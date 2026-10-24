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Ким Чен-ун пристигна в Китай през нов мост

Ким Чен-ун пристигна в Китай през нов мост

24 Октомври, 2026 10:18, обновена 24 Октомври, 2026 10:24 1 013 11

  • ким чен-ун-
  • китай-
  • северна корея-
  • дандун-
  • река ялу

Севернокорейският лидер е преминал през новия мост над река Ялу до граничния град Дандун. Пекин и Пхенян все още не са потвърдили официално посещението

Ким Чен-ун пристигна в Китай през нов мост - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е пристигнал в китайския граничен град Дандун, преминавайки през новия мост над река Ялу, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на източник от правителството на Южна Корея.

„Ким пристигна в Дандун през новия мост над река Ялу по-рано днес“, е заявил източникът пред агенцията.

Дандун е основният китайски град на границата със Северна Корея. Мостът, използван от Ким, беше открит по-рано през октомври след повече от десетилетие забавяне. Той е най-значимият нов сухопътен пункт между двете страни и е предназначен да улесни търговията и транспорта.

Информацията за пристигането на Ким не беше потвърдена веднага от китайското външно министерство, южнокорейското президентство или Министерството на обединението. Севернокорейските и китайските държавни медии също не бяха съобщили официално за посещението. Това означава, че към момента потвърденият факт е съобщението на Йонхап, основано на анонимен правителствен източник.

Първо посещение след срещата със Си Цзинпин

Това е първото посещение на Ким Чен-ун в Китай от септември 2025 г., когато той беше в Пекин за честванията по повод 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война. Тогава севернокорейският лидер се срещна с китайския президент Си Цзинпин и присъства на военен парад заедно с руския президент Владимир Путин и други държавни ръководители.

Пътуването идва няколко месеца след визитата на Си Цзинпин в Пхенян през юни 2026 г. По време на разговорите двете страни заявиха готовност да разширят сътрудничеството в търговията, селското стопанство, строителството и технологиите. Ким определи отношенията с Китай като стратегически приоритет, според Асошиейтед прес.

Посещението се провежда на фона на усилията на Пхенян да поддържа близки отношения едновременно с Китай и Русия. След години на засилено военно и икономическо сближаване с Москва Северна Корея отново демонстрира значението на Китай като свой традиционен съюзник и основен икономически партньор.

Не са обявени подробности за програмата на Ким Чен-ун, включително дали той ще продължи към Пекин и дали ще проведе нова среща със Си Цзинпин.

Източници: en.yna.co.kr, apnews.com, in.marketscreener.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не бях

    6 5 Отговор
    виждал мъртвец да открива мост. Ама в комунизЪма стават и такива работи.

    10:30 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Утре и у нас

    1 1 Отговор
    Утре у нас, за обмяна на демогратичен опит с мунетата.

    Коментиран от #6

    10:36 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Човек

    6 0 Отговор
    Ех, значи! Тъкмо казаха, че е умрял, пък той пресича моста към Китай😂😂! Ега ти и пропагандата! Не издържа и една седмица!!!

    10:43 24.10.2026

  • 10 Ким Чен-ун пристигна в Китай през нов м

    1 0 Отговор
    Ким Чен-ун пристигна в Китай през нов мост
    БРАВО! ЗНАЧИ ТЕСТЪТ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТ НА МОСТА Е ПРЕМИНАЛ УСПЕШНО. СИН ДЗИН НЯМА ДА ИЗПРАЩА ТАНКОВИ ДЕВИЗИИ, ДА ПРОВЕРЯВАТ ПАК.

    10:51 24.10.2026

  • 11 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Какъв мост бе?!? Той е супермен, ще я прескочи.

    10:55 24.10.2026

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