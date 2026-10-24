Starlink възстанови работа в Украйна с над 161 км/ч

Сателитната комуникация Starlink и военната версия Starshield отново работят в Украйна при движение на терминалите със скорост над 161 км/ч. Това съобщиха източници от украинското Министерство на отбраната пред „Интерфакс-Украйна“.
Става дума за скоростта на движение на платформите, върху които са монтирани терминалите, а не за скоростта на интернет връзката. Украинските сили за отбрана и специалистите на военното ведомство продължават изпитанията при още по-високи скорости, за да установят максималния праг и доколко е възстановена работата на системите.„Ведомството продължава да наблюдава и да провежда проверки при по-високи скорости, да определя горните граници и да изяснява доколко реално е възстановена работата на тази комуникация“, посочват източниците пред агенцията.
Ден по-рано са отчетени прекъсвания
На 23 октомври украинските сили и специалисти от Министерството на отбраната са регистрирали случаи на загуба на връзка при движение със скорост 161 км/ч. Тогава РБК-Украйна съобщи, че няма потвърждение за отпадане на ограниченията.
По-рано терминалите са губели връзка при различни прагове, които според данни, цитирани от „Интерфакс-Украйна“, са били приблизително между 72 и 161 км/ч. Това е затруднило използването на безпилотни самолети, включително на дронове прехващачи, както и логистиката, разузнаването и ретранслацията на комуникации.
Съветникът на украинския президент по въпросите на отбранителните технологии Сергей Бескрестнов заяви, че отделни случаи на работа над установения праг не са достатъчни, за да се приеме, че ограничението е премахнато напълно. „Понякога Starlink може да работи малко по-бързо от ограничението, но това вероятно е резултат от алгоритъма на SpaceX или от особености при използването, а не от премахване на ограничението“, каза той.
Проверките продължават
Украинското Министерство на отбраната е провеждало консултации със САЩ, SpaceX и партньори от НАТО, като паралелно е проверявало резервни канали за комуникация.
На 22 октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink. Последните данни от украинското военно ведомство показват подобрение, но не дават окончателен отговор дали всички ограничения са премахнати. Това ще бъде установено след продължаващите тестове при по-високи скорости.
Източници: interfax.com.ua, newsukraine.rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Нейнски
До коментар #1 от "Соломон":Да а Путин е казал че когато замръзне земята зимата руските танкове няма да счупят украинския фронт а ще се върнат в Москва и войската ще играе кючек.
10:14 24.10.2026
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5 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #6
10:14 24.10.2026
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7 някъде
Коментиран от #11
10:17 24.10.2026
8 Абе
Първите са натрупали огромни богатства благодарение на стотиците милиарди, изтичащи от Украйна, докато децата на вторите биват мобилизирани, за да загиват в окопите.
Част от тези средства, идващи от американските данъкоплатци, се връщат обратно чрез сложни схеми за „изпиране“, за да финансират политически кампании в Америка – ето защо някои политици се грижат повече за Украйна, отколкото за самата Америка!"
Мъск загатна нещо, което явно предстои да се случи преди междинните избори, на които много разчита "дълбоката държава" и политическата мафия, която я обслужва! Ще се извади списъка със схемите, през които са точили т.нар. "помощ" за Украйна, за онзи наркоманизиран фюрер Зеленски, когото са си наначили за касиер-счетоводител!
ТОВА С ПЪЛНА СИЛА ВАЖИ И ЗА ОТЧАЯНИТЕ И НАПЪЛНО ДЕГРАДИРАЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛИТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗТОЧВАТ МИЛИАРДИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ СИ И ГИ ПРЕДВАТ НАПЪЛНО БЕЗОТЧЕТНО НА ЗЕЛЕНСКИ!
През войната срещу Русия, кяото вече никой не може смислено да мотивира и да обясни защо е нужна, се превъртата огромни пари. Опитите на пропагандата да оправдае това, като денонощно тръби за "руска заплаха", започват да стават все по-несъстоятелни и никой норамлен човек, извън политико-социалните "демократични проевропейски" психосекти, не вярва на тази измама. Колкото и да т
Коментиран от #25, #38, #42, #47
10:18 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Циник
До коментар #4 от "1488":То едното не пречи на другото... :)
10:20 24.10.2026
11 Цеко
До коментар #7 от "някъде":и в украйна има иванушки
Коментиран от #12
10:20 24.10.2026
12 сифоня
До коментар #11 от "Цеко":като т.о.р
Коментиран от #20
10:22 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Виждащ на далече.
10:22 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сега доволни ли са в Киев ?
10:25 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Не смее
До коментар #15 от "Павел Пенев":Байновото.
10:27 24.10.2026
24 Ами
"Космос-2612“ е на около 25 метра финландския спътник "ICEYE-X36".
Гледайте внимателно какво се случва за да няма след това -
Защо Старлинк не работи? И, руснаците са виновни.
Коментиран от #30, #44
10:28 24.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 сифоня
До коментар #20 от "Цеко":в тебе ли гният
след втория тройной
Коментиран от #28
10:29 24.10.2026
27 Синекyр със зелени топки
Коментиран от #43
10:29 24.10.2026
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29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 То и самите американци
До коментар #24 от "Ами":Не е изключено скоро да ликвидират ICEYE ..Яде от парите им
10:33 24.10.2026
31 стоян георгиев
10:34 24.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 стоян георгиев
До коментар #20 от "Цеко":Така е в сряда пада киев.хах..хах
10:36 24.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 кукузел
10:36 24.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 А бе
До коментар #8 от "Абе":Иди да си правиш агитациите в кварталната пивница,другар.Тук предизвикваш само кикотене и насмешка.
10:39 24.10.2026
39 Сeирджия
10:39 24.10.2026
40 От стратегическа гледна точка
Коментиран от #45
10:40 24.10.2026
41 стоян георгиев
До коментар #37 от "Мухахаха":Дойде.спря обаче в крим.интернета и бензина също.
10:40 24.10.2026
42 Сульооо
До коментар #8 от "Абе":Като не ти изнася тук какво чакаш още,да се върне това което е било ли?
10:42 24.10.2026
43 Де ще има нали
До коментар #27 от "Синекyр със зелени топки":Само дето може да срине борсата в САЩ за дни. Като фалира Starlink сещаш ли се какво ще се случи после?
10:44 24.10.2026
44 Пръцковотото
До коментар #24 от "Ами":Старлинг не работи само там от където се изстрелват руските ракети по съвсем друга причина.Не се прави на по интересен от колкото си.
10:46 24.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А бре
До коментар #8 от "Абе":граски,ти от кое село беше бре?
10:49 24.10.2026
48 Ураа ,
10:50 24.10.2026
49 Още не е пълномащабна война !
До коментар #45 от "От човешка гледна точка":Почне ли такава точността въобще няма да е приоритет ... никой няма дори да се сети за сателитни комуникации и дивотийки. Ако отидеш някога в Магнитогорск и видиш планината Магнитка що желязо е било изкопано и после като плазма метнато в Европа ще осъзнаеш какво реално е война. Това сега е нищо
10:52 24.10.2026
50 МЪСК НАЛЯ
ЗА МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ
ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН СЕ МЪЧИ
ДА СПАСИ ОРАНЖЕВО БОЯДИСАНИЯ
ДЪРТ ГЛУПЕНДЕР ТРЪМП.
САМО ЧЕ СЪС ДИЗЕЛ АФЕРАТА
И СПРЕНИЯТ СТАРЛИНК
ДОНИ ДЕМЕНЦИЯТА
ЩЕ ИЗЯДЕ ГОЛЯМО ДЪРВО. .....
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
10:53 24.10.2026
51 Мишел
10:53 24.10.2026
52 ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН
ОТ
ГОЛЕМИЯ СИ ВРАГ САЩ
ЧЕ ДА ПОБЕДИ ЕДНА УКРАЙНА.
10:54 24.10.2026
53 Интересно
10:55 24.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.