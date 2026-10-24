Starlink възстанови работа в Украйна с над 161 км/ч

Сателитната комуникация Starlink и военната версия Starshield отново работят в Украйна при движение на терминалите със скорост над 161 км/ч. Това съобщиха източници от украинското Министерство на отбраната пред „Интерфакс-Украйна“.

Става дума за скоростта на движение на платформите, върху които са монтирани терминалите, а не за скоростта на интернет връзката. Украинските сили за отбрана и специалистите на военното ведомство продължават изпитанията при още по-високи скорости, за да установят максималния праг и доколко е възстановена работата на системите.

Ден по-рано са отчетени прекъсвания

„Ведомството продължава да наблюдава и да провежда проверки при по-високи скорости, да определя горните граници и да изяснява доколко реално е възстановена работата на тази комуникация“, посочват източниците пред агенцията.

На 23 октомври украинските сили и специалисти от Министерството на отбраната са регистрирали случаи на загуба на връзка при движение със скорост 161 км/ч. Тогава РБК-Украйна съобщи, че няма потвърждение за отпадане на ограниченията.

По-рано терминалите са губели връзка при различни прагове, които според данни, цитирани от „Интерфакс-Украйна“, са били приблизително между 72 и 161 км/ч. Това е затруднило използването на безпилотни самолети, включително на дронове прехващачи, както и логистиката, разузнаването и ретранслацията на комуникации.

Съветникът на украинския президент по въпросите на отбранителните технологии Сергей Бескрестнов заяви, че отделни случаи на работа над установения праг не са достатъчни, за да се приеме, че ограничението е премахнато напълно. „Понякога Starlink може да работи малко по-бързо от ограничението, но това вероятно е резултат от алгоритъма на SpaceX или от особености при използването, а не от премахване на ограничението“, каза той.

Проверките продължават

Украинското Министерство на отбраната е провеждало консултации със САЩ, SpaceX и партньори от НАТО, като паралелно е проверявало резервни канали за комуникация.

На 22 октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink. Последните данни от украинското военно ведомство показват подобрение, но не дават окончателен отговор дали всички ограничения са премахнати. Това ще бъде установено след продължаващите тестове при по-високи скорости.

Източници: interfax.com.ua, newsukraine.rbc.ua