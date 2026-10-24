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Нови преговори за Украйна може да има в Абу Даби или Швейцария
  Тема: Украйна

Нови преговори за Украйна може да има в Абу Даби или Швейцария

24 Октомври, 2026 10:11 512 7

  • преговори-
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  • русия-
  • съединени щати-
  • абу даби

Американски представител посочи възможните места за среща на делегациите на САЩ, Украйна и Русия. Киев очаква разговорите да се проведат през първата половина на ноември

Нови преговори за Украйна може да има в Абу Даби или Швейцария - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следващият кръг от преговори между делегациите на САЩ, Украйна и Русия може да се проведе в Абу Даби или Швейцария в рамките на няколко седмици. Това е съобщил американски представител пред „Ройтерс“, като е говорил при условие за анонимност.

Информацията идва на фона на американските усилия за възобновяване на дипломатическия процес за прекратяване на войната в Украйна. Според представителя крайната цел е разговорите на работно равнище да подготвят среща между лидерите на трите държави, но преди това остава да бъде свършена значителна работа.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговарящите са се договорили за технически разговори през първата половина на ноември. Той посочи Абу Даби като очаквано място за срещата.

„Планът е да се срещнем през първата половина на ноември, и разбира се, колкото е възможно по-скоро“, каза Зеленски пред института „Хъдсън“.

По-рано Кремъл също съобщи, че се планират тристранни преговори в Абу Даби. Руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин принципно е подкрепил възобновяването на разговорите след 10 ноември. По думите му те трябва да се съсредоточат върху изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта.

Различие в посочените места

Така между публично обявените позиции остава разлика. Москва говори конкретно за Абу Даби, докато американският представител посочва и Швейцария като възможна алтернатива. Не е обявена окончателна дата или потвърдено място за срещата.

Зеленски заяви, че разговорите трябва да доведат до среща на лидерско равнище. Той настоява бъдещото споразумение да включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна, силна украинска армия и финансиране за поддържането ѝ за период от най-малко 10 години. Украинският президент подчерта също, че Европа трябва да бъде включена в дипломатическия процес.

САЩ, Украйна и Русия вече проведоха два кръга разговори в Абу Даби през януари и февруари 2026 г., а през февруари имаше и среща в Женева. Предишните преговори не доведоха до споразумение по ключовите въпроси, включително прекратяването на огъня и условията за бъдещата сигурност.

Новият опит последва среща между американския пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. Според Асошиейтед прес Уиткоф и Джаред Къшнър са обсъдили с руската страна предложение за тристранна среща на техническо равнище. Киев заяви, че подкрепя възобновяването на разговорите, но Зеленски предупреди, че предишни подобни инициативи са били отменяни.

Източници: investing.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Зельонска княжевна шие бялото знаме!!!
    От едната страна - Бугати, от другата страна - Зелю като истински Цар, в героична поза седнал върху златна тоалетна!!!
    Надпис - ХиХiХо Кiев, или подобни глупости (никой не разбра украинския)!

    10:19 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Химикалки

    6 0 Отговор
    Цитат: надеждни гаранции за сигурността на Украйна, силна украинска армия и финансиране за поддържането ѝ за период от най-малко 10 години????

    Става дума за стабилен мир, А той е немислим без осигуряване на безопасност на Русия. Тя е нарушена през последните 36 г. с приближаване на НАТО на изток т.е. причината за войната.

    За това на Русия са нужни още Одеса, Николаев и Приднестровие.

    10:26 24.10.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Украйна утре ще победи Русия.

    10:29 24.10.2026

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