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Starlink възстанови работа в Украйна с над 161 км/ч
  Тема: Украйна

Starlink възстанови работа в Украйна с над 161 км/ч

24 Октомври, 2026 10:06 1 219 55

  • starlink-
  • starshield-
  • украйна-
  • сателитна комуникация

Украинските сили за отбрана отчитат работа на Starlink и Starshield при по-висока скорост на движение. Тестовете продължават, за да се установи максималният праг на системите

Starlink възстанови работа в Украйна с над 161 км/ч - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сателитната комуникация Starlink и военната версия Starshield отново работят в Украйна при движение на терминалите със скорост над 161 км/ч. Това съобщиха източници от украинското Министерство на отбраната пред „Интерфакс-Украйна“.

Става дума за скоростта на движение на платформите, върху които са монтирани терминалите, а не за скоростта на интернет връзката. Украинските сили за отбрана и специалистите на военното ведомство продължават изпитанията при още по-високи скорости, за да установят максималния праг и доколко е възстановена работата на системите.

„Ведомството продължава да наблюдава и да провежда проверки при по-високи скорости, да определя горните граници и да изяснява доколко реално е възстановена работата на тази комуникация“, посочват източниците пред агенцията.

Ден по-рано са отчетени прекъсвания

На 23 октомври украинските сили и специалисти от Министерството на отбраната са регистрирали случаи на загуба на връзка при движение със скорост 161 км/ч. Тогава РБК-Украйна съобщи, че няма потвърждение за отпадане на ограниченията.

По-рано терминалите са губели връзка при различни прагове, които според данни, цитирани от „Интерфакс-Украйна“, са били приблизително между 72 и 161 км/ч. Това е затруднило използването на безпилотни самолети, включително на дронове прехващачи, както и логистиката, разузнаването и ретранслацията на комуникации.

Съветникът на украинския президент по въпросите на отбранителните технологии Сергей Бескрестнов заяви, че отделни случаи на работа над установения праг не са достатъчни, за да се приеме, че ограничението е премахнато напълно. „Понякога Starlink може да работи малко по-бързо от ограничението, но това вероятно е резултат от алгоритъма на SpaceX или от особености при използването, а не от премахване на ограничението“, каза той.

Проверките продължават

Украинското Министерство на отбраната е провеждало консултации със САЩ, SpaceX и партньори от НАТО, като паралелно е проверявало резервни канали за комуникация.

На 22 октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink. Последните данни от украинското военно ведомство показват подобрение, но не дават окончателен отговор дали всички ограничения са премахнати. Това ще бъде установено след продължаващите тестове при по-високи скорости.

Източници: interfax.com.ua, newsukraine.rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нейнски

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Да а Путин е казал че когато замръзне земята зимата руските танкове няма да счупят украинския фронт а ще се върнат в Москва и войската ще играе кючек.

    10:14 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    2 7 Отговор
    моят телефон с ква скорост се движи? знае ли някой ..сигнала там..

    Коментиран от #6

    10:14 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 някъде

    2 14 Отговор
    проплака иванушка

    Коментиран от #11

    10:17 24.10.2026

  • 8 Абе

    15 3 Отговор
    ИЛОН МЪСК ОТНОВО ПОПАРИ ЗЕЛЕНСКИ И СПОНСОРИТЕ МУ В действителност в Украйна се наблюдава огромна разлика в стимулите за елитите, от една страна, и за обикновените хора – от друга.
    Първите са натрупали огромни богатства благодарение на стотиците милиарди, изтичащи от Украйна, докато децата на вторите биват мобилизирани, за да загиват в окопите.
    Част от тези средства, идващи от американските данъкоплатци, се връщат обратно чрез сложни схеми за „изпиране“, за да финансират политически кампании в Америка – ето защо някои политици се грижат повече за Украйна, отколкото за самата Америка!"
    Мъск загатна нещо, което явно предстои да се случи преди междинните избори, на които много разчита "дълбоката държава" и политическата мафия, която я обслужва! Ще се извади списъка със схемите, през които са точили т.нар. "помощ" за Украйна, за онзи наркоманизиран фюрер Зеленски, когото са си наначили за касиер-счетоводител!
    ТОВА С ПЪЛНА СИЛА ВАЖИ И ЗА ОТЧАЯНИТЕ И НАПЪЛНО ДЕГРАДИРАЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛИТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗТОЧВАТ МИЛИАРДИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ СИ И ГИ ПРЕДВАТ НАПЪЛНО БЕЗОТЧЕТНО НА ЗЕЛЕНСКИ!
    През войната срещу Русия, кяото вече никой не може смислено да мотивира и да обясни защо е нужна, се превъртата огромни пари. Опитите на пропагандата да оправдае това, като денонощно тръби за "руска заплаха", започват да стават все по-несъстоятелни и никой норамлен човек, извън политико-социалните "демократични проевропейски" психосекти, не вярва на тази измама. Колкото и да т

    Коментиран от #25, #38, #42, #47

    10:18 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Циник

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    То едното не пречи на другото... :)

    10:20 24.10.2026

  • 11 Цеко

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "някъде":

    и в украйна има иванушки

    Коментиран от #12

    10:20 24.10.2026

  • 12 сифоня

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цеко":

    като т.о.р

    Коментиран от #20

    10:22 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Виждащ на далече.

    3 4 Отговор
    Бай Дончо се мъчи да седне на 5 стола едновременно, но накрая ще цамбурне и ще се удави в океана, който след време ще кръстят "Дончо перчема, който сутрин казва 1, на обед 2, а вечер3.

    10:22 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сега доволни ли са в Киев ?

    6 1 Отговор
    По сигурни ли се чувстват? Впрочем ICEYE, ръководена от полския учен Рафал Моджевски, проектира и произвежда сателитни разузнавателни системи. Технологията ѝ се използва от правителствени институции в Полша, Япония, Обединените арабски емирства и Съединените щати, наред с други. Украйна използва данните на компанията от 2022 г. Полско-финландската компания ICEYE, която изгражда и управлява съзвездие от наблюдателни спътници, и финландската Nokia подписаха писмо за намерения с украинското Министерство на отбраната за проучване на възможностите за сътрудничество в космическия сектор. Проектът има за цел да развие "суверенни, сигурни и високопроизводителни спътникови комуникации за Украйна. И какво? Нито те , нито Мъск по сигурни могат да ги направят реално а само агонията ще бъде продължена ...

    10:25 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не смее

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Павел Пенев":

    Байновото.

    10:27 24.10.2026

  • 24 Ами

    5 2 Отговор
    Последната информация която прочетох е, че руския военен спътник
    "Космос-2612“ е на около 25 метра финландския спътник "ICEYE-X36".
    Гледайте внимателно какво се случва за да няма след това -
    Защо Старлинк не работи? И, руснаците са виновни.

    Коментиран от #30, #44

    10:28 24.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 сифоня

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цеко":

    в тебе ли гният
    след втория тройной

    Коментиран от #28

    10:29 24.10.2026

  • 27 Синекyр със зелени топки

    2 3 Отговор
    Путин няма добри преговорни позиции. Потеряет!

    Коментиран от #43

    10:29 24.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 То и самите американци

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Не е изключено скоро да ликвидират ICEYE ..Яде от парите им

    10:33 24.10.2026

  • 31 стоян георгиев

    1 8 Отговор
    Крим остана напълно без ток.целия полуостров е върнат в 19ти век.западна русия реално няма логистика.всички основно пътища са под контрола на украйна.

    10:34 24.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Цеко":

    Така е в сряда пада киев.хах..хах

    10:36 24.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 кукузел

    1 0 Отговор
    Жалко за данъците ни и Куев.

    10:36 24.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А бе

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Иди да си правиш агитациите в кварталната пивница,другар.Тук предизвикваш само кикотене и насмешка.

    10:39 24.10.2026

  • 39 Сeирджия

    2 0 Отговор
    Държави чието население е общо 3 и кyсур милярда помагат на русия да стане по имотна и я тъпчат с количества оръжие за които Зеленски може само да мечтае и пак нищо! Магучата е яловa работа!

    10:39 24.10.2026

  • 40 От стратегическа гледна точка

    1 0 Отговор
    е много съмнително дали сателитните комуникации ще имат някаква реална стойност при продължаваща ескалация. Точността въобще няма да е приоритет ако целите са сриване на цели градове ...

    Коментиран от #45

    10:40 24.10.2026

  • 41 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мухахаха":

    Дойде.спря обаче в крим.интернета и бензина също.

    10:40 24.10.2026

  • 42 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Като не ти изнася тук какво чакаш още,да се върне това което е било ли?

    10:42 24.10.2026

  • 43 Де ще има нали

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Синекyр със зелени топки":

    Само дето може да срине борсата в САЩ за дни. Като фалира Starlink сещаш ли се какво ще се случи после?

    10:44 24.10.2026

  • 44 Пръцковотото

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Старлинг не работи само там от където се изстрелват руските ракети по съвсем друга причина.Не се прави на по интересен от колкото си.

    10:46 24.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    граски,ти от кое село беше бре?

    10:49 24.10.2026

  • 48 Ураа ,

    1 0 Отговор
    зеленият шмъркач побеждава и трябва да спрем безотчетните милиарди...

    10:50 24.10.2026

  • 49 Още не е пълномащабна война !

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "От човешка гледна точка":

    Почне ли такава точността въобще няма да е приоритет ... никой няма дори да се сети за сателитни комуникации и дивотийки. Ако отидеш някога в Магнитогорск и видиш планината Магнитка що желязо е било изкопано и после като плазма метнато в Европа ще осъзнаеш какво реално е война. Това сега е нищо

    10:52 24.10.2026

  • 50 МЪСК НАЛЯ

    0 2 Отговор
    454 МИЛИОНА ДОЛАРА
    ЗА МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ

    ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН СЕ МЪЧИ

    ДА СПАСИ ОРАНЖЕВО БОЯДИСАНИЯ
    ДЪРТ ГЛУПЕНДЕР ТРЪМП.

    САМО ЧЕ СЪС ДИЗЕЛ АФЕРАТА
    И СПРЕНИЯТ СТАРЛИНК

    ДОНИ ДЕМЕНЦИЯТА
    ЩЕ ИЗЯДЕ ГОЛЯМО ДЪРВО. .....

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    10:53 24.10.2026

  • 51 Мишел

    0 1 Отговор
    Старлинк работи над 161 км./час само в Украйна. В Русия е ограничен под 161 км/час и не позволява използването му от бързи дронове. Мъск е ограничил украинските дроновиатаки в Русия.

    10:53 24.10.2026

  • 52 ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН

    0 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА ЧАКА ПОМОЩ
    ОТ
    ГОЛЕМИЯ СИ ВРАГ САЩ

    ЧЕ ДА ПОБЕДИ ЕДНА УКРАЙНА.

    10:54 24.10.2026

  • 53 Интересно

    0 1 Отговор
    Това как трябва да е важно за хората в България?Изключваме естествено кликата на воюващия с куриери,че там силно нещо намирисва на защита на чужди интереси.Безплатно нали.....да не решите,че сме помислили друго.

    10:55 24.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

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