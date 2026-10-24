Ким Чен-ун пристигна в Китай през нов мост

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е пристигнал в китайския граничен град Дандун, преминавайки през новия мост над река Ялу, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на източник от правителството на Южна Корея.
„Ким пристигна в Дандун през новия мост над река Ялу по-рано днес“, е заявил източникът пред агенцията.
Дандун е основният китайски град на границата със Северна Корея. Мостът, използван от Ким, беше открит по-рано през октомври след повече от десетилетие забавяне. Той е най-значимият нов сухопътен пункт между двете страни и е предназначен да улесни търговията и транспорта.
Информацията за пристигането на Ким не беше потвърдена веднага от китайското външно министерство, южнокорейското президентство или Министерството на обединението. Севернокорейските и китайските държавни медии също не бяха съобщили официално за посещението. Това означава, че към момента потвърденият факт е съобщението на Йонхап, основано на анонимен правителствен източник.
Първо посещение след срещата със Си Цзинпин
Това е първото посещение на Ким Чен-ун в Китай от септември 2025 г., когато той беше в Пекин за честванията по повод 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война. Тогава севернокорейският лидер се срещна с китайския президент Си Цзинпин и присъства на военен парад заедно с руския президент Владимир Путин и други държавни ръководители.
Пътуването идва няколко месеца след визитата на Си Цзинпин в Пхенян през юни 2026 г. По време на разговорите двете страни заявиха готовност да разширят сътрудничеството в търговията, селското стопанство, строителството и технологиите. Ким определи отношенията с Китай като стратегически приоритет, според Асошиейтед прес.
Посещението се провежда на фона на усилията на Пхенян да поддържа близки отношения едновременно с Китай и Русия. След години на засилено военно и икономическо сближаване с Москва Северна Корея отново демонстрира значението на Китай като свой традиционен съюзник и основен икономически партньор.
Не са обявени подробности за програмата на Ким Чен-ун, включително дали той ще продължи към Пекин и дали ще проведе нова среща със Си Цзинпин.
Източници: en.yna.co.kr, apnews.com, in.marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Не бях
10:30 24.10.2026
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5 Утре и у нас
Коментиран от #6
10:36 24.10.2026
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9 Човек
10:43 24.10.2026
10 Ким Чен-ун пристигна в Китай през нов м
БРАВО! ЗНАЧИ ТЕСТЪТ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТ НА МОСТА Е ПРЕМИНАЛ УСПЕШНО. СИН ДЗИН НЯМА ДА ИЗПРАЩА ТАНКОВИ ДЕВИЗИИ, ДА ПРОВЕРЯВАТ ПАК.
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