зеления просяк отново реве и иска нещо, все едно целия свят му е длъжен. "Дребната" подробност е, че САЩ вече нищо не дават, европейците, т. е. и ние българите, плащаме американското оръжие и едва след това то се доставя. Ние му плащаме и за друго оръжие, за тока, пълни му бюджета с пари кеш, за да може да крадат... Даже и интернета от сателита на Мъск им го плаща Полша

    09:53 24.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хи хи

    3 11 Отговор

    До коментар #30 от "Чи ки та":

    Тебе кво ти пука за крепостните, крепостни има много - 150 милиона, плюс крепостните от СК, които са 30 милиона, плюс китайските крепостни, които са милиард и половина.

    Коментиран от #46

    10:01 24.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цеко

    11 0 Отговор
    Снощи Украйна е изстреляла 690 000 ракети и 1 200 000 дрона. Поразени са всички цели. И количеството на ракетите и дроновете ще нараства с всеки изминал ден. Навсякъде в Украйна има ток и вода, които вече са безплатни. Храна има в изобилие и украинците щастливи, спокойни и сити снимат видеа с телефоните си Айфон 18 про Макс и ги изпращат на оупаторите, как вместо хляб ядат пасти и торти. Чудо, истинско чудо се случва приятели! Господ е украинец!

    10:05 24.10.2026

  • 40 И какво ще им помогнат ?

    11 0 Отговор
    С 24 ракети за „Пейтриът“ да допуснем дори че свалят 24 балестични ракети което е невъзможно на практика. Да но руснаците произвеждат по украински данни по над 3000 на месец нали? И?

    10:07 24.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами

    11 0 Отговор
    САЩ произвеждат 50 ракети месечно, Зеленски иска 350.
    Иска да му ги дадат, но да не ги плаща. Поне веднага.
    В същото време вече е получил пари и оръжие за милиарди
    с обещания, че все някога ще си уредят сметките.
    Е ... Глупостта може и да е безгранична, но
    наглостта трябва да си има някакви граници.

    10:13 24.10.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":

    Поправка 240

    10:13 24.10.2026

  • 44 Украйна се нуждае средно от 350 ракети

    11 0 Отговор
    месечно. Но какво ще пазят вече тези ракети е въпроса. Сега да ви споделя нещо колеги
    Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК и САЩ

    10:16 24.10.2026

  • 45 Ехааа

    9 0 Отговор
    350 ракети месечно по 1 млн всяка са годишно 4 млрд само за ракети!! И кой ще ги плаща не разбрах....добре че Радев заяви че няма да участваме в заема за 70 млрд но Гюров ни набута за предните 90 млрд

    10:18 24.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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